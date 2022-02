DIRECT - Guerre en Ukraine : les Russes vont «essayer de s'emparer» de Kiev cette nuit, affirme Volodymyr Zelensky

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire» en Ukraine. Plusieurs bases militaires aériennes ukrainiennes ont été bombardées. Suivez en direct les dernières informations.

23H27

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les Russes vont «essayer de s'emparer» de Kiev cette nuit.

22H45

Après le Royaume-Uni et les États-Unis, le Canada sanctionne à son tour Vladimir Poutine et Segrueï Lavrov comme l'annonce le premier ministre canadien Justin Trudeau.

22H47

L'Ukraine a demandé une aide financière d'urgence au Fonds monétaire international, a indiqué vendredi dans un communiqué la directrice générale de l'institution, Kristalina Georgieva, à l'issue d'une réunion avec le conseil d'administration.

«Nous explorons toutes les options pour un soutien financier supplémentaire», y compris dans le cadre du programme d'aide de 2,2 milliards de dollars qui devait être déployé d'ici le mois de juin, et «les autorités ont également sollicité un financement d'urgence du FMI», a déclaré Mme Georgieva.

22H10

Les relations entre Moscou et les Occidentaux sont proches du «point de non-retour» sur fond d'invasion russe de l'Ukraine et de sanctions massives contre la Russie, a estimé vendredi la porte-parole de la diplomatie russe.

«Le fait est que nous sommes proches de là où commence le point de non-retour», a déclaré Maria Zakharova à la télévision russe.

21H57

Une interdiction de voyager vers les Etats-Unis sera «une partie» des sanctions américaines contre le président russe Vladimir Poutine et son ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov, a indiqué vendredi la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki.

«C'est un élément habituel» des sanctions contre des personnalités étrangères, a-t-elle ajouté, tout en répétant que le détail de ces sanctions historiques contre le président russe serait révélé plus tard.

21H55

L'adoption de sanctions occidentales à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sont un signe de «l'impuissance» des Occidentaux, a estimé vendredi la porte-parole de la diplomatie russe.

«Les sanctions contre le président et le ministre des Affaires étrangères du pays sont un exemple et une démonstration de l'impuissance absolue de votre propre politique étrangère», a déclaré Maria Zakharova à la télévision russe.

21H20

Le gouvernement britannique et américain ont annoncé vendredi avoir gelé les avoirs du président russe Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Trésor a indiqué avoir ajouté les deux hommes à sa liste des entités et individus ciblés par des sanctions en raison de leur rôle dans «la déstabilisation de l'Ukraine» ou «menaçant son intégrité territoriale».

20H42

La Tour Eiffel a à son tour été éclairée aux couleurs de l'Ukraine ce vendredi, imitant plusieurs bâtiments européens parés de jaune et bleu ces dernières heures en soutien au pays envahi par la Russie.

Le célèbre monument parisien, l'un des plus visités au monde et symbole de la France, s'est illuminé de jaune et bleu dès 18H00 et jusqu'à 00h30, et ce pendant trois soirs de suite jusqu'à dimanche inclus, a indiqué sa société d'exploitation (Sete) dans un communiqué.

19H43

«Toute guerre est une capitulation honteuse», a dénoncé vendredi le pape François à propos de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, dans un tweet traduit en plusieurs langues dont le russe, fait rarissime.

«Toute guerre laisse le monde pire que dans l'état où elle l'a trouvé. La guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal», écrit le pape, en reprenant un passage de son encyclique sur la paix "Fratelli tutti" (Tous frères) publiée en 2020.

19H31

L'ONU veut «un accès sûr et sans entrave» pour l'aide humanitaire en Ukraine, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths.

Les travailleurs humanitaires doivent pouvoir bénéficier d'une «protection» lorsqu'ils acheminent une aide à la population ukrainienne «dans toutes les régions de l'Ukraine touchées par le conflit», a-t-il ajouté.

19H20

Après l’Ukraine, la Russie menace la Finlande.

Dans un tweet, la directrice de l’information et de la presse du ministère des Affaires étrangères de Russie, Maria Zakharova, considère que «l'engagement du gouvernement finlandais dans une politique militaire de non-alignement comme un facteur important pour assurer la sécurité et la stabilité en Europe du Nord».

