Estimé à 48 millions de dollars, voici le plus gros diamant bleu jamais mis aux enchères (Vidéo)

Appelé «De Beers Cullinan Blue», cet exceptionnel diamant bleu de plus de 15 carats sera vendu aux enchères le 27 avril à Hong Kong.

Dans un communiqué de presse daté du 17 février, la maison Sotheby's a annoncé que cette pierre précieuse estimée à 48 millions de dollars sera mise aux enchères au printemps.

Découvert en avril dernier dans la mine Cullinan, en Afrique du Sud, ce diamant a été présenté cette semaine à New York.

Ce bijou de 15,1 carats est le plus gros diamant bleu sans impureté jamais répertorié par le Gemological Institute of America (GIA), selon Sotheby's en précisant que ce sera la première fois qu'un tel diamant est mis à l'encan.

© Sotheby's

«C'est vraiment un objet d'une beauté rare. Avec plus de 15 carats, c'est le plus grand bleu vif taillé en escalier jamais classé par le GIA. C'est le plus gros diamant bleu vif jamais vendu aux enchères. Il s'agit donc avant tout de rareté, de qualité, de la couleur bleu vif, de clarté interne irréprochable et de plus de 15 carats, c'est incroyable», a déclaré à l'AFP Frank Everett, directeur des ventes des bijoux chez Sotheby's à New York.

Ce précieux trésor naturel sera proposé aux enchérisseurs durant la semaine du luxe à Hong Kong, le 27 avril.

«Nous nous attendons à ce que la pierre atteigne plus de 48 millions de dollars, soit environ 4 million par carat», a indiqué Frank Everett.

Sotheby's espère que le prix de vente du «De Beers Cullinan Blue» dépassera largement son estimation initiale, sachant qu'il est plus gros que «l'Oppenheimer Blue» de 14,62 carats vendu aux enchères en mai 2016 pour la somme de 57,5 millions de dollars.