Voici les 15 volcans les plus dangereux au monde

Impressionnants et souvent imprévisibles, les volcans qu'ils soient terrestres ou sous-marins sont les témoins vivants de l'activité interne du globe terrestre. Selon leur type, ils représentent une grande variété de dangers et de risques pour l'homme.

Dans le monde, il y a environ 1.350 volcans à la surface de la terre qui sont potentiellement actifs dont environ 500 d'entre eux sont entrés en éruption dans le temps historique selon la United States Geological Survey (USGS), agence scientifique nationale américaine.

Il existe sept types de risques volcaniques plus ou moins élevés : les coulées et les dômes de lave, les projections et les retombées aériennes de bombes et de cendres volcaniques, les nuées ardentes appelées aussi coulées pyroclastiques, les émissions de gaz irritants et/ou toxiques, les coulées de boues dénommées lahars, les glissements de terrain et enfin les tsunamis d'origine volcanique.

Voici 15 volcans terrestres réputés pour être dangereux.

LE VéSUVE (italie)

Culminant à 1.281 m d'altitude, ce volcan italien dont le dynamisme éruptif est de type explosif, est situé à environ 9 km à l'est de Naples, deuxième plus grande agglomération d'Italie. Il a connu de nombreuses éruptions depuis l'Antiquité, la dernière en date s'est produite en 1944.

Il est à l'origine de la plus célèbre éruption volcanique de l'Histoire, qui a eu lieu en 79 après J.-C. Celle-ci a détruit les villes de Pompéi et d'Herculanum et a fait entre 15.000 et 20.000 morts.

Bordant la baie de Naples peuplée de 4,5 millions d'habitants, il fait l'objet d'une surveillance particulière ainsi que les champs Phlégréens tout proches.

LE Mérapi (indonésie)

Ce volcan indonésien est l'un des plus actifs au monde, sa dernière éruption date de janvier 2021. Situé sur l'île de Java, ce stratovolcan explosif qui culmine à 2.911 m d'altitude, domine l'une des zones les plus densément peuplées de la planète et notamment Yogyakarta, ville de plus de 430.000 habitants.

Prise en 2010, cette photo montre la dernière éruption majeure du Mérapi qui a fait 300 morts et provoqué l'évacuation de 390.000 personnes des environs. C'était l'éruption la plus puissante depuis celle de 1930 qui avait tué près de 1.300 personnes.

Situé sur «la ceinture de feu du Pacifique», l'archipel indonésien qui est constitué de plus de 17.000 îles et îlots, compte près de 130 volcans actifs. La friction des plaques tectoniques provoque régulièrement séismes et éruptions volcaniques.

le pinatubo (philippines)

C'est un stratovolcan actif philippin, situé sur l'ouest de l'île de Luçon, à 80 km au nord-ouest de Manille, la capitale du pays.

Après six siècles d'inactivité, il est entré en éruption de manière spectaculaire le 9 juin 1991, la photo a été faite trois jours après. Considérée comme l'une des plus puissantes du XXe siècle, cette éruption a causé la mort de près de 800 personnes et le déplacement d'environ un million de Philippins.

Le réveil du Pinatubo a projeté dans l'atmosphère à plus de 40 km d'altitude, des millions de mètres cubes de cendres, gaz et roches qui ont bloqué partiellement l'ensoleillement de la Terre. Selon des climatologues américains, cela a contribué à refroidir la Terre temporairement de 0,8 °C en 1992.

LE GALERAS (colombie)

Situé dans le sud de la Colombie à la frontière avec l'Equateur, il est l'un des plus actifs volcans du pays. D'une altitude de 4.270 m, ce volcan de la cordillère des Andes a repris son activité en 1989 et a connu depuis plus d'une vingtaine d'éruptions menaçant un bassin de population d'environ 500.000 habitants.

Les phénomènes éruptifs les plus importants se sont produits en 1992 et en 1993, ce dernier avait fait onze morts dont neuf vulcanologues qui se trouvaient sur les pentes du volcan au moment de l'éruption. Photographiée en août 2010, cette éruption du Galeras qui avait conduit à l'évacuation de 8.000 personnes est l'une des plus récentes.

le kilauea (hawaï - états-unis)

Le Kilauea est l'un des cinq volcans que compte l'île de Hawaï, la plus grande de l'archipel de l'Etat américain. En éruption quasi-permanente depuis 1983, ce n'est pas un volcan unique mais une multitude de cratères éparpillés sur une très grande surface.

Bien qu'il soit de type effusif, des scientifiques alertent régulièrement sur le risque d'éruption explosive majeure comme celle qui a eu lieu en 1924. Mais ils ne redoutent pas de victimes car les zones résidentielles les plus exposées ont toujours été évacuées à temps et la région où se trouve le volcan n'est pas très peuplée.

le taal (philippines)

Ce volcan est parmi les plus petits mais les plus actifs et les plus meurtriers de la centaine que comptent les Philippines, autre pays localisé sur «la ceinture de feu du Pacifique».

