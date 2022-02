DIRECT - Crise en Ukraine : «C'est le début d'une invasion russe», dénonce Joe Biden

La crise s'intensifie à l'Est alors que Vladimir Poutine a annoncé reconnaître l'indépendance des régions séparatistes. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie.

21h25

Le président Joe Biden a rencontré à Washington le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba à qui il a "réaffirmé" le soutien américain à Kiev.

Joe Biden a assuré au chef de la diplomatie ukrainienne que Washington "continuerait à fournir une aide sécuritaire et un soutien macro-économique à l'Ukraine", a précisé l'exécutif américain dans un communiqué.

20h33

"Il est encore temps d'éviter le pire", assure Joe Biden.

20h31

Le président américain autorise le redéploiement de troupes américaines dans les pays baltes.

20h28

Les Etats-Unis vont continuer à fournir des armes "défensives" à l'Ukraine, annonce Biden.

20h26

"C'est le début d'une invasion russe en Ukraine", affirme le président américain Joe Biden, annonçant également des sanctions financières contre la Russie.

20h20

Un soldat ukrainien a été tué et six autres blessés ce jour dans des bombardements séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, annonce l'armée.

20h11

La Russie a officiellement annoncé avoir établi des relations diplomatiques avec les deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine dont Vladimir Poutine a reconnu la veille l'indépendance, au grand dam de Kiev et des Occidentaux.

19h31

Les Etats-Unis condamnent la "dernière invasion" russe de l'Ukraine, mais veulent garder la voie diplomatique ouverte pour "éviter que le conflit n'aille plus loin", a indiqué le ministre américain de la Défense Lloyd Austin.

19h04

La Russie va évacuer ses diplomates d'Ukraine, indique le ministère russe des Affaires étrangères, accusant les autorités ukrainiennes de ne pas faire le nécessaire pour garantir leur sécurité.

18h28

Les 27 Etats-membres de l'UE ont approuvé un "paquet de sanctions" à "l'unanimité" contre la Russie après sa décision de reconnaître les territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine.

"Nous sommes tombés d'accord sur un premier paquet de sanctions à l'unanimité", a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à l'issue de la réunion des 27 ministres des Affaires étrangères à Paris. Ces sanctions "feront très mal à la Russie", a ajouté le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell.

18h02

La Russie reconnaît la souveraineté des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine sur l'ensemble des régions de Lougansk et Donetsk, et pas seulement sur les zones sous leur contrôle, a déclaré le président Vladimir Poutine.

"Nous avons reconnu l'indépendance de ces républiques, c'est-à-dire tous leurs documents fondamentaux, y compris leur constitution. Et dans la constitution sont inscrites les frontières des régions de Donetsk et Lougansk telles qu'elles étaient quand elles faisaient partie de l'Ukraine", a souligné le président russe devant des journalistes. Il a cependant précisé que les frontières exactes devraient être tracées lors de pourparlers entre les deux républiques séparatistes et l'Ukraine.

17h46

La Finlande va mener une nouvelle "évaluation des risques" pour un projet de réacteur nucléaire associant le groupe russe Rosatom dans le nord du pays nordique, annonce la Première ministre Sanna Marin.

17h43

L'entrée de l'armée russe en Ukraine dépendra de la situation "sur le terrain", affirme le président russe.

17h42

Vladimir Poutine se dit prêt à "démilitariser l'Ukraine".

17h37

L'Otan s'attend a une attaque de grande envergure de la Russie en Ukraine et a mis sa force de réaction rapide en alerte pour défendre les alliés, a annoncéson secrétaire général. "Tout laisse croire que la Russie prévoit une attaque massive en Ukraine" après l'envoi de troupes dans les territoires séparatistes prorusses du Donbass, dans l'est du pays, a déclaré Jens Stoltenberg après une réunion extraordinaire de la commission Otan-Ukraine au siège de l'Alliance à Bruxelles.

17h29

La Roumanie pourrait accueillir 500.000 réfugiés en provenance de l'Ukraine voisine en cas d'aggravation de la crise avec la Russie, a fait savoir le ministre de la Défense Vasile Dancu.

17h22

Les chefs de la diplomatie des grandes puissances du G7 ont apporté leur "soutien inébranlable" à l'intégrité territoriale de l'Ukraine après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes de l'est du pays, a annoncé la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss.

"Les ministres des Affaires étrangères du G7 condamnent fermement la violation par la Russie de ses engagements internationaux", a tweeté Mme Truss après un entretien téléphonique avec ses homologues américain, français, allemand, italien, canadien et japonais, ajoutant: "Notre soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine est inébranlable."

17h15

La chambre haute du Parlement russe a approuvé la demande du président Vladimir Poutine de déployer des militaires russes à l'étranger, après sa requête de venir en aide aux séparatistes prorusses en Ukraine. Après un débat éclair, le Conseil de la fédération a approuvé à l'unanimité des 153 votants cette demande.

