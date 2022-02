DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky décrète la mobilisation générale

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire» en Ukraine. Plusieurs bases militaires aériennes ukrainiennes ont été bombardées. Suivez en direct les dernières informations.

23H18

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la mobilisation militaire générale pour contrer l'invasion russe du pays, lancée le matin même, selon un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne.

Selon le texte, la mesure concernera ceux soumis «à la conscription militaire et les réservistes» et s'appliquera sous 90 jours dans toutes les régions ukrainiennes.

21H58

Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi le président russe Vladimir Poutine pour «exiger l'arrêt immédiat» de l'offensive menée par l'armée russe en Ukraine, a indiqué la présidence française.

«Après avoir parlé au président ukrainien, et en concertation avec lui, le président a appelé Vladimir Poutine pour exiger l'arrêt immédiat des opérations militaires russes, en rappelant que la Russie s'exposait à des sanctions massives», a indiqué l'Elysée alors qu'Emmanuel Macron participait à un sommet européen exceptionnel à Bruxelles..

21H24

Lors du dîner du Crif, Jean Castex est revenu sur la guerre en Ukraine. Le Premier ministre estime que «nous devrons, au-delà des condamnations internationales, répondre par des actes forts et concrets, à la hauteur de la gravité de la situation», a-t-il dit.

Nous devons à nos amis ukrainiens un soutien et une solidarité absolue dans l'épreuve qu'ils subissent.



Nous devrons, au-delà des condamnations internationales, répondre par des actes forts et concrets, à la hauteur de la gravité de la situation. pic.twitter.com/TUEea5t4MV — Jean Castex (@JeanCASTEX) February 24, 2022

21H18

Près de 100.000 personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe.

20H50

L'Ukraine a demandé jeudi au président du Conseil des droits de l'homme la tenue d'un débat urgent sur la situation des droits humains «résultant de l'agression russe», a annoncé l'ONU.

Dans un courrier envoyé au président du Conseil, l'Argentin Federico Villegas, l'ambassadrice ukrainienne Yevheniia Filipenko demande que ce débat ait lieu «le plus rapidement possible» lors de sa prochaine session qui démarre la semaine prochaine à Genève et à laquelle doit participer le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov mardi.

20H49

Un avion de transport militaire s'est écrasé jeudi dans l'ouest de la Russie près de la frontière ukrainienne, a rapporté le ministère de la Défense, ajoutant que son équipage, dont il n'a pas précisé le nombre, avait été tué.

Le crash, qui s'est produit dans la région de Voronej et a été confirmé à l'AFP par un porte-parole du ministère, a été causé par un problème technique, ont indiqué les autorités locales citées par les agences de presse russes. Il s'est produit au moment où l'armée russe mène une grande opération dans l'Ukraine voisine.

20H14

Le Pentagone va envoyer quelque 7.000 soldats supplémentaires en Allemagne, en réaction à l'invasion de l'Ukraine décidée par Vladimir Poutine, a annoncé jeudi un haut responsable américain à Washington.

L'objectif de ce nouveau déploiement, qui interviendra dans les prochains jours, est de «rassurer les alliés de l'Otan, dissuader une attaque russe et être prêt à soutenir les besoins dans la région», a précisé ce responsable.

20H05

La Russie a une «supériorité aérienne totale» en Ukraine et veut masser «une force écrasante» autour de la capitale Kiev, a affirmé jeudi un haut responsable du renseignement occidental.

«Les défenses aériennes de l'Ukraine sont maintenant éliminées et ils n'ont plus de force aérienne pour se protéger. Les Russes vont chercher dans les prochaines heures à masser une force écrasante autour de la capitale et la défense revient désormais aux forces terrestres et à la résistance populaire», a expliqué le responsable.

19H45

Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi des sanctions économiques et des restrictions d'exportation vers la Russie, en riposte à son invasion de l'Ukraine.

Quatre banques russes supplémentaires vont aussi être sanctionnées et plus de la moitié des importations technologiques de la Russie supprimées, a-t-il affirmé lors d'un discours depuis la Maison Blanche.

«Cela imposera un coût sévère à l'économie russe, à la fois immédiatement et à long terme», a prévenu le dirigeant américain.

19H36

D'après les informations recueillies par Europe 1, des sources du renseignement français évoquent la possibilité d'une prise de la capitale ukrainienne, Kiev, par les forces russes «dans les prochaines heures».

