Pollution plastique, surpêche, carbone bleu… Ce qu’il faut retenir des engagements pris lors du One Ocean Summit

Plusieurs engagements ont été pris pour la protection des océans et la réduction de la pollution plastique lors du One Ocean Summit, qui s’est tenu à Brest du 9 au 11 février.

«On innove», «des actes !», «des résultats !»… Tels étaient les mots d’Emmanuel Macron sur place. Lors de ce sommet, une trentaine de chefs d’État et du gouvernement se sont réunis autour du président de la République pour accentuer les efforts de coalitions d’acteurs partout dans le monde sur la protection des océans. Voici ce qu’il faut retenir des différentes annonces de ce sommet.

Lutte contre la pollution plastique

Depuis Brest, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la constitution d’une coalition comptant les 27 membres de l’Union européenne ainsi que d’autres pays pour conclure un traité destiné à protéger la haute mer. Les Etats-Unis en seront membres. Ces négociations ont pour but de lutter contre la pollution causée par les 8,3 milliards de tonnes de plastiques produits depuis les années 1950. Le lancement des négociations sera examiné fin février lors de la 5e Assemblée des Nations unies pour l’environnement.

Lutte contre la surpêche et la pêche illicite

Lors de ce sommet, plusieurs membres de l’Union européenne se sont «engagés à mobiliser leur marine d’Etat dans le cadre de missions à l’extérieur pour renforcer la surveillance de la pêche illégale», comme l’affirme la présidence française.

Ainsi, Emmanuel Macron propose de «supprimer les subventions publiques qui contribuent à la surpêche et à la pêche illicite».

Supprimer les subventions publiques qui contribuent à la surpêche et à la pêche illicite, voilà notre objectif international des tous prochains mois. pic.twitter.com/1EwPxUfzZq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 11, 2022

La cartographie des fonds marins intensifiée

À l’occasion du One Ocean Summit, l’organisation de l’ONU pour l’éducation, la science et la culture s’est engagée à ce qu’au moins 80% des fonds marins soient cartographiés d’ici 2030. Un objectif qui coûte environ cinq milliards d’euros. Pour y arriver, trois axes sont envisageables : la mobilisation d’une flotte de 50 navires spécialement dédiée à la cartographie des fonds marins, l’intensification du recours au sonar sur navire autonome et la transmission par les gouvernements et les entreprises de données cartographiques dont ils disposent.

Lancement d’une coalition pour le «carbone bleu»

Dans le but de préserver la végétation sous-marine, qui représente l’une des solutions concrètes face au réchauffement climatique, Emmanuel Macron annonce le lancement d’une coalition pour le carbone bleu.

«Cette coalition va nous permettre de dégager des sources de financement et des actions concrètes pour notre biodiversité», a martelé le chef de l’Etat.