«L'adhésion de la Finlande à l’Otan aurait de graves répercussions militaires et politiques», a tweeté le compte Twitter du ministère russe des Affaires étrangères.

19H00

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a informé ses alliés de l'Otan vendredi qu'il prévoyait de sanctionner «de manière imminente» le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov après l'invasion de l'Ukraine, a indiqué Downing Street.

Après un première série de sanctions décidées cette semaine visant notamment des oligarques et banques russes, le Royaume-Uni va «adopter des sanctions contre le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov de manière imminente», a déclaré une porte-parole de Downing Street.

18H43

Dans un communiqué, l’OTAN affirme que l’invasion en Ukraine «a été perpétrée en l’absence totale de provocation et sans aucune justification».

«La Russie porte l'entière responsabilité de ce conflit. Elle a refusé la voie de la diplomatie et du dialogue dans laquelle l’OTAN et ses pays membres lui avaient proposé à plusieurs reprises de s’engager. Elle a enfreint les fondements mêmes du droit international, notamment la Charte des Nations Unies», peut-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, l'Otan affirme avoir déployer des élements de ses forces terrestres et aériennes pour réagir à toute éventualité.

«Nous avons déployé des forces terrestres et aériennes défensives dans la partie orientale du territoire de l’Alliance, ainsi que des moyens maritimes dans l’ensemble de la zone OTAN. Nous avons activé les plans de défense de l’OTAN pour nous préparer à répondre à une série d’éventualités et pour sécuriser le territoire de l’Alliance, notamment en mobilisant nos forces de réaction. Nous procédons maintenant à d’importants déploiements défensifs supplémentaires de forces dans la partie orientale du territoire de l’Alliance. Nous procéderons à tous les déploiements nécessaires pour assurer dans l’immédiat et à l’avenir une dissuasion et une défense fortes et crédibles dans l’ensemble de l’Alliance», a noté l'Otan.

18H19

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré vendredi se trouver à Kiev pour «défendre» l'Ukraine malgré l'avancée des troupes russes, dans une vidéo où il apparaît avec ses collaborateurs devant le bâtiment de la présidence.

«Nous sommes tous ici, nos militaires sont ici, les citoyens, la société, nous sommes tous ici, à défendre notre indépendance, notre Etat», a déclaré le président ukrainien aux côtés notamment du Premier ministre Denys Chmygal, de son chef de cabinet et d'un proche conseiller.

18H10

Le gendarme des communications russe a dit «limiter l'accès» à Facebook depuis vendredi, accusant le réseau social américain de censurer des médias russes et de violer les droits humains et des citoyens russes.

«En conformité avec la décision du Procureur général à l'égard du réseau social Facebook, à compter du 25 février, Roskomnadzor adopte des mesures pour limiter son accès», a indiqué l'agence Roskomnadzor, sans préciser la nature des limitations.

17H32

Plus de 50.000 réfugiés ukrainiens ont fui leur pays en moins de 48 heures, a annoncé l'Organisation des Nations Unies (ONU).

17H30

La Russie ne pourra pas être représentée au concours de l'Eurovision de la chanson, son organisateur craignant pour la réputation de l'un des événements culturels les plus populaires d'Europe, après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

«Dans le contexte de la crise sans précédent qui se déroule aujourd’hui en Ukraine, l’on pouvait craindre qu’une participation russe cette année ne jette le discrédit sur le Concours. Avant de prendre sa décision, l'UER a pris le temps de mener une large consultation auprès de ses membres», souligne un communiqué de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) publié vendredi.

16H42

Le Conseil de l'Europe a décidé vendredi de «suspendre» toute participation des diplomates et délégués russes aux principales instances de l'organisation paneuropéenne «avec effet immédiat», en réponse à «l'attaque armée» contre l'Ukraine.

Cette décision ne concerne toutefois pas la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), le bras judiciaire du Conseil de l'Europe, qui continuera d'offrir sa protection aux citoyens russes, a précisé l'organisation internationale dans un communiqué.

16H08

La France est en faveur de l'exclusion de la Russie du système bancaire Swift, a affirmé vendredi le ministre français des Finances Bruno Le Maire, afin de sanctionner la Russie de l'invasion en Ukraine.