Ce scénario redouté, qui correspond à la stratégie de Vladimir Poutine, permettrait au Russe de faire tomber le président ukrainien Volodymyr Zelensky le plus rapidement possible.

19H24

Le Conseil de l'Europe «envisage» de prendre de nouvelles sanctions contre la Russie qui a envahi l'Ukraine, après celles déjà prises en 2014 lorsqu'elle avait annexé la Crimée, a annoncé l'organisation paneuropéenne jeudi soir dans un communiqué.

À l'issue d'une nouvelle «réunion extraordinaire» des représentants permanents de ses 47 Etats membres prévue vendredi après-midi, ceux-ci pourraient invoquer l'article 8 des statuts du Conseil qui permet de suspendre l'ensemble des droits de «représentation» d'un Etat membre voire, dans une étape ultérieure, de l'exclure.

18H51

La Russie, qui mène depuis la matinée de jeudi une invasion de l'Ukraine, a pris le contrôle de la centrale de Tchernobyl, site du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986, a annoncé la présidence ukrainienne.

«Après des combats acharnés, nous avons perdu le contrôle sur le site de Tchernobyl», a déclaré Mikhaïlo Podoliak, un conseiller de la présidence. Kiev avait fait état plus tôt de combats près du dépôt des déchets nucléaires du site.

18H48

Le président américain Joe Biden a annoncé sur Twitter que les dirigeants du G7, lors de leur réunion virtuelle jeudi, s'étaient mis d'accord pour infliger des sanctions «dévastatrices» à la Russie, en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

«Nous sommes aux côtés du courageux peuple ukrainien», a encore déclaré Joe Biden, qui doit s'adresser à 19H30 aux Américains.

18H31

Près de 800 personnes ont été arrêtées jeudi par la police russe à l'occasion de manifestations contre la guerre en Ukraine dans plusieurs villes du pays, a rapporté l'ONG spécialisée OVD-Info.

Selon cette organisation, au moins 788 personnes ont été interpellées dans 42 villes, dont près de la moitié à Moscou, où l'AFP a assisté à des dizaines d'arrestations sur la place Pouchkine, dans le centre.

#BREAKING: Anti war protests by Russians in Moscow (Pushkin Square). pic.twitter.com/9cfw627Iag — IntelCube (@IntelCube) February 24, 2022

18H14

Le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en garde jeudi contre une tentative de Vladimir Poutine de «rayer» l'Ukraine «de la carte» en attaquant militairement le pays.

«C'est une tentative de déplacer par la violence les frontières en Europe, voire peut-être de rayer un pays entier de la carte mondiale», a déclaré le chancelier dans une allocution télévisée. «Nous vivons le début d'une guerre comme il n'y en a pas eu depuis plus de 75 ans en Europe», a-t-il ajouté.

Olaf Scholz a également exprimé son souhait d'éviter l'extension du conflit à d'autres pays européens.

«Nous devons veiller à ce que le conflit ne s'étende pas à d'autres pays européens», a mis en garde le chancellier allemand.

17H54

Treize civils et neuf militaires ont été tués jeudi dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine qui est en partie contrôlée par les troupes russes, a annoncé l'administration régionale.

17H49

La Russie ne veut pas porter atteinte au système économique mondial, ni en être exclue, a déclaré jeudi Vladimir Poutine, alors que son invasion de l'Ukraine a pétrifié les marchés et expose Moscou à des sanctions dévastatrices.

«La Russie continue de prendre part à l'économie mondiale, nous ne nous apprêtons pas à lui porter atteinte», a dit Vladimir Poutine devant des représentants russes du monde des affaires réunis sous les ors du Kremlin.

«Il me semble que nos partenaires doivent comprendre et ne pas se fixer pour objectif de nous pousser en dehors du système».

17H46

La Russie n'avait «pas d'autre moyen» pour se défendre que de lancer ses forces en Ukraine, a affirmé jeudi le président Vladimir Poutine, au moment où l'armée russe est en train de mener une invasion de ce pays voisin.

«Ce qui se déroule actuellement relève de mesures contraintes car on ne nous a laissé aucun autre moyen de procéder autrement», a déclaré Poutine lors d'une réunion télévisée avec des hommes d'affaires à Moscou.

17H19

Les pays du G7 ont annoncé jeudi être «prêts à agir» en cas de «perturbations» des approvisionnements en énergie causées par l'invasion russe de l'Ukraine.

