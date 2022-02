Nouvelle-Zélande : la police diffuse en boucle «Baby Shark» et la «Macarena» pour disperser les manifestants

Faire craquer les manifestants à tout prix. Ce dimanche 13 février, sur une décision du Parlement, les autorités ont fait usage d'arroseurs automatiques et tenté d'assommer les manifestants anti-vaccins en diffusant à tue-tête des musiques jugées infernales, telles que «Baby Shark», «Macarena» et «Mandy» de Manilow.

Sauf que ce n'était pas au goût des forces de l'ordre, pris entre deux feux. Car les centaines de manifestants inspirés par les autoproclamés «convois de la liberté» canadiens, ont dansé dans la boue sur ces airs entêtants, et ont riposté avec leurs tubes favoris.

“Baby Shark”, mud, straw and dancing at the Parliament Grounds Occupation pic.twitter.com/bQEK0rV50I

— Bryce Edwards (@bryce_edwards) February 12, 2022