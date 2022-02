Direct - Crise en Ukraine : le Canada transfère son ambassade de Kiev à Lviv

La crise s'intensifie à l'Est. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie, alors que les différents protagonistes multiplient les déploiements de troupes et les manoeuvres militaires.

L'ESSENTIEL À RETENIR

> La Russie a massé ces derniers mois quelque 100.000 soldats près de sa frontière avec l’Ukraine.

> La Russie souhaite que l’Ukraine s’engage à ne jamais rentrer dans l’Otan.

> Selon les Etats-Unis, une invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait «intervenir à tout moment».

14h07

Le gouvernement ukrainien a promis dimanche de garder son espace aérien ouvert malgré une menace d'invasion russe.

"L'espace aérien au-dessus de l'Ukraine reste ouvert, l'Etat s'emploie à prévenir les risques pour les compagnies aériennes", a indiqué le ministère des Infrastructures dans un communiqué publié sur Facebook.

13h30

11h35

Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a jugé qu'il y avait un "parfum de Munich dans l'air" à propos de l'Ukraine, en référence à l'accord de 1938 avec l'Allemagne nazie qui n'a pu empêcher la Seconde Guerre mondiale.

La Russie peut "lancer une offensive à tout moment", avec environ 130.000 de ses soldats positionnés le long de la frontière ukrainienne, a estimé le ministre, qui s'est rendu vendredi à Moscou pour plaider pour une désescalade, dans un entretien au Sunday Times.

10h44

Le Canada a annoncé samedi 12 février fermer temporairement son ambassade à Kiev et déplacer ses opérations dans un bureau temporaire à Lviv, à l'ouest du pays. La décision a été prise "en raison de la détérioration de la situation causée par le déploiement des troupes russes à la frontière", a expliqué la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, citée dans un communiqué .

Les Etats-Unis, qui ont ordonné samedi le départ de la majeure partie du personnel de son ambassade à Kiev, ont également transféré les employés chargés des services essentiels à Lviv, à environ 70 km de la frontière avec la Pologne.