«Nous sommes en faveur (....) de la stabilité des approvisionnements énergétiques mondiaux, et nous sommes prêts à agir au besoin pour faire face à d'éventuelles perturbations», ont-ils promis dans un communiqué commun à l'issue d'un sommet virtuel entre les dirigeants des pays de ce forum.

La Russie est un des principaux fournisseurs de gaz et pétrole de l'Europe et l'Ukraine un pays de transit.

17H06

Plusieurs dizaines de personnes qui manifestaient contre l'invasion russe de l'Ukraine ont été arrêtées jeudi à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour avoir bravé l'interdiction de se rassembler décrétée par les autorités russes, selon des journalistes de l'AFP.

Des dizaines de protestataires ont été interpellés aux abords de la place Pouchkine dans la capitale russe et une vingtaine d'autres dans la deuxième ville de Russie tandis qu'ils criaient «Non à la guerre !».

17H05

Le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Peter Maurer s'est alarmé jeudi de l'escalade du conflit en Ukraine, qui risque de provoquer «des morts et des destructions d'une ampleur qu'il est effrayant d'envisager».

«Je crains maintenant une aggravation des souffrances, avec la possibilité d'un nombre massif de victimes et de destructions importantes d'infrastructures civiles (...), ainsi que des déplacements massifs, des traumatismes, des séparations familiales et des disparitions», a-t-il dit dans une déclaration écrite.

17H04

L'invasion russe de l'Ukraine, déclenchée jeudi par le président Vladimir Poutine, constitue «une menace sérieuse pour l'ordre international», affirment les pays du G7 dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion en visio-conférence.

«Cette crise constitue une menace sérieuse pour l'ordre international fondé sur des règles, avec des ramifications bien au-delà de l'Europe», ont souligné les dirigeants du groupe des pays les plus industrialisés de la planète, dont l'Allemagne assure cette année la présidence.

«Rien ne justifie la modification par la force de frontières internationalement reconnues», ont-ils ajouté.

Le Groupe des sept estime également que l'invasion de l'Ukraine met Poutine «du mauvais côté de l'histoire».

17H04

Lors d'un échange avec Emmanuel Macron, le président ukrainien a demandé d'exclure la Russie du système de messagerie interbancaire mondial Swift.

«Un ensemble de sanctions supplémentaires sévères contre la Russie de la part de l'UE approche. Discuté de tous les détails avec Emmanuel Macron. Nous exigeons l'exclusion de la Russie du SWIFT, l'introduction d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine et d'autres mesures efficaces pour arrêter l'invasion», a-t-il écrit sur Twitter.

16H56

Les Russes ont conquis un aéroport militaire situé à une quarantaine de kilomètres de Kiev, la capitale de l'Ukraine, a reconnu jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky en promettant de le reprendre.

Selon le président ukrainien, qui s'exprimait dans un discours vidéo, l'aéroport a été pris par les forces russes mais le débarquement de parachutistes à Gostomel, où il est situé, a été «bloqué» et les forces ukrainiennes qu ont «reçu l'ordre de les détruire».

16H47

L'offensive russe en Ukraine vise à «décapiter» le gouvernement à Kiev et installer à la place un régime favorable à Moscou, a affirmé jeudi un responsable militaire américain.

«Fondamentalement, ils ont l'intention de décapiter le gouvernement et d'installer leur propre gouvernance», a-t-il déclaré.

16H47

Un «nouveau rideau de fer» sépare désormais la Russie du «monde civilisé», a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays fait face à une invasion de Moscou. «Un nouveau rideau de fer s'est abattu et sépare la Russie du monde civilisé», a-t-il déclaré dans un discours vidéo.

16H44

L'invasion de l'Ukraine par la Russie ajoute «un important risque économique pour la région et le monde», ce qui risque de peser sur la reprise économique, a alerté jeudi la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva.

«Je suis très préoccupée par ce qui se passe en Ukraine et, avant tout, par les conséquences pour des gens innocents. Cela ajoute un important risque économique pour la région et le monde. Nous évaluons les implications et nous nous tenons prêts à soutenir nos membres au besoin», a réagi la patronne du Fonds monétaire international dans un tweet.

16H29

La Russie a promis une réplique «sévère» aux sanctions européennes devant être prises à son encontre, assurant que celles-ci «n'empêcheront pas» l'assistance de Moscou aux séparatistes dans la guerre contre l'Ukraine.