«Certains États membres ont fait part de réserves, la France ne fait pas partie de ces États», a déclaré le ministre au cours d'une conférence de presse dans le cadre d'une conférence rassemblant les ministres des Finances de l'UE.

15H45

Le président russe Vladimir Poutine a appelé vendredi les militaires ukrainiens à «prendre le pouvoir» à Kiev en renversant le président Volodymyr Zelensky et son entourage, qu'il a qualifiés de «néonazis» et de «drogués».

«Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu'il sera plus facile de négocier entre vous et moi», a lancé Vladimir Poutine à l'armée ukrainienne dans une intervention retransmise à la télévision russe, affirmant ne pas combattre des unités de l'armée mais des formations nationalistes qui se comportent «comme des terroristes» utilisant des civils «comme des boucliers humains».

15H31

L'UE va «sévèrement sanctionner» le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour leur responsabilité dans l'invasion de l'Ukraine, a déclaré la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock vendredi à Bruxelles.

«Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, qui sont responsables de cette situation, seront maintenant sévèrement sanctionnés par l'Union européenne», a-t-elle dit à son arrivée pour une réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept qui doivent approuver un paquet de sanctions annoncé jeudi soir.

14h39

"Le Conseil européen a acté hier (jeudi soir, ndlr) une série de sanctions inédites touchant la Russie et la Biélorussie. Les sanctions concerneront également des personnalités russes, y compris les plus hauts dirigeants de la Fédération de Russie", a dit Emmanuel Macron.

14h37

«Il s'agit d'un tournant historique et géopolitique» qui aura «des conséquences sur nos vies, nos économies et nos sécurités» a écrit Emmanuel Macron dans un texte lu cet après-midi aux parlementaires. Le chef de l'Etat a indiqué allouer 300 millions d'euros supplémentaires à l'Ukraine.

14h11

Vladimir Poutine prêt à envoyer une délégation pour des pourparlers avec l'Ukraine à Minsk.

13h33

Le Grand Prix de F1 prévu en Russie en septembre est annulé.

13h14

«Il n'y a pas d'autre choix que de continuer sur la voie de la diplomatie. Il va falloir faire preuve d'imagination et de créativité pour créer les conditions de l'installation de nouvelles institutions multilatérales. Aujourd'hui, plus rien ne marche : l'Otan, le G7, le G20, et même l'ONU, qui oscille entre apathie et immobilisme, ne fonctionnent pas», vient de déclarer Nicolas Sarkozy.

13h02

Le pape François s'est rendu vendredi matin à l'ambassade de Russie près du Saint-Siège, à Rome, pour "exprimer sa préoccupation" face à la guerre en Ukraine, a annoncé le service de presse du Vatican.

Le souverain pontife, qui avait appelé mercredi à "préserver le monde de la folie de la guerre", a rencontré l'ambassadeur Alexandre Avdeïev et est resté "un peu plus d'une demi-heure sur place", ajoute-t-on de même source.

12h57

Le président ukrainien invite les Européens «aguerris» à venir combattre contre la Russie.

12h56

Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu vendredi avec son homologue russe Vladimir Poutine au sujet de la guerre en Ukraine, se disant favorable à une résolution du conflit par la voie diplomatique. La Chine "soutient la Russie dans la résolution (du conflit) par le biais de négociations avec l'Ukraine", a rapporté la télévision publique CCTV dans un compte rendu de l'échange téléphonique.

12h20

L'ancien président de la République François Hollande s'est exprimé ce vendredi à l'issue de son rendez-vous avec Emmanuel Macron. Il espère des «sanctions plus lourdes» envers la Russie notamment financières et monétaires, suite à l'invasion des troupes russes sur le sol ukrainien.

François Hollande espère que la France, «qui siège de manière permanente au conseil de sécurité des Nations Unies» soit une locomotive dans l'application de ces sanctions.

Il estime que Vladimir Poutine veut «neutraliser» l'Ukraine.

12h17

Recep Tayyip Erdogan reproche à l'UE et à l'Otan de ne pas agir.

