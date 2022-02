DIRECT - Crise en Ukraine : Vladimir Poutine ordonne à l'armée russe «de maintenir la paix» dans les territoires séparatistes

La crise s'intensifie à l'Est alors que Vladimir Poutine a annoncé reconnaître l'indépendance des régions séparatistes. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie.

22h34

Vladimir Poutine ordonne à l'armée russe de "maintenir la paix" dans les régions séparatistes d'Ukraine.

Les deux décrets du président russe demandent au ministère de la Défense que "les forces armées de la Russie (assument) les fonctions de maintien de la paix sur le territoire" des "républiques populaires" de Donetsk et Lougansk.

22h09

Dans un communiqué, le président Emmanuel Macron a "demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que l'adoption de sanctions européennes ciblées".

En reconnaissant les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, la Russie viole ses engagements et porte atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Je condamne cette décision. J’ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies et des sanctions européennes. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 21, 2022

21h29

Les Etats-Unis annoncent des sanctions contre les régions séparatistes en Ukraine.

21h29

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, condamne la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes en Ukraine et a appelé la Russie à "choisir la voie de la diplomatie".

21h12

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré s'être entretenu avec le président américain Joe Biden de la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des séparatistes prorusses d'Ukraine.

21h01

Le président russe a intimé à l'Ukraine de cesser immédiatement "ses opérations militaires" contre les séparatistes : "Ceux qui ont pris le pouvoir à Kiev et qui le gardent, nous exigeons d'eux l'arrêt immédiat des opérations militaires, autrement toute la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang reposera totalement sur la conscience du régime en territoire ukrainien", a-t-il dit à l'issue d'une longue allocution à la Nation.

20h56

L'UE dénonce la reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes par Moscou comme une "violation flagrante du droit international" et va réagir "avec fermeté", annoncent les chefs de l'UE après l'intervention du président Vladimir Poutine.

"La reconnaissance des deux territoires séparatistes en #Ukraine est une violation flagrante du droit international, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et des accords de #Minsk. L'UE et ses partenaires réagiront avec unité, fermeté et détermination en solidarité avec l'Ukraine", ont affirmé dans deux tweets séparés le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements





EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS — Charles Michel (@eucopresident) February 21, 2022

20h40

Le Premier ministre britannique Boris Johnson dénonce la reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes en Ukraine par Moscou comme "une violation flagrante de la souveraineté" du pays et une "répudiation" des accords de paix de Minsk.

"C'est clairement contraire au droit international. C'est une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité de l'Ukraine, c'est une répudiation des accords de Minsk", a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse, y voyant un "mauvais présage" pour la situation en Ukraine.

20h40

Vladimir Poutine signe des "accords d'amitié et d'entraide" avec les séparatistes.

20h35

Dans son allocution à la télévision russe, le président Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des séparatistes prorusses. "Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps: immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk", a-t-il déclaré demandant au Parlement russe "d'approuver cette décision puis de ratifier les accords d'amitié et d'entraide avec les deux républiques".

19H11

Emmanuel Macron convoque un Conseil de défense ce lundi soir, annonce l'Élysée.

19h03

Vladimir Poutine va reconnaître l'indépendance des séparatistes prorusses d'Ukraine, annonce le Kremlin.

«Un décret en ce sens sera signé sous peu», a indiqué la présidence russe.

Selon la même source, Poutine a informé de cette décision son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, médiateurs dans le conflit de l'est ukrainien, et ceux-ci ont, selon le Kremlin, «exprimé leur déception».

18h59

L'ONU appelle "toutes les personnes concernées à s'abstenir de toute décision ou action unilatérale susceptible de porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a déclaré son porte-parole, interrogé sur une éventuelle reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes ukrainiennes.

"Nous soulignons notre appel à une cessation immédiate des hostilités, à une retenue maximale pour toutes les parties afin d'éviter toute action et déclaration qui aggraverait davantage les tensions", a aussi dit Stéphane Dujarric, en soulignant que tous les différends devaient "être traités par la diplomatie".

18h55

Le président ukrainien Zelensky convoque le Conseil de sécurité nationale alors qu'une déclaration de Vladimir Poutine à la télévision russe est attendue.

