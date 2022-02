DIRECT - Crise en Ukraine : le président ukrainien confirme à Emmanuel Macron sa «volonté de ne pas riposter aux provocations» russes

La crise s'intensifie à l'Est. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie, alors que les différents protagonistes multiplient les déploiements de troupes et les manoeuvres militaires.

23h23

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit samedi soir à son homologue français Emmanuel Macron qu'il ne «riposterait» pas aux «provocations» russes dans l'est de l'Ukraine et restait prêt au «dialogue» avec Moscou.

«Il a dit sa volonté de ne pas riposter aux provocations le long de la ligne de contact» et lui a «confié de dire à Vladimir Poutine la disponibilité de l'Ukraine à dialoguer», a indiqué la présidence française à l'issue de cet entretien de près d'une heure.

Le président français doit s'entretenir dimanche à 11H00 (10H00 GMT) avec son homologue russe dans ce qui constitue «les derniers efforts possibles et nécessaires pour éviter un conflit majeur en Ukraine», a-t-elle ajouté.

«Une action militaire russe contre l'Ukraine porterait la guerre au cœur de l'Europe», a martelé un conseiller présidentiel, en évoquant un risque de conflit «en Ukraine et autour». Il n'y aurait alors «pas d'autre option possible qu'une réaction très forte», a-t-il ajouté.

21h53

«Tous les signes indiquent que la Russie prévoit une attaque complète» de l'Ukraine, a déclaré le chef de l'Otan Jens Stoltenberg dans une interview diffusée samedi par la chaîne allemande ARD.

«Nous sommes tous d'accord pour dire que le risque d'une attaque est très élevé», a ajouté M. Stoltenberg alors que l'Otan a annoncé dans la soirée le transfert de son personnel présent en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, et à Bruxelles.

21h26

L'Otan a transféré son personnel présent en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, et à Bruxelles, pour assurer sa sécurité, a déclaré samedi à l'AFP un responsable de l'Alliance.

«La sécurité de notre personnel est primordiale, le personnel a donc été transféré à Lviv et à Bruxelles. Les bureaux de l'Otan en Ukraine restent opérationnels», a déclaré un responsable de l'Otan sans donner de chiffres sur le personnel.

20h49

Les observateurs de l'OSCE ont enregistré plus de 1.500 violations de la trêve censée être en vigueur sur le front dans l'est de l'Ukraine en 24 heures, ont-ils annoncé dans un communiqué, un record cette année.

De jeudi soir à vendredi soir, les observateurs ont recensé 591 violations dans la région de Donetsk et 975 dans celle de Lougansk, tenues en partie par des séparatistes pro-russes en guerre contre Kiev.

17h10

Des obus de mortier ont explosé près du ministre ukrainien de l'Intérieur Denys Monastyrsky pendant son déplacement sur la ligne de front dans l'est du pays, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'incident n'a pas fait de blessés. Il s'est produit près du village de Novolouganské, dans la région de Donetsk, sur la ligne de front avec les séparatistes soutenus par la Russie, où le ministre et des députés ukrainiens se sont rendus dans le contexte de tensions sans précédent avec Moscou.

L'armée ukrainienne a fait état de deux soldats tués et quatre autres blessés dans les bombardements menés sur le front ce jour.

16h46

La France recommande désormais à tous ses ressortissants de quitter l'Ukraine et appelle ceux se trouvant dans les zones les plus exposées au risque de guerre dans l'est du pays à s'en éloigner «sans délai».

«Il est recommandé à tous les ressortissants français dont le séjour en Ukraine n'a pas de motif impérieux de quitter le pays», souligne la diplomatie française dans ses conseils aux voyageurs actualisés samedi.

Jusqu'ici, le ministère des Affaires étrangères français conseillait seulement de «différer tous les déplacements en Ukraine».

Les Français se trouvant «dans les oblasts [divisions administratives, ndlr] de Kharkiv, Lougansk et Donetsk» ainsi que dans la région de Dnipro, près de la Russie, sont «appelés à quitter sans délai ces zones», insiste par ailleurs le Quai d'Orsay.

16h30

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé samedi une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, au moment où les craintes d'une invasion russe en Ukraine sont au plus haut. «Je ne sais pas ce que le président russe veut, voilà pourquoi je propose qu'on se rencontre», a-t-il déclaré à la Conférence sur la sécurité de Munich.