12h00

Le Kremlin a jugé «dommage» vendredi la décision prise par l'UEFA de transférer la finale de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg au Stade de France, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

«C'est dommage qu'une telle décision ait été prise», a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. «Saint-Pétersbourg aurait pu fournir les conditions idéales à la tenue d'un tel festival de football», a-t-il ajouté. De son côté, le président de la Fédération russe de football, Alexandre Dioukov, a estimé que la décision de l'UEFA avait été «dictée par des motifs politiques».

«La Fédération russe de football a toujours adhéré au principe selon lequel +le sport est en dehors de la politique+ et ne peut donc soutenir cette décision» de déplacer la finale de la Ligue des champions, a-t-il ajouté, cité dans un communiqué de sa fédération.

11h51

La Russie est prête à des négociations avec les autorités ukrainiennes si l'Ukraine "dépose des armes", a déclaré vendredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

"Nous sommes prêts à des négociations, à n'importe quel moment, dès que les forces armées ukrainiennes entendront notre appel et déposeront les armes", a-t-il dit, lors d'une conférence de presse, au lendemain du déclenchement de l'offensive russe en Ukraine.

11h29

Le Kremlin a promis vendredi des répliques «symétriques ou asymétriques» aux sanctions imposées par l'Occident à la Russie en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine. «Les mesures de riposte suivront, bien évidemment», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«A quel point elles seront symétriques ou asymétriques, cela va dépendre de l'analyse des restrictions» imposées à la Russie, a-t-il ajouté.

11h18

L'Union européenne prépare en urgence de nouvelles sanctions contre la Russie après avoir approuvé jeudi un deuxième paquet de mesures, a annoncé vendredi le président du Conseil européen Charles Michel, qui s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Deuxième vague de sanctions aux conséquences massives et sévères politiquement convenues hier soir.

D'autres mesures sont en cours de préparation urgente», a-t-il déclaré sur Twitter. Volodymyr Zelensky a appelé l'UE à renforcer ses sanctions contre la Russie pour la punir de son invasion de l'Ukraine.

11h05

Des troupes russes approchaient vendredi de Kiev depuis le nord-est et l'est, une avancée qui s'ajoute à l'offensive depuis le nord annoncée plus tôt dans la matinée, selon la page Facebook de l'état-major de l'armée ukrainienne. Le ministère de la Défense a en outre fait état de combats dans Obolon, quartier nord de Kiev, avec une unité russe «de sabotage et de reconnaissance».

«L'ennemi ayant été repoussé par les défenseurs de Tcherniguiv, il cherche à contourner la ville pour attaquer la capitale. Pour cela, il se jette dans la direction Kosoltets-Brovary et Konotop-Nejine-Kiev. Konotop est tombé», a indiqué l'état-major ukrainien à la mi-journée. La première route citée relie Tcherniguiv à la capitale par le nord-est, la seconde provient de l'est, de la région de Soumy.

8h45

Le président russe Vladimir Poutine veut sortir l'Ukraine de «la carte des Etats», a déclaré vendredi le chef de la diplomatie française, estimant aussi que la «sécurité» du président ukrainen Volodymyr Zelensky était désormais menacée par l'offensive russe en cours.

«La guerre est totale. Le président Poutine a choisi (..) de sortir l'Ukraine de la carte des Etats», a affirmé Jean-Yves Le Drian sur la radio France Inter. «La sécurité du président Zelensky est un élément central de ce qu'il se passe (..) Nous sommes en mesure de l'aider si nécessaire», a-t-il ajouté.

8h40

La «sécurité» du président ukrainien en jeu, la France prête à «l'aider si nécessaire», déclare le ministre français des Affaires étrangères.

8h37

Offensive russe en Ukraine: «Nous sommes inquiets» pour la Moldavie et la Géorgie annonce Jean-Yves Le Drian.

7h18

Les forces ukrainiennes «font tout leur possible» pour défendre le pays, annonce le président Zelensky.

7h13

Le président ukrainien affirme que les forces russes visent aussi des zones civiles.

5h50

Le chef de la diplomatie ukrainienne a dénoncé vendredi des tirs de missiles russes qui ont touché Kiev à l'aube, faisant au moins trois blessés, au lendemain du début de l'invasion russe du pays.

«Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra aussi celui-ci», a affirmé Dmytro Kouleba dans un message sur son compte Twitter.