Situé à 65 km au sud de Manille, sur l'île de Luçon, le Taal est lui-même implanté au centre d'un lac sur une île d'environ 23 km2.

Depuis 1572, il est entré plus d'une trentaine de fois en éruption, comme ci-dessus photographié en janvier 2020. Le phénomène éruptif le plus violent et le plus mortifère s'est déroulé en 1911 : des cendres avaient été projetées jusqu'à Manille et près de 1.300 habitants avaient trouvé la mort. L'éruption la plus récente a eu lieu en juillet 2021 et a entrainé le déplacement de 4.500 personnes vivant sur les rives du lac à cause des émanations de gaz toxique.

le mont saint-helens (états-unis)

Le mont Saint-Helens est un volcan actif situé dans l'Etat de Washington, entre les villes de Portland et Seattle, dans le nord-ouest des Etats-Unis.

Endormi depuis 1842, il s'est réveillé en mars 1980 à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter.

Le 18 mai 1980, il est entré en éruption en faisant exploser son sommet situé à 2.950 m, lui arrachant au passage 400 m d'altitude pour le remplacer par un cratère de 1,5 km de largeur. D'une puissance colossale, équivalente à plusieurs centaines de bombes atomiques d'Hiroshima, l'éruption du mont Saint-Helens est l'une des plus dévastatrices de l'histoire moderne. La déflagration a été ressentie jusqu'en Californie, située à 300 km de là. Elle a provoqué le décès de 57 personnes et a rayé de la carte des Etats-Unis, une région de plus de 600 km2 avec des dégâts estimés à 2 milliards de dollars.

Depuis cette éruption majeure, le volcan n'a connu que des épisodes éruptifs mineurs mais il demeure une menace sérieuse pour la région.

LE POPOCATEPTL (MEXIQUE)

Situé dans le centre du Mexique, à 60 km au sud-est de Mexico, il est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux au monde. Du haut de ses 5.423 m d'altitude, il domine une vaste zone et représente une menace pour environ 25 millions d'habitants vivant à proximité. Pris en janvier 2020, ce cliché témoigne d'une éruption récente du Popocateptl, elle a généré une colonne de fumée haute de 3 km accompagnée de projections de cendres et de pierres.

Actif depuis 1994, il connaît de manière régulière des éruptions avec des projections de fumées et de cendres à plus de 10 km d'altitude. Une éruption spectaculaire s'est produite en décembre 2000, la plus forte depuis mille deux cents ans. Le volcan a projeté de la lave et des matières incandescentes jusqu'à environ 2 km au-dessus du cratère ainsi que des pierres en fusion dans un rayon de 10 km aux alentours. Près de 50.000 personnes ont été évacuées.

le mont agung (indonésie)

Ce volcan indonésien est situé sur l'île de Bali. Culminant à 3.142 m d'altitude, il se trouve au cœur d'une région extrêmement peuplée.

Sa dernière éruption majeure remonte à 1963 lorsqu'il a émis des coulées de lave suivies d'explosions qui ont expulsé des débris à une dizaine de kilomètres dans les airs. En retombant, ceux-ci ont formé des nuées ardentes ou coulées pyroclastiques qui ont dévalé les flancs du volcan détruisant tout sur leur passage. Au total, l'éruption qui a duré onze mois a fait 1.600 victimes. Environ un milliard de tonnes de débris volcaniques a été rejeté dans l'atmosphère jusqu'à Jakarta, la capitale indonésienne pourtant située à presque 1.000 km de distance, provoquant une obscurité qui a fait baisser la température du globe de 0,3 °C pendant un an.

En septembre 2017, le mont Agung s'est réveillé et a craché d'épaisses colonnes de cendres dans l'air comme en témoigne cette photo prise en novembre. Craignant un phénomène éruptif majeur, les autorités ont ordonné l'évacuation de 140.000 personnes et la fermeture de l'aéroport durant trois jours, bloquant 120.000 voyageurs.

LE NYIRAGONGO (République démocratique du congo - rdc)

Le Nyiragongo est l'un des deux volcans actifs de la République démocratique du Congo (RDC), situé à l'est du pays. Culminant à 3.470 mètres, il est connu pour abriter le plus grand lac de lave quasiment permanent au monde.

Ce volcan est dangereux car ses coulées de lave sont extrêmement rapides et peuvent dévaler une pente à une vitesse de 100 km/h, et aussi parce qu'il menace une région peuplée d'environ 1,5 million d'habitants.

Plusieurs éruptions meurtrières ont déjà eu lieu par le passé. Par exemple, celle du 10 janvier 1977 a provoqué la vidange rapide du lac de lave en une coulée qui a atteint la ville de Goma, située à 10 km du volcan. Elle a entrainé la mort de 2.000 personnes.Quant à l'éruption du 17 janvier 2002, elle a deversé entre 15 et 25 millions de mètres cubes de lave sur Goma détruisant près de 14.000 habitations. Elle a fait plus de 100 victimes et 130.000 sans-abri. De 300.000 à 500.000 personnes ont été déplacées au Rwanda voisin. Enfin, plus récemment, l'éruption du 22 mai 2021 a causé la mort de 32 habitants de Goma et fait de nombreux dégâts.

