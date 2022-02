Bombardements, invasion, territoires séparatistes… La guerre en Ukraine en une carte

Vladimir Poutine a lancé dans la nuit de mercredi l'offensive russe sur l'Ukraine. Durant la nuit, les bombardements et mouvements de troupes se sont multipliés. Voici une carte pour mieux comprendre cette guerre.

Le président russe a annoncé dans une déclaration télévisée à 3h00 GMT que la Russie lançait «une opération militaire spéciale» en Ukraine, appelant les séparatistes à leur venir en aide pour lutter contre «le génocide» mené par les autorités ukrainiennes dans l'est du pays.

Des troupes russes ont donc pénétré le territoire ukrainien en passant par différents points stratégiques. Dans le Sud du pays, les Russes ont emprunté le passage de la Crimée annexée en 2014. Dans l'Est, les militaires sont passés par les territoires indépendantistes pro-russes du Donetsk et du Lougansk mais également par les frontières près des villes de Soumy et Kharkiv. Au Nord, les forces russes sont passées par les territoires proches de la ville de Tcherniguiv, frontalière du Bélarus.

Outre les mouvements de troupes au sol, de nombreuses villes ukrainiennes ont constaté des bombardements au cours de la nuit. Au Sud, les villes d'Odessa et Marioupol, à l'Est, les villes de Lougansk, Donetsk et Kharkiv. Au Nord du pays, les villes de Soumy et Tcherniguiv ont fait l'objet de bombardements mais également Kiev, capitale du pays. A l'Ouest de l'Ukraine, Lviv a aussi été le théâtre de frappes aériennes.