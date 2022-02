Direct - Crise en Ukraine : des bombardements en cours sur le front est

La crise s'intensifie à l'Est. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie, alors que les différents protagonistes multiplient les déploiements de troupes et les manoeuvres militaires.

11h54

Les dirigeants des pays du G7 tiendront jeudi une réunion virtuelle consacrée à la crise ukrainienne, a annoncé vendredi un porte-parole du gouvernement allemand.

Cette réunion, organisée ce jour-là entre 14H00 GMT et 15H30 GMT, sera notamment consacrée à la "situation à la frontière russo-ukrainienne", a précisé lors d'un point-presse régulier un porte-parole du gouvernement allemand, qui exerce cette année la présidence du G7.

11h44

Des bombardements sont en cours vendredi près de Stanytsia Louganska, une ville de l'est de l'Ukraine sous le contrôle des forces gouvernementales qui combattent des séparatistes pro-russes. Le regain de tension sur ce front est une source de tension supplémentaire dans une crise russo-occidentale qui menace de dégénérer en conflit depuis des semaines, alors que 150.000 soldats russes sont déployés selon les Etats-Unis et Kiev aux frontières ukrainiennes.

Américains et Britanniques ont accusé jeudi la Russie de chercher un prétexte pour attaquer et que le conflit entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes sur son territoire pourrait en devenir un.

11h13

Le Kremlin a jugé vendredi "très inquiétante" la nouvelle flambée de violences entre forces de Kiev et séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, en pleine crise russo-occidentale.

"Ce qui se passe dans le Donbass est très inquiétant et potentiellement très dangereux", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

10h51

La Russie a massé 149.000 soldats à la frontière ukrainienne, a annoncé vendredi devant les députés le ministre ukrainien de la Défense.

"Nous observons les unités militaires russes dont les forces terrestres s'élèvent à 129.000. Si on y ajoute la composante navale et aérienne, elles atteignent 149.000", a déclaré Oleksiï Reznikov.