Afghanistan : un enfant de 9 ans coincé dans un puits depuis 2 jours

Depuis mardi dernier, un garçon de 9 ans est coincé dans un puits profond de 25 mètres, dans le village Shokhak situé dans la province de Zabul (Afghanistan). Les secours mènent une opération pour le sauver.

«Une équipe est là avec une ambulance, de l'oxygène et d'autres choses nécessaires», a précisé sur Twitter Abdullah Azzam, secrétaire du vice-Premier ministre, Abdul Ghani Baradar.

The efforts to save Haidari, the stranded child in a well in Zabul, are still underway. More efforts are required and are done whatever is possible. High officials have been put in contact, and they are providing whatever is necessary to save him.



— Abdullah Azzam (@Abdullah_azzam7) February 17, 2022