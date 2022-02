Inde : 200 tonnes de marijuana détruites par la police (Vidéo)

Dans l'Etat d'Andhra-Pradesh, la police indienne a brûlé le 12 février, une énorme quantité de drogue de contrebande, saisie au cours de l'année dans ses opérations de lutte contre les trafiquants.

Dans le village de Kodur situé dans le district de Vishakapatnam, 200 tonnes de marijuana sont parties en fumée dans le cadre d'une opération des forces de l'ordre visant à réprimer le trafic de drogue dans l'Andhra Pradesh, un Etat indien du sud du pays.

Historic occasion in the annals of #APPolice: An unprecedented 2La Kgs of seized Ganja Destruction by #APPolice along with Drug Disposable Committee, Special Enforcement Bureau at Koduru(V),Anakapalli(M), #Visakhapatnam District.#MissionDrugFreeIndia @narcoticsbureau pic.twitter.com/IMHlPmilP2 — Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) February 12, 2022

« C'est le résultat d'une campagne spéciale d'un an, menée par la police de l'Etat d'Andhra Pradesh et le SEB (Special Enforcement Bureau). C'est une répression systématique contre le commerce de la ganja (marijuana), ainsi que les circuits d'approvisionnement mis en place et contrôlés par cette mafia à travers tout le pays», a déclaré Damodar Gautam Sawang, le directeur général de la police d'Andhra Pradesh, aux médias locaux présents à cet événement.

une destruction d'une valeur de 58 millions d'euros

Lancée en novembre 2021, cette opération policière baptisée «Parivarthana» a abouti à cette saisie colossale de stupéfiants et à l'arrestation de plus de 1.500 personnes. Selon la police, la valeur de la substance interdite détruite est estimée à 5 milliards de roupies soit un peu plus de 58 millions d'euros.

Réparti en plusieurs foyers, ce gigantesque incendie a été allumé par le directeur général de la police lui-même. Le feu a consumé et détruit l'ensemble du stock de drogue saisie en une année par la police. Les habitants du village de Kodur qui a été choisi comme lieu d'incinération, ont été priés de rester à l'intérieur de leurs maisons par précaution car la fumée dégagée par la marijuana pouvait provoquer des maux de tête ou une intoxication.

La destruction d'une aussi grande quantité de drogue était une première dans le pays, a indiqué la police.

Selon les médias locaux, certaines régions de l'Andhra Pradesh mais aussi de l'Etat voisin d'Odisha sont réputées pour la culture et la contrebande de marijuana.