«Conformément au principe de réciprocité, qui est à la base du droit international, nous prendrons des mesures de rétorsion sévères», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

16H26

Le maire de Kiev Vitaly Klitschko a annoncé jeudi l'imposition d'un couvre-feu afin de préserver «la sécurité» des habitants après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

«Le couvre-feu durera de 22H00 à 07H00», a ajouté le maire dans un communiqué, précisant que les transports publics ne fonctionneraient pas pendant cette période mais que les stations de métro allaient rester ouvertes en permanence pour servir d'abris en cas de frappes.

16H08

Dans un tweet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que «les soldats ukrainiens "sacrifient leurs vies" pour éviter un second Tchernobyl».

«Les forces d'occupation russes tentent de s'emparer de Tchernobyl. Nos défenseurs donnent leur vie pour que le drame de 1986 ne se reproduise pas. C'est une déclaration de guerre contre toute l'Europe», a-t-il écrit.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

16H03

Le président américain Joe Biden s'adressera à 18H30 aux Américains à propos «de l'attaque non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie», a fait savoir la Maison Blanche dans un communiqué.

Il doit évoquer la riposte des Etats-Unis, qui ont promis d'ébranler profondément l'économie et la finance russes, après s'être concerté avec ses homologues du G7

15H50

Des combats sont en cours près du dépôt des déchets nucléaires de la centrale de Tchernobyl où les forces russes ont pénétré depuis le Bélarus, a annoncé jeudi le conseiller du ministère de l'Intérieur Anton Guerachtchenko.

«Les troupes des occupants sont entrées depuis le Bélarus dans la zone de la centrale de Tchernobyl. Les membres de la Garde nationale qui protègent le dépôt opposent une résistance obstinée», a-t-il écrit sur Telegram.

15H40

L'Union européenne a convoqué jeudi l'ambassadeur russe pour exprimer sa «condamnation la plus ferme» de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont annoncé les services du chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell.

15h38

Après le message solennel vendredi d'Emmanuel Macron au Parlement sur la crise russo-ukrainienne, un débat avec le gouvernement doit se tenir mardi 1er mars à l'Assemblée nationale et au Sénat, a appris l'AFP jeudi de sources parlementaires.

15h21

«Des combats sont en cours pour l'aéroport de Gostomel» situé à quelques kilomètres au nord-ouest de Kiev, a annoncé le chef des armées ukrainiennes Valery Zaloujny. Il s'agit d'un aéroport militaire.

Des images sur les réseaux sociaux montrent qu'il a fait l'objet semble-t-il d'une attaque par de nombreux hélicoptères. La situation est également «tendue» dans le sud du pays où des combats sont menés pour les villes de Guenitchesk, Skadovsk et Chaplynka, dans la région de Kherson, près de la Crimée, a-t-il ajouté.

15h13

Les sanctions contre la Russie «limiteront considérablement» son accès aux marchés internationaux, annonce Berlin.

15h11

L'armée russe a affirmé jeudi avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes, en Ukraine, où Moscou a lancé dans la matinée une opération militaire d'envergure.

«À la suite des frappes des forces armées russes, 74 installations terrestres de l'infrastructure militaire ukrainienne ont été mises hors service. Cela comprend 11 aérodromes de l'armée de l'air», a annoncé à la télévision le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konachenkov.

13h57

Un avion militaire ukrainien s'est écrasé jeudi près de Kiev avec 14 personnes à bord, a annoncé le service d'Etat pour les situations d'urgence.

L'appareil est tombé près du village de Trypillia, à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale ukrainienne, selon la même source.

13h46

«Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche», a dit le chef de l'Etat.

13H41

«Les évènements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables et profondes sur nos vies, ainsi que sur la géopolitique de notre continent», a expliqué Emanuel Macron.

13h33

«C'est une violation de la charte des Nations Unies. La France se tient au côté de l'Ukraine. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Nous répondrons sans faiblesse», a dit Emmanuel Macron lors de son point presse.

12h37

Dix-huit personnes ont été tuées par des «frappes militaires» dans un village de la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine, aux premières heures de l'invasion russe jeudi, ont annoncé les autorités régionales.

«Huit hommes et dix femmes ont été tués» dans le village de Lipetske, a indiqué dans un communiqué l'administration régionale d'Odessa.

12h35

Emmanuel Macron va «s'adresser à la nation prochainement» concernant l'attaque russe en Ukraine, a annoncé l'Elysée jeudi dans un tweet à l'issue d'un Conseil de défense tenu dans la matinée.