Given the statements made at the meeting of the Security Council of the Russian Federation, I held urgent consultations with @EmmanuelMacron and @OlafScholz and convened the National Security and Defense Council. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

18h54

L'UE est "prête à réagir" en cas de reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes par Moscou, affirme Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, évoquant le déclenchement des sanctions.

18h53

Deux soldats ont été tués et quatre autres blessés lundi dans un bombardement séparatiste dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé la police nationale.

18h38

Face à la gravité de la situation, le dirigeant allemand Olaf Scholz menait également des entretiens d'urgence avec le président français Emmanuel Macron, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et "les partenaires les plus étroits" de l'Allemagne, a précisé le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit.

18h36

La reconnaissance de l'indépendance des régions séparatistes en Ukraine par la Russie constituerait "une rupture unilatérale" des accords de Minsk de 2015, a jugé lundi le chancelier allemand Olaf Scholz à l'issue d'un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, qui doit faire une déclaration imminente.

18h25

Vladimir Poutine va faire dans quelques minutes une déclaration à la télévision russe, annoncent les médias d'Etat.

17h49

Un civil a été tué par un bombardement séparatiste dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, annonce le gouverneur régional.

La victime, un homme né en 1970, a été tué dans le village de Novolouganské, où ce bombardement a aussi provoqué une coupure de l'électricité et du chauffage et endommagé un gazoduc, a précisé sur Facebook le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

17H05

L'Ukraine a demandé lundi une réunion «immédiate» du Conseil de sécurité de l'ONU face à la menace d'une invasion russe.

«À la demande du président Volodymyr Zelensky, je demande officiellement des consultations immédiates des membres du Conseil de sécurité de l'ONU au nom de l'article 6 des memorandum de Budapest», a tweeté le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba.

On President @ZelenskyyUa’s initiative I officially requested UNSC member states to immediately hold consultations under article 6 of the Budapest memorandum to discuss urgent actions aimed at de-escalation, as well as practical steps to guarantee the security of Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

16h30

Le président Vladimir Poutine doit décider "aujourd'hui" s'il reconnaît les séparatistes pro-russes d'Ukraine. Une décision attendue puisqu'elle pourrait signifier la fin du processus de paix.

16h16

Les ministres français et russe des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et Sergueï Lavrov, sont convenus de se rencontrer vendredi à Paris pour des "consultations préparatoires" en vue d'un sommet sur l'Ukraine, a annoncé la diplomatie française.

Lors d'un entretien téléphonique lundi, M. Le Drian a par ailleurs réitéré auprès de son homologue russe "l'importance qu'une réunion du groupe de contact trilatéral, sous l'égide de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) puisse se tenir dès que possible" pour un retour au cessez-feu sur la ligne de contact dans l'est de l'Ukraine contrôlé par les séparatistes prorusses.

15h47

La Russie a éliminé deux groupes de "saboteurs" ukrainiens et capturé un soldat ukrainien, a affirmé le chef des services de renseignement russes lors d'une réunion avec Vladimir Poutine. "Cette nuit, deux groupes de saboteurs de l'armée ukrainienne se sont rendus à la frontière russe (...) Suite à des affrontements, ces deux groupes de saboteurs ont été détruits. L'un des militaires ukrainiens a été capturé", a déclaré le patron du Renseignement russe (FSB) Alexandre Bortnikov lors d'une réunion du Conseil de sécurité.

15h35

Le processus de paix dans le conflit en Ukraine n'a "aucune perspective", affirme Vladimir Poutine.

15h28

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé lundi qu'il devait rencontrer jeudi à Genève son homologue américain Antony Blinken. "Une telle rencontre est prévue le 24 février à Genève", a-t-il dit, lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe consacrée à la crise ukrainienne et présidée par Vladimir Poutine.

15h27

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi que la Russie étudiait la demande formulée par les deux territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine de reconnaître leur indépendance.

"Le but de notre réunion aujourd'hui est d'écouter nos collègues et de déterminer nos prochains pas dans cette direction", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe.

15h17

La Russie fait face à une menace "sérieuse" et "très grande" en Ukraine, a déclaré lundi son président Vladimir Poutine, dans un contexte de tensions croissantes avec les pays occidentaux qui accusent Moscou de se préparer à envahir son voisin.

