DIRECT – Coronavirus : depuis le pic de janvier, les contaminations ont chuté de 77%

Alors que le Covid-19 poursuit sa décrue, plusieurs pays ont entamé la levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

20H26

Depuis le pic atteint le 25 janvier (plus de 366.000 cas en moyenne), les contaminations ont chuté de 77%. Olivier Véran a évoqué dimanche «un effondrement de la vague Omicron, qui réduit son allure par deux chaque semaine».

Le ministre de la Santé a aussi souligné la «diminution de la charge sanitaire (avec) de moins en moins de patients dans les hôpitaux», même si cette tendance s'est infléchie durant le weekend: on dénombre désormais 28.643 patients atteint du Covid (+11 en 24 heures, -2.978 sur une semaine) dont 2.923 dans les services de soins critiques (+5 en 24 heures, -382 sur une semaine).

17H34

Israël va rouvrir ses frontières aux personnes non vaccinées à partir du 1er mars, a annoncé dimanche le Premier ministre israélien Naftali Bennett, une première depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Cette décision «entrera en vigueur à compter du 1er mars», date à laquelle tous les visiteurs étrangers pourront entrer en Israël, à condition d'effectuer un test PCR avant leur départ et un autre à leur arrivée, selon un communiqué du bureau de M. Bennett.

Les citoyens israéliens devront eux seulement effectuer un test PCR à leur arrivée.

Jeudi, M. Bennett a annoncé la fin du pass sanitaire, dont son pays avait été l'un des pionniers, affirmant que la vague de contamination liée au variant Omicron s'estompait désormais en Israël.

L'Etat hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer une vaste campagne de vaccination en décembre 2020, à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer.

Aujourd'hui, près de la moitié de la population a reçu trois doses de vaccin, ce qui a contribué, selon les autorités sanitaires, à limiter le nombre d'hospitalisations au plus fort de la vague du variant Omicron.

12h51

Le palais de Buckingham annoncé que la reine Elizabeth II est positive au Covid-19. Elle présenterait des symptômes légers de la maladie.

09h37

Face à la flambée du Covid-19, Hong Kong est en "mode combat", a déclaré dimanche un haut responsable de la ville au lendemain de l'arrivée de renforts venus de Chine pour construire deux centres de quarantaine pour les personnes porteuses du virus.

La ville, une des plus densément peuplées au monde, fait face à la pire vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie avec des milliers de contaminations enregistrées chaque jour.

A l'image de la Chine continentale, Hong Kong adhère à la stratégie "zéro Covid", qui a largement permis d'éviter la propagation du virus, mais a isolé le centre d'affaire du reste du monde.

08h02

Des "progrès significatifs" ont été atteints samedi dans l'évacuation du centre d'Ottawa, paralysé depuis des semaines par des camionneurs anti-mesures sanitaires, a annoncé samedi la police qui travaillait encore à déloger un noyau dur de manifestants de la capitale canadienne.

Aspergeant les protestataires de spray au poivre, détruisant les vitres des véhicules dans lesquels certains s'étaient retranchés, les autorités avaient repris dans l'après-midi l'axe majeur devant le Parlement canadien, où des centaines de camions stationnaient depuis 23 jours.

Au moins 170 personnes ont été arrêtées vendredi et samedi, une cinquantaine de véhicules remorqués, et des armes saisies, a indiqué la police, qui a aussi détruit les tentes, cabanes, stands de nourriture et autres structures érigées par les manifestants.

07h15

Alors que les contaminations chutent depuis fin janvier en France, la pression hospitalière continue elle aussi de décroître, selon les chiffres publiés samedi par Santé publique France. Les hôpitaux français comptent actuellement 28.632 patients atteints du Covid, contre 31.522 une semaine plus tôt.

Cette tendance à la baisse se retrouve également dans les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, notamment en réanimation, avec 2.918 malades, contre 3.324 il y a une semaine.

Du côté des contaminations, la moyenne quotidienne sur sept jours s'établit à 86.509, contre 145.619 la semaine précédente.