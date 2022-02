DIRECT - Crise en Ukraine : le Parlement ukrainien introduit l'état d'urgence face à la menace russe

La crise s'intensifie à l'Est alors que Vladimir Poutine a annoncé reconnaître l'indépendance des régions séparatistes. Suivez en direct toutes les informations sur les tensions entre l’Ukraine et la Russie.

20H53

Le Parlement ukrainien a adopté mercredi soir à une large majorité l'introduction de l'état d'urgence nationale face à la menace d'une invasion russe.

Au total de 335 députés contre un minimum requis de 226 voix ont voté pour cette décision proposée par le président Volodymyr Zelensky et soutenue plus tôt dans la journée par le Conseil de sécurité national.

20H29

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi des sanctions contre l'entreprise chargée d'exploiter le gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne, une nouvelle mesure pour riposter aux manoeuvres de Vladimir Poutine autour de l'Ukraine.

«Aujourd'hui, j'ai ordonné à mon administration d'imposer des sanctions contre Nord Stream 2 AG et ses dirigeants», a indiqué le locataire de la Maison Blanche dans un communiqué. La maison-mère de cette entreprise est le géant russe Gazprom.

17H39

Le conflit déclenché par la Russie avec l'Ukraine pourrait se traduire par "une nouvelle crise de réfugiés" avec "jusqu'à 5 millions de personnes supplémentaires déplacées", a averti mercredi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, devant l'Assemblée générale des Nations unies.

17H20

Plusieurs sites du gouvernement ukrainien, comme celui Ministère des Affaires étrangères, celui de la Défense ou encore de l'Intérieur, étaient inaccessibles ce mercredi 23 février.

D'après Reuters, les autorités ukrainiennes ont indiqué avoir détecté des signes alertant sur une potentielle attaque par déni de services qui consiste à solliciter massivement un serveur dans le but de le saturer et provoquer un dysfonctionnement.

Confirmed: #Ukraine's Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs, the Security Service of Ukraine and Cabinet of Ministers websites have just been impacted by network disruptions; the incident appears consistent with recent DDOS attackspic.twitter.com/EVyy7mzZRr — NetBlocks (@netblocks) February 23, 2022

16H16

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé mercredi que le monde faisait face "à un moment de péril", dénonçant à nouveau les "violations" commises par Moscou à l'égard de Kiev, à l'ouverture d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies.

16h15

Un sommet des dirigeants des 27 pays de l'UE se tiendra jeudi soir à Bruxelles, après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes en Ukraine, a annoncé mercredi le président du Conseil européen Charles Michel.

16H13

Un soldat ukrainien a été tué mercredi par un bombardement des séparatistes prorusses sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'armée, dans un contexte de tensions croissantes.

15H32

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi des "garanties de sécurité" pour son pays de l'Occident et de Moscou, au moment où l'Ukraine fait face à la menace d'une invasion russe.

14h30

"Nous sommes unis dans la conviction que l'avenir de la sécurité européenne se joue en ce moment même chez nous, en Ukraine", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyen recevant à Kiev ses homologues polonais et lituanien.

14h11

Moscou promet une riposte "forte" et "douloureuse" aux sanctions prises par les Etats-Unis à son encontre.

13h43

Le Conseil de sécurité ukrainien a demandé mercredi d'instaurer un état d'urgence dans le pays sur fond de craintes d'une invasion russe imminente.

"Le Parlement ukrainien doit entériner cette décision dans les 48 heures", a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité et de défense nationale Oleksiï Danilov, à l'issue d'une réunion de cette structure.

Aux termes de cette décision, les autorités vont pouvoir "renforcer la protection" de l'ordre publique et des infrastructures stratégiques, "limiter la circulation des transports", intensifier la vérification des véhicules et des documents des citoyens, a précisé M. Danilov.

Il s'agit de "mesures de prévention pour préserver le calme dans le pays, pour que l'économie continue de fonctionner", a-t-il ajouté, assurant que "cela n'aura pas d'impact radical sur la vie quotidienne" des Ukrainiens.

