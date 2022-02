DIRECT - Guerre en Ukraine : les forces terrestres russes entrent sur le sol ukrainien

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire» en Ukraine. Plusieurs bases militaires aériennes ukrainiennes ont été bombardées. Suivez en direct les dernières informations.

8h36

Les garde-frontières ukrainiens annoncent un premier mort dans l'invasion russe.

8h32

Des forces terrestres russes sont entrées sur le territoire ukrainien, notamment depuis la Crimée annexée, ont indiqué jeudi les garde-frontières ukrainiens alors que Moscou a lancé une opération militaire dans le pays.

«Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tcherniguiv (nord, frontière bélarusse), Soumy (nord-est, frontière russe), Lougansk et Kharkiv (est, frontière russe)» par le point de passage entre la péninsule et la partie continentale de l'Ukraine, ont indiqué les garde-frontières en publiant une vidéo sur laquelle on voit des véhiculés marqués de la lettre Z.

7h55

Le président Emmanuel Macron a annoncé son soutien à l'Ukraine dans cette guerre face à la Russie. «La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine».

Emmanuel Macron appelle à la solidarité des «alliés» pour faire «cesser cette guerre».

7h49

Le président bélarusse, allié de Moscou, convoque les chefs de son armée.

7h48

L'attaque russe de l'Ukraine «secoue les fondations de l'ordre international», a dénoncé jeudi le Premier ministre japonais Fumio Kishida. «Nous condamnons fermement la Russie.

Nous allons coordonner les efforts avec la communauté internationale dont les Etats-Unis, et réagir rapidement» face à cette situation, a ajouté M. Kishida devant la presse après une réunion d'un conseil de sécurité nationale.

7h41

L'armée russe a affirmé jeudi avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis "hors service" les bases aériennes de l'Ukraine, où Moscou a lancé dans la matinée une opération militaire.

"L'infrastructure militaire des bases aériennes des forces armées ukrainiennes a été mise hors service", a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes. "Les installations de défense anti-aérienne des forces armées ukrainiennes ont été détruites", a-t-il ajouté.

7h25

L'attaque russe est «injustifiée et injustifiable», selon le Premier ministre italien Mario Draghi.

7h15

Le monde doit créer une «coalition anti-Poutine» et contraindre la Russie à la paix, annonce le président Ukrainien Volodymyr Zelensky.

7h07

L'Ukraine affirme avoir abattu cinq avions et un hélicoptère russes.

7h05

Le président russe Vladimir Poutine a appelé au téléphone dans la nuit de mercredi à jeudi son homologue bélarusse et allié Alexandre Loukachenko, l'informant qu'il allait lancer une opération militaire en Ukraine, a indiqué la présidence bélarusse.

«Vers 5h00 (0200 GMT) aujourd'hui, une conversation téléphonique a eu lieu entre les présidents bélarusse et russe. Au cours de l'appel, Vladimir Poutine a informé son collègue bélarusse de la situation à la frontière avec l'Ukraine et dans le Donbass», a indiqué la présidence dans un communiqué. Le Kremlin n'a publié aucune information sur cet appel téléphonique.

La Russie a lancé une opération militaire aux premières heures de la matinée jeudi. De puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays, Kiev affirmant qu'une «invasion de grande ampleur» était en cours.

6h54

Les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti jeudi matin à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, alors que le pays fait face à une opération militaire lancée par la Russie, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les habitants locaux ont par ailleurs reçu des messages de l'administration régionale appelant à «garder le calme» et à attendre des instructions des autorités.

6h39

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné jeudi les «événements horribles en Ukraine», estimant que le président russe Vladimir Poutine «a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée».

«Le Royaume-Uni et nos alliés répondront de manière décisive», a-t-il tweeté, ajoutant qu'il avait parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

6h19

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié jeudi matin l'opération militaire russe lancée en Ukraine de «violation éclatante du droit international», parlant d'une «journée sombre» pour l'Europe toute entière.

«L'Allemagne condamne de la manière la plus ferme cet acte sans scrupules du président (Vladimir) Poutine, notre solidarité va à l'Ukraine et à ses habitants», a ajouté dans un communiqué M. Scholz, dont le pays assure actuellement la présidence du forum du G7.

Il s'agit «d'un jour terrible pour l'Ukraine» et «sombre» pour l'Europe toute entière, a ajouté M. Scholz. Il a exhorté Moscou à cesser «immédiatement» son opération militaire.

6h14

Le président ukrainien a appelé jeudi ses concitoyens à ne pas paniquer face à l'offensive russe qui frappe leur pays, annonçant par ailleurs l'introduction de la loi martiale. «Pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre», a dit Volodymyr Zelensky dans un message vidéo sur Facebook, ajoutant que la Russie avait effectué des frappes contre des infrastructures militaires et des garde-frontières.

6h09

Les sirènes d'avertissement anti-bombardement retentissent à Kiev.

6h00

Le chef de l'UE promet de tenir le Kremlin pour «responsable» de l'attaque «injustifiée» contre l'Ukraine.

3h50

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays, et «démilitariser et dénazifier» son voisin pro-occidental.

«J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale», a-t-il dit dans une déclaration surprise à la télévision peu avant 03H00 GMT, dénonçant une fois encore un «génocide» orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays, arguant de l'appel à l'aide des séparatistes annoncé dans a nuit et de la politique agressive de l'Otan à l'égard de la Russie et dont l'Ukraine serait l'outil.

«Pour cela, nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine», a dit le maître du Kremlin assis à un bureau en bois sombre, promettant de conduire «au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l'effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes». «Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à personne», a-t-il assuré.