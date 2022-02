Crise en Ukraine : la Russie annonce le départ de ses forces armées de Crimée

C’est la fin des manœuvres militaires à la frontière ukrainienne. L’état transcontinental a en effet annoncé ce mercredi matin, le départ de ses forces armées où le déploiement des troupes laissait présager une invasion imminente de l’Ukraine.

«Les unités du district militaire du sud ayant achevé leurs exercices tactiques sur les bases de la presqu'île de Crimée retournent par voie ferrée vers leur base d'attache», a affirmé le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes. Alors que près de 100.000 soldats – selon les Occidentaux - ont été envoyés aux frontières ukrainiennes, le Kremlin semble ainsi faire marche arrière. Des images d’un gigantesque train transportant des blindés sur le pont bâti par la Russie pour la relier à la Crimée, on même été relayées par la télévision russe.

Ce recul fait suite à l’annonce de Moscou, qui affirmait dès mardi dernier le retrait «partiel» des troupes militaires massées aux frontières ukrainiennes, sans toutefois fournir un calendrier de ce retrait.

Si cette annonce amorce le début d’une éclaircie entre les deux pays voisins, Américains et Européens émettent quelques réserves. L'Union Européenne appelle l'état fédéral à prendre «des mesures concrètes» vers la désescalade. Car «la Russie joue le chaud et le froid. Un jour elle nous dit que tout est possible (…), et l’autre elle envoie une escadre en mer Noire», a relevé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell au micro de France Inter.

Par ailleurs, le Kremlin a confirmé qu’«aucune décision officielle» n’a véritablement été prise pour la reconnaissance des territoires séparatistes dans l’est-ukrainien.