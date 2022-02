Direct - Crise en Ukraine : Volodymyr Zelensky a invité Joe Biden à Kiev «dans les prochains jours»

La crise s'intensifie à l'Est. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie, alors que les différents protagonistes multiplient les déploiements de troupes et les manoeuvres militaires.

L'ESSENTIEL À RETENIR

> La Russie a massé ces derniers mois quelque 100.000 soldats près de sa frontière avec l’Ukraine.

> La Russie souhaite que l’Ukraine s’engage à ne jamais rentrer dans l’Otan.

> Selon les Etats-Unis, une invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait «intervenir à tout moment».

22H38

Le Canada a décidé de «relocaliser temporairement» ailleurs en Europe une partie de son personnel militaire stationné en Ukraine, en raison de la situation dans la région, a annoncé dimanche le ministère canadien de la défense.

Le ministère précise dans un communiqué que ce repositionnement temporaire «d'éléments» de son contingent affecté à la formation de l'armée ukrainienne «ne signifie pas la fin de la mission» des militaires canadiens mais permet au Canada de «recentrer ses efforts tout en assurant la sécurité des membres des forces armées canadiennes».

Ottawa n'a pas donné de précisions sur le nombre des militaires concernés ou sur le lieu de leur repositionnement.

21H57

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité dimanche le président américain Joe Biden à Kiev pour montrer le soutien de Washington face au risque d'une invasion russe.

«Je suis convaincu que votre visite à Kiev dans les prochains jours (...) serait un signal fort et contribuerait à stabiliser la situation», a déclaré la présidence ukrainienne, citant une déclaration de M. Zelensky à M. Biden lors d'une conversation téléphonique entre les deux hommes plus tôt dans la journée.

20H43

Face au spectre d'une invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux Etats appellent leurs ressortissants à quitter le pays et modifient ou réduisent la présence de leur personnel diplomatique.

Parmi les pays qui ont appelé leurs ressortisants à quitter l'Ukraine figurent les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Canada, la Norvège, l'Estonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Slovénie, l'Australie, le Japon, Israël, l'Arabie Saoudite ou encore les Emirats arabes unis.

19h06

Le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont convenu de poursuivre la «diplomatie» et la «dissuasion» face à la Russie, lors d'une conversation téléphonique d'environ 50 minutes dimanche, a rapporté la Maison Blanche.

«Les deux dirigeants ont convenu de l'importance de poursuivre la diplomatie et la dissuasion en réponse au renforcement militaire russe aux frontières de l'Ukraine», selon le compte-rendu de l'exécutif américain.

Lors de cet échange, Joe Biden a de nouveau promis une réponse «rapide et résolue» des Etats-Unis, en coordination avec ses alliés, en cas d'attaque russe, et a réaffirmé son soutien à «la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine».

15H54

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va parler au téléphone à son homologue américain Joe Biden «dans les heures qui viennent» de la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine, a annoncé le porte-parole du président ukrainien Serguiï Nikiforov.

«Volodymyr Zelensky discutera dans les heures qui viennent de la situation sécuritaire et des efforts diplomatiques en vue d'une désescalade avec le président américain Joe Biden», a annoncé le porte-parole sur Facebook.

15H33

Le chancelier allemand Olaf Scholz a prévenu dimanche que les sanctions occidentales à l'égard de la Russie prendraient effet «immédiatement» en cas d'invasion de l'Ukraine par Moscou.

«En cas d'une agression miliaire contre l'Ukraine, qui mettrait en danger sa souveraineté et son intégrité territoriale, cela conduirait à des sanctions dures, que nous avons préparées avec soin et que nous pouvons mettre en oeuvre immédiatement avec nos alliés en Europe et au sein de l'Otan», a déclaré M. Scholz, à la veille d'un déplacement à Kiev puis, mardi à Moscou.

14h07

Le gouvernement ukrainien a promis dimanche de garder son espace aérien ouvert malgré une menace d'invasion russe.

"L'espace aérien au-dessus de l'Ukraine reste ouvert, l'Etat s'emploie à prévenir les risques pour les compagnies aériennes", a indiqué le ministère des Infrastructures dans un communiqué publié sur Facebook.

13h30

11h35

Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a jugé qu'il y avait un "parfum de Munich dans l'air" à propos de l'Ukraine, en référence à l'accord de 1938 avec l'Allemagne nazie qui n'a pu empêcher la Seconde Guerre mondiale.

La Russie peut "lancer une offensive à tout moment", avec environ 130.000 de ses soldats positionnés le long de la frontière ukrainienne, a estimé le ministre, qui s'est rendu vendredi à Moscou pour plaider pour une désescalade, dans un entretien au Sunday Times.

10h44

Le Canada a annoncé samedi 12 février fermer temporairement son ambassade à Kiev et déplacer ses opérations dans un bureau temporaire à Lviv, à l'ouest du pays. La décision a été prise "en raison de la détérioration de la situation causée par le déploiement des troupes russes à la frontière", a expliqué la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, citée dans un communiqué .

Les Etats-Unis, qui ont ordonné samedi le départ de la majeure partie du personnel de son ambassade à Kiev, ont également transféré les employés chargés des services essentiels à Lviv, à environ 70 km de la frontière avec la Pologne.