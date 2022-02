DIRECT - Crise en Ukraine : Emmanuel Macron appelle à la «cessation» des bombardements

La crise s'intensifie à l'Est. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie, alors que les différents protagonistes multiplient les déploiements de troupes et les manoeuvres militaires.

16h25

Un obus a éventré le mur d'une école maternelle de Stanitsa Louganska, hier matin. Dans cette petite ville de 12.000 habitants de l'est du Donbass, les bombardements se poursuivent depuis plusieurs jours entre séparatistes prorusses et Ukrainiens.

Une vingtaine d'enfants étaient présents dans le bâtiment au moment de l'explosion, qui n'a heureusement fait aucune victime. Trois employés ont été légèrement blessés, mais aucun enfant n'a été touché.

15h12

Le dirigeant des séparatistes pro-russes de Lougansk dans l'Est de l'Ukraine a annoncé l'évacuation de civils vers la Russie voisine, emboîtant le pas à son voisin de Donetsk et accusant Kiev de préparer leur invasion.

15h04

Emmanuel Macron a appelé à Bruxelles à la "cessation des actes militaires" qui "se sont multipliés" dans l'Est de Ukraine où "la pression militaire russe ne faiblit pas". "La situation est extrêmement préoccupante" et a fait "plusieurs victimes apparemment ces dernières heures". "Nous n'avons pas la preuve des désengagement militaires russes à ce stade", a ajouté le président français devant la presse à l'issue du sommet UE-Union africaine.

14h56

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a dénoncé dans la récente flambée de heurts dans l'Est ukrainien "un scénario" de "provocations" conçu par les Russes en vue de justifier une attaque de l'Ukraine.

Les événements des "dernières 24/48 heures" font "partie d'un scénario déjà en place, qui consiste à créer de fausses provocations, puis à répondre à ces provocations et enfin à commettre une nouvelle agression contre l'Ukraine", a accusé M. Blinken lors d'un discours à la Conférence sur la sécurité de Munich.

14h54

Le président russe Vladimir Poutine a dit constater une dégradation de la situation dans l'Est de l'Ukraine en guerre, où Kiev et les séparatistes pro-russes se sont mutuellement accusés d'un regain de violence.

14h50

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe Sergueï Choïgou, à qui il a lancé un appel à la "désescalade" tandis que les tensions autour de l'Ukraine sont à leur comble.

14h42

La Russie exerce "une menace absolument inacceptable" sur la sécurité européenne en massant plusieurs dizaines de milliers de soldats à ses frontières avec l'Ukraine, a accusé la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerboc

14h26

Le dirigeant de la "république" séparatiste pro-russe de Donetsk, en guerre contre l'Ukraine, a annoncé l'évacuation de civils vers la Russie voisine, accusant Kiev de préparer une invasion après une flambée des heurts.

13h54

Il serait "catastrophique" que la crise entre la Russie et l'Ukraine dégénère en guerre, a souligné le chef de l'ONU, Antonio Guterres, lors de son discours d'ouverture de la Conférence sur la sécurité de Munich qui rassemble de nombreux dirigeants internationaux.

"Avec une concentration de troupes russes autour de l'Ukraine, je suis profondément préoccupé par l'augmentation des tensions et des spéculations sur un conflit militaire en Europe", a affirmé Antonio Guterres.

12h44

Le président américain Joe Biden tiendra une visioconférence ce vendredi sur la crise ukrainienne avec plusieurs leaders européens et canadien et l'Otan, ont confirmé des sources européennes.

Y participeront Joe Biden, Justin Trudeau (Canada), Ursula von der Leyen (présidente de la Commission UE), Charles Michel (président du Conseil UE), Mario Draghi (Italie), Jens Stoltenberg (chef de l'OTAN), Olaf Scholz (Allemagne), Andrzej Duda (Pologne), Klaus Johannis (Roumanie), Boris Johnson (Royaume-Uni) et Emmanuel Macron (France), a précisé l'Elysée.

11h54

Les dirigeants des pays du G7 tiendront jeudi une réunion virtuelle consacrée à la crise ukrainienne, a annoncé vendredi un porte-parole du gouvernement allemand.

Cette réunion, organisée ce jour-là entre 14H00 GMT et 15H30 GMT, sera notamment consacrée à la "situation à la frontière russo-ukrainienne", a précisé lors d'un point-presse régulier un porte-parole du gouvernement allemand, qui exerce cette année la présidence du G7.

11h44

Des bombardements sont en cours vendredi près de Stanytsia Louganska, une ville de l'est de l'Ukraine sous le contrôle des forces gouvernementales qui combattent des séparatistes pro-russes. Le regain de tension sur ce front est une source de tension supplémentaire dans une crise russo-occidentale qui menace de dégénérer en conflit depuis des semaines, alors que 150.000 soldats russes sont déployés selon les Etats-Unis et Kiev aux frontières ukrainiennes.

Américains et Britanniques ont accusé jeudi la Russie de chercher un prétexte pour attaquer et que le conflit entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes sur son territoire pourrait en devenir un.

11h13

Le Kremlin a jugé vendredi "très inquiétante" la nouvelle flambée de violences entre forces de Kiev et séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, en pleine crise russo-occidentale.

"Ce qui se passe dans le Donbass est très inquiétant et potentiellement très dangereux", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

10h51

La Russie a massé 149.000 soldats à la frontière ukrainienne, a annoncé vendredi devant les députés le ministre ukrainien de la Défense.

"Nous observons les unités militaires russes dont les forces terrestres s'élèvent à 129.000. Si on y ajoute la composante navale et aérienne, elles atteignent 149.000", a déclaré Oleksiï Reznikov.