17h07

L'Ukraine a demandé à ses alliés occidentaux de lui fournir davantage d'armes face à la menace d'une invasion russe, a indiqué son chef de la diplomatie Dmytro Kouleba. "Ce matin j'ai envoyé à la ministre britannique des Affaires étrangères une lettre demandant des armes défensives supplémentaires pour l'Ukraine", a déclaré M. Kouleba lors d'un point de presse à l'ambassade ukrainienne à Washington, précisant qu'il allait adresser la même demande à ses interlocuteurs américains.

17h00

L'Ukraine a exhorté l'Union européenne à lui donner des garanties sur une future adhésion, face aux menaces russes. "J'ai appelé l'UE à mettre de côté toute hésitation, toute réticence et tout le scepticisme existant dans des capitales européennes et à donner à l'Ukraine la promesse de sa future adhésion", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba lors d'un point de presse à Washington.

16H49

Joe Biden va s'exprimer sur l'Ukraine et la Russie mardi à 19H00 GMT (20H00 heure française), a annoncé la Maison Blanche.

La présidence américaine doit dévoiler de nouvelles mesures en réponse à l'ordre du président Poutine de déployer des troupes russes dans deux zones séparatistes d'Ukraine.

16H46

Le président russe Vladimir Poutine a demandé mardi soir à la chambre haute du parlement d'autoriser l'envoi de militaires russes en soutien aux séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine dont il a reconnu l'indépendance.

15h42

Le candidat LFI à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a jugé "inacceptable" la décision de Moscou de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, et a prôné une "conférence des frontières" dans le cadre de l'OSCE.

15h37

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué que "la France portera la voix du soutien indéfectible au peuple ukrainien".

"Dans le cadre multilatéral, européen, onusien, la France portera maintenant la voix à la fois de la poursuite du dialogue, du soutien indéfectible au peuple ukrainien et celle de sanctions qui doivent être apportées à ces faits inqualifiables", a martelé M. Castex lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, en qualifiant la situation d'"extrêmement préoccupante". "Oui, la Russie se met en marge du droit international; oui, la Russie viole les accords de Minsk qu'elle avait elle-même signés", a fait valoir le chef du gouvernement en estimant que "l'auteur des faits qui sèment le trouble, qui portent atteinte à la paix dans le monde et à l'intégrité d'un État, s'appelle M. Poutine". "La France fait tous ses efforts pour empêcher" l'escalade, a-t-il ajouté.

14h12

L'Otan convoque une réunion d'urgence mardi avec l'Ukraine.

14h11

La Russie n'a "pour l'instant" pas l'intention de déployer des forces dans les territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine, mais le fera en cas de "menace", a annoncé lundi le vice-ministre des Affaires étrangères Andreï Roudenko.

"L'aide militaire est prévue dans l'accord (avec les séparatistes), mais ne spéculons pas. Pour l'instant, on ne s'apprête à déployer personne nulle part", a dit le responsable russe.

13H47

Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé mardi suspendre l'autorisation du gazoduc controversé Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne, après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de provinces ukrainiennes pro-russes, et menacé "d'autres sanctions".

"Sans cette certification, Nord Stream 2 ne peut pas être mis en service", a déclaré M. Scholz lors d'une conférence de presse à Berlin avec le Premier ministre irlandais Micheal Martin, ajoutant que le dossier allait être "réexaminé" par le gouvernement allemand.

13h39

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé mardi ne pas avoir l'intention de reconstituer un empire, au lendemain de la reconnaissance des séparatistes prorusses en Ukraine et d'un discours niant la légitimité de l'Etat ukrainien.

"Nous avions prévu qu'il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s'apprête à reconstituer un empire", a-t-il dit lors d'une rencontre au Kremlin avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev, et "ce n'est absolument pas la réalité".

13h36

L'UE a proposé mardi d'interdire aux autorités russes d'accéder aux marchés et services financiers européens et de cibler les banques finançant les opérations militaires russes dans les régions séparatistes ukrainiennes dont Moscou a reconnu l'indépendance, selon un communiqué de la Commission et du Conseil européens.

Les deux institutions se prononcent également pour sanctionner "ceux qui sont impliqués" dans cette reconnaissance "illégale et inacceptable", et pour cibler le commerce entre les deux entités séparatistes et l'UE. Ces propositions de sanctions seront soumises aux ministres européens des Affaires étrangères réunis mardi à Paris.

13h24

L'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni Andreï Kéline a été convoqué mardi au ministère britannique des Affaires étrangères après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de régions séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, a annoncé Downing Street.

12h22

Le chancelier allemand s'est dit mardi «confiant» dans le fait que l'Union européenne allait adopter des sanctions «massives et robustes» contre la Russie après la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine.

«Je suis confiant dans le fait (...) que nous allons réussir» à faire adopter au sein des Vingt-Sept des sanctions lourdes, a assuré Olaf Scholz lors d'une conférence de presse.

