DIRECT - Crise en Ukraine : Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont mis d'accord pour essayer d'aboutir à un cessez-le-feu

La crise s'intensifie à l'Est. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie, alors que les différents protagonistes multiplient les déploiements de troupes et les manoeuvres militaires.

16H43

Les chefs de la diplomatie russe et française, Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian, s'entretiendront au sujet de l'escalade des tensions autour de l'Ukraine lundi par téléphone, a annoncé dimanche le ministère russe des Affaires étrangères.

«Sergueï Lavrov était prêt à avoir une conversation téléphonique avec son homologue français aujourd'hui, mais Le Drian ne pouvait pas. En conséquence, le contact téléphonique est prévu pour lundi», a indiqué la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, citée par les agences de presse russes.

15H50

Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine, ce dimanche. Ils se sont accordés sur plusieurs points à savoir, la reprise des travaux dans le cadre du format Normandie sur la base des échanges et des propositions faites par l'Ukraine ces derniers jours, un travail intense pour permettre la tenue d'une réunion du groupe trilatéral de contact dans les prochaines heures avec l'objectif d'obtenir de toutes les parties prenantes un engagement de cessez-le-feu sur la ligne de contact, la nécessité de privilégier une solution diplomatique à la crise actuelle et de tout faire pour y parvenir.

Pour cela, un travail diplomatique intense sera mené dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves LE DRIAN, rencontrera son homologue M. LAVROV dans les prochains jours et plusieurs consultations seront conduites à Paris à cet effet.

Ce travail diplomatique devra permettre de progresser sur la base des derniers échanges en associant l'ensemble des parties prenantes (Européens, alliés, Russes et Ukrainiens) afin d'aboutir, si les conditions sont remplies, à une rencontre au plus haut niveau en vue de définir un nouvel ordre de paix et de sécurité en Europe.

Afin de conduire ce travail dans des conditions sérieuses, les deux Chefs d'Etat ont pris des engagements fermes de mener toutes les actions utiles pour éviter l'escalade, réduire les risques et préserver la paix.

13h32

Le président français Emmanuel Macron s'entretient dimanche avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky après avoir échangé avec Vladimir Poutine, a annoncé l'Elysée.

"L'entretien téléphonique avec le président Poutine a duré 1h45. Le Président de la République échange en ce moment par voie téléphonique avec le président Zelensky", a indiqué la présidence française.

11h35

Les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine s'entretiennent depuis 10H00 GMT pour tenter d'éviter une guerre majeure en Europe, au moment où les Occidentaux craignent plus que jamais une invasion russe en Ukraine, a annoncé dimanche l'Elysée.

"L'entretien avec le président Poutine a commencé comme prévu à 11H00 (heure de Paris)", a indiqué la présidence française, près de deux semaines après la rencontre des deux dirigeants au Kremlin.

10h23

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé dimanche que la Russie préparait "ce qui pourrait être la plus grande guerre en Europe depuis 1945", au moment où les Occidentaux craignent plus que jamais une invasion russe en Ukraine.

"Tous les signes montrent que le projet a en quelque sorte déjà commencé", a déclaré le dirigeant britannique dans une interview diffusée par la BBC.

D'après "les renseignements que nous voyons", une invasion russe se ferait non seulement par l'Est, mais également par le Nord, en provenance du Bélarus pour "encercler Kiev", la capitale ukrainienne, "comme Joe Biden l'a expliqué à nombre d'entre nous". "Les gens doivent comprendre le coût en termes de vies humaines que cela pourrait entraîner, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes", a-t-il poursuivi.

10h18

Les Occidentaux ne peuvent continuer à tendre indéfiniment "un rameau d'olivier" alors que la Russie fait monter la tension le long de la frontière ukrainienne, a déclaré dimanche le président du Conseil européen Charles Michel.

"La grande question demeure : le Kremlin veut-il le dialogue ?" s'est interrogé M. Michel lors de la Conférence sur la sécurité de Munich. "Nous ne pouvons pas éternellement offrir un rameau d'olivier alors que la Russie effectue des tests de missiles et continue d'amasser des troupes" à la frontière ukrainienne, a-t-il ajouté.

07h32

Le président français Emmanuel Macron a un entretien de la dernière chance dimanche avec Vladimir Poutine pour tenter d'éviter une invasion russe de l'Ukraine, où les tensions sont de plus en plus fortes sur la ligne de front dans l'est.

Cet entretien prévu à 10h est maintenu alors même que Kiev appelle désormais ses alliés occidentaux à cesser toute politique "d'apaisement" à l'égard de Moscou, accusé par Washington et Kiev d'avoir massé 150.000 soldats aux frontières orientales ukrainiennes.

07h01

La Russie peut lancer une attaque sur l'Ukraine "à tout moment", a répété samedi la Maison Blanche, alors que les tensions sont à leur comble entre Moscou et l'Occident.

Le président américain Joe Biden doit participer dimanche à une rare réunion du Conseil de sécurité nationale consacrée à la crise ukrainienne, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki dans un communiqué.