Tempête Eunice : Un camion balayé par une rafale de vent sur une autoroute anglaise (Vidéo)

Heureusement plus de peur que de mal. Les vents violents causés par le passage de la tempête Eunice ont renversé ce poids-lourd qui circulait sur une autoroute en Angleterre. Cette tempête qui s'est abattue sur le nord-ouest de l'Europe depuis le 18 février, a fait au moins 16 morts ainsi que de nombreux dégâts matériels et des coupures d'électricité massives.

Cette vidéo glaçante a été filmée le 18 février dans l'après-midi par un automobiliste qui roulait sur l'autoroute M40 entre Bicester et Banbury, dans l'Oxfordshire, dans le sud-est de l'Angleterre.

Elle nous montre un camion qui circule sur la voie de gauche avant d'être soudainement renversé par la tempête et de se retrouver couché en travers des voies. Heureusement, la fourgonnette blanche qui venait à peine de le doubler, a échappé de peu à l'accident.

Des vents jusqu'à 200 km/h

Interrogé par le tabloïd britannique The Sun, le conducteur qui a fait cette vidéo a déclaré que les conditions de circulation étaient exécrables à cause des vents extrêmement violents générés par la tempête, dont des bourrasques à près de 130 km/h et jusqu'à 200 km/h.

«Je me suis arrêté devant le camion et je me suis précipité pour vérifier que le chauffeur allait bien», a-t-il indiqué au journal anglais. Il a déclaré que le routier était «secoué» mais indemne. Bien que choqué, le chauffeur du camion s'en est tiré avec seulement quelques blessures légères au visage.

Si cet accident a trouvé une issue heureuse, le journal The Sun a indiqué que trois Britanniques avaient été tués par la tempête dont une femme trentenaire, décédée à Londres, à la suite de la chute d'un arbre sur le véhicule dans lequel elle se trouvait. Au total, Eunice a causé à l'heure actuelle la mort de 16 personnes en Europe : quatre aux Pays-Bas et autant en Pologne, trois au Royaume-Uni, deux en Allemagne ainsi qu'en Belgique et une en Irlande.