Ce tweet est accompagné d'une courte vidéo du début du Conseil de défense où le chef de l'Etat fançais explique que le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui a «décrit une situation de guerre totale» et annonce vouloir «planifier l'ensemble des actions de court terme à prendre en propre et les initiatives à prendre au niveau européen et international».

12h13

Le Kremlin a indiqué jeudi que l'opération militaire contre l'Ukraine durerait le temps nécessaire, en fonction de ses «résultats» et sa «pertinence», estimant que les Russes soutiendraient une telle offensive.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a aussi affirmé aux journalistes que Moscou avait pour objectif l'imposition d'un «statut neutre» à l'Ukraine, sa démilitarisation et l'élimination des «nazis» qui selon lui se trouvent dans le pays.

11h40

Emmanuel Macron souhaite qu'un sommet de l'Otan se tienne «au plus vite», en réaction au début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, a annoncé l'Elysée.

«Le président de la République souhaite la tenue d'un sommet de l'Otan au plus vite, en concertation avec nos partenaires et alliés», indique la présidence.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé la même demande.

11h30

Les chefs spirituels de l'Eglise anglicane ont dénoncé jeudi l'invasion russe de l'Ukraine comme un «acte maléfique», disant «prier pour un cessez-le-feu urgent» et appelant à faire de ce dimanche «un jour de prière pour l'Ukraine».

«L'attaque horrible et non provoquée contre l'Ukraine est un acte maléfique», ont déclaré les archevêques de Canterbury Justin Welby et d'York Stephen Cottrell dans un communiqué.

10h39

Le bilan officiel des militaires ukrainiens tués jeudi lors de l'invasion russe a grimpé à cinq morts, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Un militaire de la défense anti-aérienne a été tué dans la région de Zaporijjia (sud) alors que quatre garde-frontières ont péri dans diverses localités de la région de Kherson (sud), a précisé le ministère.

9h58

L'armée ukrainienne affirme avoir tué une cinquantaine «d'occupants russes».

9h54

Une réunion extraodinaire se tiendra aujourd'hui au Conseil de l'Europe.

9h28

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a affirmé jeudi que l'armée de son pays, un allié de Moscou, ne participait pas à l'invasion de l'Ukraine lancée dans la matinée par la Russie.

«Nos troupes ne prennent aucune part à cette opération», a déclaré M. Loukachenko lors d'une réunion avec les chefs de son armée, cité par l'agence publique Belta.

9h19

On dénombre désormais 3 soldats ukrainiens tués, après les bombardements russes de cette nuit.

9h18

Le président ukrainien a donné l'ordre à ses troupes d'infliger le maximum de pertes aux militaires russes qui envahissent son pays, a indiqué sur Facebook le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaloujni.

"Le commandant suprême des forces armées (le président Volodymyr Zelensky) a donné l'ordre qu'un maximum de pertes soient infligées à l'agresseur", a indiqué le général, assurant que l'armée "contrait avec dignité" les attaques ennemies.

8h51

Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale à 09H00 à l'Elysée sur la situation en Ukraine, où l'armée russe a lancé une offensive militaire, a annoncé la présidence.

Le chef de l'Etat s'est par ailleurs entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il a eu "sur son portable", et qui a "demandé des interventions multiples pour soutenir l'Ukraine" et de "faire unité en Européens", selon l'Elysée. Emmanuel Macron "lui a affirmé tout le soutien et la solidarité de la France".

8h36

Les garde-frontières ukrainiens annoncent un premier mort dans l'invasion russe.

8h32

Des forces terrestres russes sont entrées sur le territoire ukrainien, notamment depuis la Crimée annexée, ont indiqué jeudi les garde-frontières ukrainiens alors que Moscou a lancé une opération militaire dans le pays.

«Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tcherniguiv (nord, frontière bélarusse), Soumy (nord-est, frontière russe), Lougansk et Kharkiv (est, frontière russe)» par le point de passage entre la péninsule et la partie continentale de l'Ukraine, ont indiqué les garde-frontières en publiant une vidéo sur laquelle on voit des véhiculés marqués de la lettre Z.

7h55

Le président Emmanuel Macron a annoncé son soutien à l'Ukraine dans cette guerre face à la Russie. «La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine».

La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

Emmanuel Macron appelle à la solidarité des «alliés» pour faire «cesser cette guerre».

La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2022

7h49

Le président bélarusse, allié de Moscou, convoque les chefs de son armée.

7h48

L'attaque russe de l'Ukraine «secoue les fondations de l'ordre international», a dénoncé jeudi le Premier ministre japonais Fumio Kishida. «Nous condamnons fermement la Russie.

