«C'est une menace pour nous tous» : le président Volodymyr Zelensky appelle les Européens à venir combattre en Ukraine

Pour Volodymyr Zelensky, c'est maintenant ou jamais. Le président ukrainien a invité tous les Européens ayant une expérience de combat à venir en Ukraine pour aider le peuple contre l'offensive russe.

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux officiels, Volodymyr Zelensky n'y est pas allé par quatre chemins, dénonçant notamment «l'indécision» des dirigeants. «Si vous avez une expérience du combat et que vous ne voulez plus regarder l'indécision de vos responsables politiques, vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l'Europe», a déclaré le président ukrainien.

Posté devant le bâtiment de la présidence, Volodymyr Zelensky a tenu à adresser une réponse à Vladimir Poutine, qui l'avait qualifié, lui et ses ministres quelques heures plus tôt, de «clique de toxicomanes et de néonazis».

«Nous sommes tous ici, nos militaires sont ici, les citoyens, la société, nous sommes tous ici, à défendre notre indépendance, notre Etat», a déclaré Volodymyr Zelensky face caméra.

#Ukraine President Zelensky and his administration recorded a short video addressing Ukrainians. They confirmed that they are in Kyiv and are ready to defend the city pic.twitter.com/4X7VihtVlj

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 25, 2022