DIRECT - Coronavirus : le procès du 13-Novembre renvoyé au 22 février

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a entamé sa levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

13h21

Le procès des attentats du 13-Novembre ne reprendra pas avant le 22 février à cause de deux nouveaux cas de Covid parmi les accusés, a annoncé mardi le président Jean-Louis Périès lors d'une audience express, en l'absence des accusés.

Deux des 11 accusés détenus, le Belgo-Marocain Mohamed Amri et l'Algérien Adel Haddadi, ont été contrôlés positifs au covid, a précisé M. Périès.

«Ce virus semble s'être attaché à nous», a commenté le président de la cour d'assises spéciale de Paris.

12h45

Olaf Scholz a refusé, comme le président français Emmanuel Macron il y a une semaine, de se soumettre à un test anti-covid russe à son arrivée mardi à Moscou pour ses entretiens avec Vladimir Poutine, optant pour un prélèvement supervisé par Berlin, a-t-on appris de source gouvernementale allemande.

12h22

Les prix des tests antigéniques et autotests de dépistage du Covid-19 dispensés en pharmacie ont été sensiblement réduits mardi, compte tenu de l'explosion de la demande en début d'année, qui fait s'envoler la facture pour la Sécu et les ménages.

Après un mois de janvier record, avec près de 46 millions de tests Covid, dont plus de 31 millions d'antigéniques, le tarif du dépistage en officine est revu en baisse de 20%. Le prix payé par l'Assurance maladie pour "le prélèvement et l'analyse" passe ainsi de 19 à 15 euros, auxquels s'ajoute toujours le forfait de 5 euros pour l'enregistrement du résultat dans le fichier informatique SIDEP.

La baisse de prix concerne également les autotests, qui ne peuvent plus être vendus en grande surface. Le rétablissement du monopole officinal s'accompagne d'une diminution de 20% à 35% du tarif unitaire, de 5,20 à 4,10 euros pour les enfants et 3,35 euros pour les adultes.

09h56

Les Philippines sont désormais à "faible risque" en termes d'épidémie de Covid-19 en raison d'une hausse du taux de vaccination et d'une chute du nombre d'hospitalisations, a affirmé le porte-parole du président Rodrigo Duterte.

09h53

Le bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à un effort de vaccination accrus en Europe de l'Est, avertissant que le "raz-de-marée" lié au variant Omicron du coronavirus avançait vers l'est. Ces deux dernières semaines, les cas de Covid-19 ont plus que doublé dans six pays (Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Russie et Ukraine) situés dans l'Est de ce qui constitue la région européenne pour l'organisation, a noté Hans Kluge, directeur régional de l'OMS.

08h55

La cheffe de l'exécutif de Hong Kong a affirmé qu'un confinement total de la ville, à l'image de ce qui se fait en Chine, ne sera pas mis en oeuvre pour juguler la vague sans précédent de contaminations au variant Omicron.

05h29

Après deux ans d'isolement, la Mongolie a décidé de rouvrir ses frontières aux voyageurs vaccinés, espérant relancer une économie affaiblie par la pandémie de Covid-19.