12h03

L'Ukraine rappelle son chargé d'affaires à Moscou pour consultations.

11h47

Les députés russes ont approuvé mardi au pas de course l'accord signé par Vladimir Poutine prévoyant que la Russie défende les territoires séparatistes d'Ukraine dont il a reconnu l'indépendance la veille.

«La reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et Lougansk et la ratification des accords d'amitié, de coopération et d'entraide doivent mettre fin au conflit, à la mort de nos concitoyens vivant là-bas», a dit dans un communiqué le président de la Douma, Viatcheslav Volodine.

11h16

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a condamné mardi la «violation inacceptable de la souveraineté» de l'Ukraine par la Russie, qui a reconnu les deux républiques séparatistes dans l'Est de l'Ukraine.

«Je veux exprimer ma plus ferme condamnation concernant la décision du gouvernement russe de reconnaître les deux territoires séparatistes du Donbass. Il s'agit d'une violation inacceptable de la souveraineté démocratique et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine», a affirmé M. Draghi lors d'un discours.

11h01

Selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, il ne s'agit pas à ce stade d'une "invasion de grande ampleur mais des troupes russes sont entrées en territoire ukrainien", dans le Donbass.

10h46

L'Ukraine va connaître de nouvelles "épreuves" et "pertes", a prévenu mardi le ministre ukrainien de la Défense dans une adresse à l'armée, après la décision de Moscou de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes dans l'est et d'y déployer des troupes.

"Des épreuves difficiles sont devant nous. Il va y avoir des pertes. Nous allons devoir traverser la douleur, surmonter la peur et le désespoir", a déclaré Oleksiï Reznikov dans une déclaration publiée par son ministère. "Mais nous allons vaincre sans aucun doute. Nous sommes sur notre terre", a-t-il ajouté.

9h46

L'Ukraine exige des «sanctions sévères» contre la Russie, d'après le chef de la diplomatie ukrainienne.

7h12

La Russie a assuré mardi être toujours «prête» aux négociations avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, qui doit rencontrer jeudi à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov, après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes ukrainiennes prorusses.

«Même aux moments les plus difficiles... nous disons: nous sommes prêts au processus de négociations, c'est pourquoi notre position est restée la même (...). Nous sommes toujours pour l'utilisation de la diplomatie», a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans des commentaires diffusés sur Youtube.

4h36

La Chine a appelé lundi les acteurs de la crise ukrainienne à «faire preuve de retenue», après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de l'envoi de troupes dans deux régions séparatistes de l'Est ukrainien.

«Toutes les parties concernées doivent faire preuve de retenue et éviter toute action susceptible d'alimenter les tensions», a déclaré Zhang Jun, l'ambassadeur de Chine à l'ONU, devant le Conseil de sécurité.

4h32

La Russie ne ferme pas la porte à la «diplomatie» pour résoudre la crise en Ukraine mais empêchera un «bain de sang» dans les territoires séparatistes de l'est du pays dont Moscou vient de reconnaître l' indépendance, a assuré lundi soir l'ambassadeur russe à l'ONU Vassily Nebenzia.

«Nous restons ouverts à la diplomatie, pour une solution diplomatique. Pour autant, nous n'avons pas l'intention de permettre un bain de sang dans le Donbass», a déclaré le diplomate russe lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies.

4h30

L'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, a assuré lundi devant le Conseil de sécurité que «les frontières internationalement reconnues» de son pays «resteront inchangées», peu importe les déclarations et les actions de la Russie.

L'Ukraine demande à la Russie «d'annuler sa décision de reconnaissance» des territoires sécessionnistes ukrainiens, «de revenir à la table des négociations» et de procéder à «un retrait immédiat et vérifiable de ses troupes d'occupation», a-t-il dit.

4h06

Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient imposer de nouvelles sanctions contre la Russie mardi à l'ordre du président Vladimir Poutine de déployer des troupes russes dans deux zones séparatistes d'Ukraine.

«Nous prévoyons d'annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie demain en réponse aux décisions et actions de Moscou aujourd'hui. Nous nous coordonnons avec nos alliés et partenaires pour cette annonce», a déclaré lundi à l'AFP un porte-parole de la Maison Blanche.

3h33

L'ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies Linda Thomas-Greenfield a qualifié lundi de «non-sens» la désignation par le président russe Vladimir Poutine de son armée en «force de maintien de la paix» pour justifier son entrée dans les territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine. Le président Poutine «a annoncé depuis qu'il allait déployer des troupes russes dans ces régions».

Ils les appellent des forces de maintien de la paix. «C'est un non-sens. Nous savons ce qu'elles sont vraiment», a fustigé la diplomate américaine lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Deux décrets du président russe, signés après une allocution télévisée, reconnaissent les «républiques populaires» de Donetsk et Lougansk et demandent au ministère de la Défense que «les forces armées de la Russie (y assument) les fonctions de maintien de la paix».