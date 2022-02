Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron

Ton grave et vocabulaire destiné à marquer les esprits, Emmanuel Macron a prononcé un discours court mais frappant ce jeudi, à propos de l’attaque russe en Ukraine. Voici ce qu’il faut en retenir.

Un «acte de guerre»

Le président n’a pas hésité à qualifier d’«acte de guerre» l’opération menée par la Russie. Il a estimé qu’elle aurait «des conséquences profondes, durables sur nos vies et la géopolitique de notre continent».

Appel à l’unité autour de l'Ukraine

«En ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie», a dit Emmanuel Macron. Vladimir Poutine «a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies», a-t-il ajouté.

«Nous appuierons l’Ukraine sans hésiter, et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens», a insisté le président.

Des sanctions «à la hauteur»

Le chef de l’Etat a promis que la France et ses alliés décideront de sanctions contre la Russie «à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable». Il a affirmé qu’elles seront à la fois militaires et économiques, mais aussi dans le domaine de l’énergie.

A noter que l'Elysée a précisé que les mesures militaires concernaient l'envoi de troupes supplémentaires en Roumanie sous l'égide de l'Otan. Elles feront l'objet de discussions lors d'un sommet de l'Otan vendredi.

«Nous serons sans faiblesse», a-t-il martelé, en indiquant que les pays du G7 et le Conseil européen se réuniront dans la journée pour évaluer ces futures sanctions.