13h37

Vladimir Poutine a déclaré "la négation" de l'Ukraine comme "pays souverain" avec la reconnaissance de deux régions séparatistes de l'est du pays, a accusé mercredi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

"Le président Poutine dans son discours a d'une certaine manière déclaré la négation de l'Ukraine comme pays souverain. Nous sommes en phase de révisionnisme pour retrouver des espaces anciens en réinventant l'histoire", a affirmé M. Le Drian lors d'une conférence de presse à Berlin avec son homologue allemande.

"D'une manière générale, il ne répond pas aux engagements qu'il prend, ni en public ni en privé, que ce soit à l'égard du président Macron ou l'égard du chancelier (allemand Olaf) Scholz (...) Quand et comment faut-il croire sur parole le président Poutine ? Je ne sais pas si quelqu'un le sait", a-t-il regretté.

10h40

Le pape François a déploré mercredi les «scénarios de plus en plus alarmants» qui se profilent en Ukraine et menacent «la paix de tous», alors que les craintes d'une escalade militaire par Moscou sont au plus haut. «J'ai une grande douleur dans le coeur devant l'aggravation de la situation en Ukraine. Malgré les efforts diplomatiques de ces dernières semaines, des scénarios plus en plus alarmants s'ouvrent.

Comme moi, beaucoup de monde ressent angoisse et inquiétude», a déclaré le souverain pontife à la fin de son audience générale hebdomadaire. «Je prie toutes les parties impliquées pour qu'elles s'abstiennent de toute action qui pourrait provoquer encore plus de souffrance aux populations, en déstabilisant la cohabitation entre les nations et en discréditant le droit international», a-t-il ajouté devant les fidèles réunis dans la salle Paul VI, au Vatican.

9h54

Les forces armées ukrainiennes ont annoncé mercredi un plan de mobilisation dès mercredi des réservistes sur fond de craintes d'une escalade militaire par Moscou. «La mobilisation concernera les réservistes âgés de 18 à 60 ans», ont précisé les forces terrestres ukrainiennes sur Facebook.

9h24

L'Ukraine appelle ses ressortissants à quitter «immédiatement» la Russie.

9h07

La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a estimé mercredi «hautement probable» que le président russe Vladimir Poutine veuille envahir l'Ukraine et prendre sa capitale Kiev, après la reconnaissance par Moscou de l'indépendance de territoires séparatistes prorusses.

«Nous pensons qu'il est hautement probable qu'il mène à bien son projet d'une invasion totale de l'Ukraine», a déclaré Liz Truss sur la chaîne télévisée Sky News. «Nous pensons qu'il est hautement probable ce que soit ce qu'il prévoit», a-t-elle ajouté, interrogée sur une éventuelle prise de Kiev.

8h54

Le paquet de sanctions adopté par l'UE contre la Russie après la reconnaissance par Moscou de deux entités séparatistes dans l'est de l'Ukraine entrera en vigueur dès mercredi soir ou jeudi, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes.

«Il y a eu des réactions très rapides de la part des Européens, coordonnées d'ailleurs avec les Américains, les Britanniques. Ces sanctions vont être appliquées dès ce soir probablement ou demain au maximum», a indiqué Clément Beaune sur la radio France Inter.

Ce premier paquet de sanctions, qui pourra «aller au-delà», comprend des mesures ciblées, notamment contre les députés russes qui ont voté la reconnaissance, et des mesures financières contre des banques russes. «L'Etat russe, les banques russes ne pourront plus se financer sur les marchés européens», a souligné Clément Beaune.

7h05

Le président russe Vladimir Poutine a assuré mercredi être disposé à trouver des «solutions diplomatiques» dans la crise actuelle avec l'Ukraine et les Occidentaux, tout en insistant sur le caractère «non négociable» des intérêts et de la sécurité de son pays.

«Notre pays est toujours ouvert à un dialogue directe et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes. Cependant, les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non-négociables», a déclaré M. Poutine dans un discours télévisé à l'occasion de la Journée du défenseur de la Patrie.