"L'utilisation de l'Ukraine comme instrument de confrontation avec notre pays représente une menace sérieuse, très grande pour nous", a déclaré M. Poutine lors d'un Conseil de sécurité extraordinaire, affirmant que la priorité de Moscou n'était "pas la confrontation, mais la sécurité

14h11

L'armée russe a annoncé lundi avoir tué cinq saboteurs venus d'Ukraine en territoire russe et que deux véhicules militaires ukrainiens avaient également tenté de franchir la frontière, ont rapporté les agences russes. "Lors de combats, cinq personnes appartenant à un groupe de saboteurs et de renseignement ayant violé la frontière de la Russie ont été éliminés", a indiqué l'armée, assurant que l'incident a eu lieu dans la région de Rostov à 06H00 du matin (03H00 GMT), près de la localité Mitiakinskaïa. L'Ukraine a démenti avoir envoyé des "saboteurs" en Russie.

12h46

Un sommet Joe Biden Vladimir Poutine est «possible», Vladimir Poutine doit «faire son choix», estime l'Élysée.

La situation reste «très dangereuse», annonce l'Élysée.

11h37

L'Ukraine dément avoir tiré sur un poste-frontière russe.

11h18

Air France a annulé ses deux vols Paris-Kiev et Kiev-Paris prévus mardi «au regard de la situation sur place et à titre conservatoire», a indiqué lundi la compagnie aérienne.

«Air France réévaluera régulièrement la situation et rappelle que la sécurité et sureté des vols, de ses clients ainsi que de ses équipages, est un impératif absolu», a-t-elle ajouté. Jusqu'à présent, la compagnie assurait deux rotations par semaine entre Paris et Kiev, le mardi et le dimanche.

11h17

Un obus tiré depuis le territoire ukrainien a détruit lundi une structure d'un poste-frontière russe sans faire de victime, ont accusé les services de sécurité russe, sur fond de combats entre forces de Kiev et séparatistes prorusses dans l'Est.

«Le 21 février, à 09h50 (06H50 GMT), un obus de type non identifié tiré depuis le territoire de l'Ukraine a complètement détruit le point des gardes-frontières dans la région de Rostov, à une distance d'environ 150 mètres de la frontière russo-ukrainienne», a indiqué le FSB, cité par les agences de presse russes.

«Il n'y a pas eu de victime, les démineurs travaillent sur le site», a ajouté le FSB, qui a également le service des gardes-frontières à sa charge en Russie.

9h40

Le Kremlin a jugé lundi qu'il était «prématuré» de parler d'un sommet des présidents Vladimir Poutine et Joe Biden, annoncé par la France pour désamorcer la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine et le danger d'une invasion russe.

«Il y a une entente sur le fait de devoir continuer le dialogue au niveau des ministres (des Affaires étrangères). Parler de plans concrets d'organisation de sommets est prématuré», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

9h18

L'Ukraine salue le sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine, et espère un accord sur un retrait des troupes russes.

9h08

La France entrevoit un «espoir diplomatique» dans la crise ukrainienne après que les présidents américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine aient accepté le principe d'une rencontre, a affirmé lundi le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune.

«Il y a une réalité de terrain, une tension sur le terrain avec une présence militaire russe qui reste extrêmement forte (..) et puis en même temps un espoir diplomatique qui a été reconstruit», a déclaré Clément Beaune sur la chaîne LCI.

6h52

Les États-Unis ont averti l'ONU de l'existence, selon eux, d'une liste noire établie par Moscou d'Ukrainiens à éliminer en cas d'invasion, selon une lettre officielle consultée dimanche par l'AFP.

Les États-Unis disposent «d'informations crédibles indiquant que les forces russes établissent des listes d'Ukrainiens à tuer ou à envoyer dans des camps en cas d'occupation militaire» de l'Ukraine, dit cette lettre adressée à la Haute-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet.

La lettre fait également état «d'informations crédibles» concernant l'usage de la force pour «disperser des manifestations pacifiques» ou toute autre forme d'opposition de la société civile ukrainienne, ajoute cette lettre signée par Bathsheba Nell Crocker, l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU à Genève.