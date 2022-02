Guerre en Ukraine : après l'invasion de la Russie, les politiques du monde entier réagissent

Les réactions des hommes et femmes politiques du monde entier sont très critiques à l'égard de la Russie et de Vladimir Poutine, alors qu'il vient de lancer «une opération de militaire» de grande ampleur ce jeudi 24 février, en Ukraine.

Le monde doit créer «une coalition anti-Poutine» pour «contraindre la Russie à la paix», a ainsi déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays est la cible ce jeudi d'une opération militaire de Moscou. «Nous sommes en train de bâtir une coalition anti-Poutine», s'est-il exprimé après s'être entretenu avec les dirigeants américain, britannique et allemand.

Le président américain Joe Biden a d'ailleurs immédiatement dénoncé «l'attaque injustifiée» de la Russie contre l'Ukraine. «Le président Poutine a choisi (de lancer) une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques», a-t-il fait savoir dans un communiqué. «La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera», a-t-il insisté, assurant que «le monde exigerait des comptes de la Russie».

De son côté, Boris Johnson a annoncé qu'il présiderait une réunion de crise dès 7h30 ce jeudi matin. Le Premier ministre britannique «présidera une réunion (de crise) COBR à 07h30 (locales et GMT) pour discuter de la réponse aux horribles attaques en Ukraine ce matin», a déclaré un porte-parole du dirigeant britannique.

Le gouvernement allemand a quant à lui qualifié l'opération militaire russe lancée en Ukraine de «violation éclatante du droit international» et menacé Moscou de «lourdes conséquences économiques». «L'Allemagne condamne de la manière la plus ferme cet acte sans scrupules du président [Vladimir] Poutine», a indiqué le chancelier Olaf Scholz, dont le pays assure actuellement la présidence du forum du G7.

En France, le président de la République Emmanuel Macron a appelé Moscou à «mettre immédiatement fin à ses opérations militaires». «La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l’Ukraine [...] La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre», s'est ainsi exprimé le chef de l'Etat dans deux tweets.

Le Premier ministre italien Mario Draghi a également qualifié l'attaque russe sur l'Ukraine d'«injustifiée et injustifiable», assurant que l'Union européenne et l'Otan travaillaient à une réponse immédiate.

Le Kremlin va devoir «rendre des comptes», ont en effet averti les chefs de l'Union Européenne, Charles Michel et Ursula von der Leyen. Les dirigeants des Vingt-Sept doivent se réunir en sommet jeudi à 20h00 (19h00 GMT) à Bruxelles alors que l'UE a averti que des sanctions «massives» seraient prises contre Moscou en cas d'attaque de l'Ukraine.

«Nous demanderons au Kremlin de rendre des comptes», avaient ainsi averti le président du Conseil européen et la présidente de Commission européenne, dans un tweet commun. De son côté, Ursula von der Leyen a fermement condamné «l'attaque injustifiée de la Russie contre l'Ukraine». «En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et aux innocents qui font face à cette attaque non provoquée et craignent pour leur vie. Nous tiendrons le Kremlin responsable», a-t-elle assuré.

