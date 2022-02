Guerre en Ukraine : la terrifiante vidéo d’un aéroport frappé par un missile

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a lancé une «opération militaire» en Ukraine. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes ukrainiennes, aussi bien à l’est qu’à l’ouest.

L’aéroport de la ville d’Ivano-Frankivsk, à 200 km de la frontière polonaise, a été visé par un missile de croisière russe.

Alec Luhn, un correspondant du Guardian et du Telegraph, a partagé sur son compte twitter une vidéo montrant le missile se dirigeant vers cet aéroport civil et militaire, puis l’explosion une fois qu'il a touché sa cible.

Sur la vidéo, il est également possible de voir des civils marchant non loin du lieu de l'explosion. Pour le moment, aucune information n’a été donnée sur de potentiels blessés dans cette zone.

Wow. Video of a missile hitting an airport, reportedly in Ivano-Frankivsk in Western Ukraine. The geographic scale of this thing is crazy pic.twitter.com/odhvqin77Y

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 24, 2022