Nous allons coordonner les efforts avec la communauté internationale dont les Etats-Unis, et réagir rapidement» face à cette situation, a ajouté M. Kishida devant la presse après une réunion d'un conseil de sécurité nationale.

7h41

L'armée russe a affirmé jeudi avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis "hors service" les bases aériennes de l'Ukraine, où Moscou a lancé dans la matinée une opération militaire.

"L'infrastructure militaire des bases aériennes des forces armées ukrainiennes a été mise hors service", a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes. "Les installations de défense anti-aérienne des forces armées ukrainiennes ont été détruites", a-t-il ajouté.

7h25

L'attaque russe est «injustifiée et injustifiable», selon le Premier ministre italien Mario Draghi.

7h15

Le monde doit créer une «coalition anti-Poutine» et contraindre la Russie à la paix, annonce le président Ukrainien Volodymyr Zelensky.

7h07

L'Ukraine affirme avoir abattu cinq avions et un hélicoptère russes.

7h05

Le président russe Vladimir Poutine a appelé au téléphone dans la nuit de mercredi à jeudi son homologue bélarusse et allié Alexandre Loukachenko, l'informant qu'il allait lancer une opération militaire en Ukraine, a indiqué la présidence bélarusse.

«Vers 5h00 (0200 GMT) aujourd'hui, une conversation téléphonique a eu lieu entre les présidents bélarusse et russe. Au cours de l'appel, Vladimir Poutine a informé son collègue bélarusse de la situation à la frontière avec l'Ukraine et dans le Donbass», a indiqué la présidence dans un communiqué. Le Kremlin n'a publié aucune information sur cet appel téléphonique.

La Russie a lancé une opération militaire aux premières heures de la matinée jeudi. De puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays, Kiev affirmant qu'une «invasion de grande ampleur» était en cours.

6h54

Les sirènes d'alarme anti-bombardement ont retenti jeudi matin à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, alors que le pays fait face à une opération militaire lancée par la Russie, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les habitants locaux ont par ailleurs reçu des messages de l'administration régionale appelant à «garder le calme» et à attendre des instructions des autorités.

6h39

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné jeudi les «événements horribles en Ukraine», estimant que le président russe Vladimir Poutine «a choisi la voie de l'effusion de sang et de la destruction en lançant cette attaque non provoquée».

«Le Royaume-Uni et nos alliés répondront de manière décisive», a-t-il tweeté, ajoutant qu'il avait parlé au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

6h19

Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié jeudi matin l'opération militaire russe lancée en Ukraine de «violation éclatante du droit international», parlant d'une «journée sombre» pour l'Europe toute entière.

«L'Allemagne condamne de la manière la plus ferme cet acte sans scrupules du président (Vladimir) Poutine, notre solidarité va à l'Ukraine et à ses habitants», a ajouté dans un communiqué M. Scholz, dont le pays assure actuellement la présidence du forum du G7.

Il s'agit «d'un jour terrible pour l'Ukraine» et «sombre» pour l'Europe toute entière, a ajouté M. Scholz. Il a exhorté Moscou à cesser «immédiatement» son opération militaire.

6h14

Le président ukrainien a appelé jeudi ses concitoyens à ne pas paniquer face à l'offensive russe qui frappe leur pays, annonçant par ailleurs l'introduction de la loi martiale. «Pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre», a dit Volodymyr Zelensky dans un message vidéo sur Facebook, ajoutant que la Russie avait effectué des frappes contre des infrastructures militaires et des garde-frontières.

6h09

Les sirènes d'avertissement anti-bombardement retentissent à Kiev.

6h00

Le chef de l'UE promet de tenir le Kremlin pour «responsable» de l'attaque «injustifiée» contre l'Ukraine.

3h50

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays, et «démilitariser et dénazifier» son voisin pro-occidental.

«J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale», a-t-il dit dans une déclaration surprise à la télévision peu avant 03H00 GMT, dénonçant une fois encore un «génocide» orchestré par l'Ukraine dans l'est du pays, arguant de l'appel à l'aide des séparatistes annoncé dans a nuit et de la politique agressive de l'Otan à l'égard de la Russie et dont l'Ukraine serait l'outil.

«Pour cela, nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine», a dit le maître du Kremlin assis à un bureau en bois sombre, promettant de conduire «au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l'effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes». «Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à personne», a-t-il assuré.