Joe Biden accepte de rencontrer Vladimir Poutine si la Russie n'envahit pas l'Ukraine

Ce lundi 21 février, Joe Biden et Vladimir Poutine ont accepté de se rencontrer. Ce sommet, proposé par Emmanuel Macron, se tiendra uniquement si la Russie n’envahit pas l’Ukraine, a confirmé la Maison Blanche.

L’Elysée a publié un communiqué le dimanche 20 février au soir afin d’annoncer la nouvelle. Celui-ci précise également qu’Emmanuel Macron «s’emploiera à préparer avec toutes les parties prenantes le contenu de ces discussions.»

Le communiqué insiste aussi sur la condition majeure de cette rencontre, qui «ne pourra se tenir que si la Russie n’envahit pas l’Ukraine.» Cette nouvelle intervient dans un contexte tendu, alors qu’une guerre entre les deux pays est pressentie. La Russie et l'Ukraine ont continué de s'accuser mutuellement d'être responsables des nouveaux combats dans l'Est séparatiste ukrainien.

President Biden spoke with President Emmanuel Macron of France today. They discussed ongoing diplomacy and deterrence efforts in response to Russia’s military buildup on the borders of Ukraine.

— The White House (@WhiteHouse) February 20, 2022