Parallèlement, un deuxième soldat ukrainien a été tué dans la journée sur le front dans l'Est du pays, selon une source militaire.

13h50

Les militaires russes «sont en train de se déployer et s'apprêtent à frapper», a affirmé ce samedi le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors d'une visite en Lituanie. Selon le responsable américain, les troupes russes «se dirigent vers les positions adéquates pour être en mesure de mener une attaque». Il a toutefois ajouté que le conflit n'était «pas inévitable» et que le président Vladimir Poutine pouvait choisir «un chemin différent».

De son côté, la vice-présidente américaine Kamala Harris a menacé d'un renforcement des forces de l'Otan dans l'Est de l'Europe en cas d'attaque de l'Ukraine par la Russie, et averti Moscou qu'il s'exposerait à des sanctions économiques «sévères et rapides».

13h20

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé samedi les alliés à "l'unité" face aux risques d'invasion russe en Ukraine.

"Nous devons être unis contre la menace", a déclaré Boris Johnson lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, soulignant également que les sanctions britanniques en cas d'invasion russe en Ukraine rendraient "impossible" l'utilisation par Moscou de la place financière britannique.

10h29

Une région russe frontalière de l'Ukraine a déclaré l'état d'urgence samedi face à l'afflux de réfugiés en provenance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, qui ont ordonné l'évacuation des civils.

"Compte tenu de l'augmentation de personnes qui arrivent, il nous semble approprié d'introduire l'état d'urgence", a déclaré le gouverneur de la région de Rostov, Vassili Goloubev, cité par les agences de presse russes.

Les dirigeants des "Républiques populaires" autoproclamées de Donetsk et de Lougansk dans l'est de l'Ukraine ont annoncé vendredi l'évacuation des civils (femmes, enfants, personnes âgées) vers la Russie voisine, accusant Kiev de préparer une invasion après une flambée des heurts.

10h06

La Russie a entrepris de "saper" l'architecture de sécurité européenne et mène "une tentative flagrante de réécrire les règles de l'ordre international", a accusé samedi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, nous sommes confrontés à une tentative flagrante de réécrire les règles de l'ordre international", a déclaré Mme von der Leyen à la Conférence de Munich sur la sécurité, où elle a également dénoncé une alliance entre Chine et Russie pour imposer "la loi du plus fort".

09h14

Un soldat ukrainien a été tué samedi dans des affrontements avec des séparatistes soutenus par Moscou dans l'est du pays, a annoncé l'armée ukrainienne, alors que les craintes d'une attaque russe sont à leur comble.

"A la suite d'un bombardement, un soldat ukrainien a été mortellement blessé par un éclat d'obus", a affirmé le commandement militaire pour l'est de l'Ukraine.

08h43

Le dirigeant des séparatistes pro-russes de Lougansk dans l'est de l'Ukraine a décrété samedi la mobilisation générale, emboîtant le pas à au chef des séparatistes de Donetsk alors que les craintes d'une attaque russe sont à leur comble.

"Je décrète la mobilisation générale sur le territoire de la République populaire de Lougansk", a proclamé le décret signé par Léonid Passetchnik.

08h03

Les forces armées ukrainiennes et les séparatistes prorusses se sont mutuellement accusés samedi de violations graves du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, alimentant les craintes d'une invasion russe.

L'armée ukrainienne a fait état de 66 échanges de tirs jusqu'à 07h00 du matin (04H00 GMT), un nombre particulièrement élevé, tandis que les séparatistes de la région de Donetsk ont qualifié la situation de "critique".

07h17

Le dirigeant de la "république" séparatiste pro-russe de Donetsk, en guerre contre l'Ukraine, a proclamé samedi la "mobilisation générale", alors que les craintes d'une attaque russe sont à leur comble.

"J'appelle mes concitoyens réservistes à se présenter aux bureaux de conscription militaire. Aujourd'hui, j'ai signé le décret de mobilisation générale", a annoncé Denis Pouchiline dans une déclaration vidéo.

Cette annonce intervient au moment où les observateurs ont fait état d'une "augmentation spectaculaire" de la violence sur la ligne de front entre l'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie.