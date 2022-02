Etats-Unis : un fusil semi-automatique destiné aux enfants provoque la colère des associations

Un fusil imaginé pour les enfants vient d'être commercialisé aux Etats-Unis, provoquant la colère des associations de lutte contre les armes à feu.

Baptisé le JR-15, pour «Junior», ce fusil semi-automatique a été conçu sur le modèle d'un fusil d'assault, utilisé dans plusieurs fusillades meurtrières. La version adulte, qui se rapproche d'une arme de type militaire, l'AR-15, a été utilisé dans plusieurs tueries qui ont marqué l'histoire des Etats-Unis. Sur son site internet, la société WEE1 Tactical a salué la commercialisation du JR-15, un fusil «comme l'arme de papa et maman».

La Newtown Action Alliance, une association favorable à la limitation des armes a condamné le lobby des armes et les fabricants qui font «tout pour continuer à amasser des bénéfices».

Josh Sugarmann a fustigé l'imagerie utilisée par le manufacturier pour attirer les jeunes clients : un crâne de pirate avec une coupe iroquoise pour les garçons et des couettes blondes pour les filles, une tétine à la bouche.

Dans son rapport sur les méthodes des fabricants d'armes américains pour attirer les jeunes publié en 2016, il dénonçait les armes peintes avec des couleurs vives - rose, rouge, orange ou violet métallisé - appréciées du jeune public, et plus légères à manier.

Sur Twitter, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a également condamné cette arme qui utilise ce type d'image pour «avoir l'air mignonne» auprès des enfants.

This is VILE.





A skull & crossbones with a pacifier on weapon of war.





Made to look “cute” to appeal to kids.





The manufacturer calls this a “JR-15.”





Every NRA-backed politician should condemn this. pic.twitter.com/VmsqaiCuEM

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 17, 2022