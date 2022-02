Guerre en Ukraine : pourquoi Vladimir Poutine parle-t-il de «génocide» et de «dénazification» ?

Accusation de génocide, références à la Seconde guerre mondiale... Vladimir Poutine a utilisé des mots très violents dans l'allocution télévisée prononcée la veille de l'invasion de l'Ukraine. Une rhétorique qui permet au président russe de légitimer son action.

Pour Vladimir Poutine, l'«opération militaire spéciale» lancée ce jeudi matin à l'aube a pour objectif de «protéger les personnes qui, depuis huit ans, sont victimes d’intimidation, de génocide de la part du régime de Kiev».

La thèse d'un prétendu «génocide» n'est pas nouvelle. Elle est couramment relayée par le Kremlin et les médias pro-russes depuis le début de la guerre du Donbass, qui a éclaté en 2014 dans l'est de l'Ukraine entre les forces gouvernementales et les séparatistes soutenus par Moscou.

«Ces accusations reposent notamment sur la découverte d'un charnier de 296 corps de civils, qui selon Moscou ont été tués dans un bombardement de l'armée ukrainienne. Cette information a toujours été démentie par l'Union européenne», rappelle Carole Grimaud-Potter, professeure de géopolitique de la Russie à l'université de Montpellier.

le mot génocide, une provocation ?

Pour les Ukrainiens, l'utilisation du mot génocide est vécue comme une provocation. «Ils utilisent eux-mêmes ce terme pour qualifier l'Holodomor, la grande famine orchestrée par Staline dans les années 1930», souligne la spécialiste.

Cyniquement, Vladimir Poutine reprend à son compte l'accusation de génocide, bien que les 14.000 victimes du conflit au Donbass soient sans commune mesure avec les 5 millions d'Ukrainiens morts de faim entre 1932 et 1933.

Un peu plus loin dans l'allocution, Vladimir Poutine promet de «démilitariser et dénazifier» l'Ukraine. Une nouvelle allusion à la guerre du Donbass. «La Russie accuse depuis des années le gouvernement ukrainien de fermer les yeux sur les agissements de groupes ukrainiens néonazis dans le Donbass, comme le groupuscule Pravyï sektor qui a combattu aux côtés de l'armée régulière».

Références au passé nazi de l'ukraine

Mais l'accusation de nazisme renvoit aussi à l'histoire douloureuse de l'Ukraine pendant la Seconde guerre mondiale. «Des bataillons de Galicie, une région à l'ouest de l'Ukraine, ont rejoint les nazis pour combattre l'Union soviétique en échange d'une promesse d'indépendance de l'Ukraine»

Encore récemment, des marches célébrant le nationaliste Stepan Bandera ont été organisées dans les rues de Kiev. Considéré par certains comme un héros de la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine, il est vu par d'autres comme une figure de la collaboration avec les nazis.

«Ce genre de célébrations est intolérable pour la Russie qui a perdu 26 millions de vies dans sa lutte contre l'Allemagne nazie», rappelle Carole Grimaud-Potter. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que Vladimir Poutine veut faire payer à l'Ukraine son passé trouble».