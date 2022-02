Ukraine : des adolescents se préparent à la guerre

Depuis la reconnaissance de l’indépendance des régions séparatistes pro-russes par Moscou, la tension ne cesse de monter en Ukraine. Alors que l’entrée des soldats russes dans l'est du pays inquiète au plus haut point, les Ukrainiens se préparent ainsi au pire, et commencent à former les plus jeunes au combat.

Concrètement, la perspective d'une guerre avec la Russie ne semble plus faire de doutes et l'Ukraine l'a bien compris. Dans ce contexte, le pays se prépare à un conflit, et assure ne pas être prêt à céder aux pressions russes.

Pour ce faire, tous les moyens sont donc bons : Volodymyr Zelensky a décidé de former ses civils au maniement des armes. Et si les plus âgés étaient déjà préparés par les forces spéciales, la formation s'est desormais élargie aux plus jeunes.

Une décision prise après les déclarations faites lundi par Vladimir Poutine, dans lesquelles le président russe déclarait «nécessaire d'immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk».

Gilet par balles, localisation d'une mine ou d'une grenade, extinction d'un feu... la formation prodiguée aux adolescents ukrainiens se veut la plus complète possible.

Aujourd'hui, c'est donc tout le pays qui se prépare à une possible invasion russe car si Vladimir Poutine s'est dit prêt à trouver «des solutions avec les occidentaux» et prône toujours «l'utilisation de la diplomatie», l'incertitude demeure et plusieurs signaux indiquent qu'une attaque se profile. De son côté, le président ukrainien a rappelé sa «volonté de ne pas riposter» mais qu'en cas d'agression, son pays «n’aura peur de rien ni de personne».