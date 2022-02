Ketanji Brown Jackson : tout savoir sur la première femme noire nommée à la Cour suprême des Etats-Unis

Joe Biden a confirmé, ce vendredi 25 février, qu'il allait nommer la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême des Etats-Unis. Si les Sénateurs américains votent en ce sens, elle deviendrait la première magistrate noire à siéger à la plus haute institution judiciaire du pays.

Ketanji Brown Jackson remplacerait ainsi le juge progressiste Stephen Breyer, 83 ans, qui partira à la retraite. Il avait été nommé en 1994 par Bill Clinton.

Avant Joe Biden, Donald Trump a eu l'occasion de nommer trois juges à la Cour suprême, ancrant l'instance dans le conservatisme.

Pour le nouveau président des Etats-Unis : «Elle est l'un de esprits juridiques les plus brillants de notre nation», a- t-il tweeté.

I’m proud to announce that I am nominating Judge Ketanji Brown Jackson to serve on the Supreme Court. Currently serving on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit, she is one of our nation’s brightest legal minds and will be an exceptional Justice.https://t.co/iePvhz1YaA pic.twitter.com/Nzqv2AtN8h

— President Biden (@POTUS) February 25, 2022