LE Mont rainier (états-unis)

Situé à moins de 100 km au sud-est de Seattle, dans l'Etat américain de Washington, ce volcan actif est le point culminant de la chaîne montagneuse des Cascades avec 4.392 m.

Le mont Rainier est une menace importante pour la région très peuplée car il pourrait rejeter, en cas d'éruption, une grande quantité de cendres, des coulées de lave, des avalanches de roches et des gaz volcaniques très chauds. Tout ceci ferait fondre la glace et la neige sur ses flancs qui engendrant d'importantes coulées de boue qui dévasteraient tout sur leur passage.

Son dernier réveil en 1894, avait tué 65 personnes.

le santa maria (guatemala)

Le Santa Maria est un volcan actif qui est localisé dans le sud-ouest du Guatemala, proche de la ville de Quetzaltenango.

Endormi depuis au moins 500 ans, il s'est réveillé en 1902 produisant une des plus grandes éruptions du XXe siècle. Il a propulsé des cendres à 30 km d'altitude, certaines retombant en Californie, aux Etats-Unis. Provoquant la déstabilisation d'une partie de son flanc sud, il a créé une puissante avalanche de débris faisant environ 5.000 morts.

En 1922, après une nouvelle éruption, au pied du Santa Maria s'est formé un complexe de plusieurs dômes de lave dont le Santiaguito, que l'on voit fumer sur cette photo datée de 2013.

Un des principaux dangers serait l'effondrement du Santa Maria à la suite d'un puissant tremblement de terre ou d'un important phénomène éruptif du Santiaguito. Cela aurait pour conséquence de déclencher un gigantesque glissement de terrain capable de recouvrir jusqu'à 100 km2 alentour, mettant en péril la vie et la subsistance de près de 1,25 million d'habitants qui vivent à proximité du volcan.

le sakurajima (japon)

Culminant à 1.117 m, ce volcan japonais qui est situé sur l'île méridionale de Kyushu, au large de la ville portuaire de Kagoshima, fait partie des sites touristiques les plus connus au Japon.

Considéré comme l'un des plus actifs du l'archipel nippon, le Sakurajima a connu depuis 2009, de 500 à 1.000 éruptions mineures chaque année. Datée d'août 2013, cette photo témoigne de l'éruption spectaculaire de ce volcan qui a craché une colonne de fumée et de cendres haute de 5 km. Une grande quantité de ce matériel volcanique projeté dans l'atmosphère est retombée sur Kagoshima et dans toute la région.

Le dernier phénomène éruptif d'importance a eu lieu en février 2016. Quant à l'éruption la plus meurtrière du Sakurajima, elle s'est déroulée le 11 janvier 1914 faisant 58 morts.

le teide (canaries - espagne)

Le Teide est un stratovolcan situé sur l'île de Ténérife dans l'archipel espagnol des Canaries, à l'ouest des côtes d'Afrique du Nord.

Point culminant d'Espagne avec 3.718 m, le complexe volcanique du Teide a une activité relativement faible puisque l'on ne lui connait que cinq éruptions dont la plus récente en 1909.

Mais les risques d'un nouvel épisode éruptif ne sont pas à écarter et une activité sismique accrue en 2004, a encouragé les autorités du pays à augmenter la surveillance du volcan. Une éruption explosive accompagnée de coulées pyroclastiques similaires à celles de la Montagne Pelée et du Vésuve, est probable et constitue à ce titre, un danger sérieux pour cette île très peuplée et très touristique. Selon la puissance de l'éruption de 30.000 à 40.000 îliens seraient directement affectées.

l'ulawun (papouasie - nouvelle-guinée)

Localisé sur l'île de Nouvelle-Bretagne, dans l'archipel Bismarck, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Ulawun est réputé pour être l'un des plus dangereux volcans au monde. Du haut de ses 2.334 m, il menace des milliers de personnes qui vivent à ses pieds.

Il a été l'un des 16 volcans de la Décennie pour la prévention des catastrophes naturelles proclamée par l'ONU (1990-1999), choisis en raison de leur risque d'éruptions violentes.

Cette photo datée de juin 2016 montre l'éruption de l'Ulawun qui a propulsé des cendres à plus de 13 km d'altitude et a obligé entre 7.000 et 15.000 habitants à fuir. Un nouvel épisode éruptif s'est produit en octobre contraignant de nouveau les îliens à évacuer la zone. L'effondrement du dôme du volcan est l'un des risques majeurs de l'Ulawun. Cela pourrait engendrer une terrible catastrophe qui dévasterait des centaines de kilomètres carrés aux alentours et représenterait un danger de mort certaine pour les populations vivant à proximité du volcan.