DIRECT - Guerre en Ukraine : 198 civils tués dans le pays depuis le début de l'offensive russe

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire» en Ukraine. Plusieurs bases militaires aériennes ukrainiennes ont été bombardées. Suivez en direct les dernières informations.

La Pologne "n'envisage pas de jouer le match de barrage" au Mondial contre la Russie, prévu le 24 mars à Moscou, en raison de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, a annoncé samedi le président de la fédération polonaise sur Twitter.

"Trêve de paroles, il est temps d'agir. En raison de l'escalade de l'agression de la Fédération de Russie en Ukraine, l'équipe de la Pologne n'envisage pas de jouer le match de barrage contre l'équipe de la Russie", a écrit Cezary Kulesza, ajoutant que "c'est la seule décision corecte" et qu'il travaille avec les fédérations suédoise et tchèque pour présenter une position commune à la FIFA.

Le régulateur russe des médias a ordonné samedi aux médias nationaux de supprimer de leurs contenus toute référence à des civils tués par l'armée russe en Ukraine ainsi que les termes «d'invasion», «d'offensive» ou de «déclaration de guerre».

«Nous soulignons que seules les sources officielles russes disposent d'informations actuelles et fiables», a indiqué Roskomnadzor dans un communiqué, alors qu'officiellement Moscou appelle son intervention en Ukraine une «opération militaire spéciale» destinée au «maintien de la paix».

Le président Emmanuel Macron convoque un conseil de défense «sur la situation en Ukraine» à 17H00, a annoncé l'Elysée samedi matin, alors que les armées russe et ukrainienne s'affrontent dans Kiev.

Le chef de l'Etat a regagné l'Elysée aussitôt après avoir inauguré le Salon de l'Agriculture, où il a promis devant les organisations agricoles la mise en place d'un «plan de résilience» pour faire face aux conséquences durables, notamment économiques, de la guerre en Ukraine.

Un grand immeuble résidentiel à Kiev a été lourdement touché par un missile, a indiqué samedi le service d’Etat pour les situations d’urgence qui n’a pas pu donner d’informations quant à d’éventuelles victimes dans l’immédiat. Le missile a touché l’immeuble entre les 18e et 21e étages, a précisé le service ukrainien, ajoutant qu’une évacuation était « en cours ».

La Russie a peu auparavant annoncé avoir tiré des missiles de croisière, au troisième jour de son invasion de l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les Ukrainiens à ne pas déposer les armes et à défendre Kiev, la capitale, où l'armée ukrainienne affronte les forces de Moscou, deux jours après le lancement de l'invasion russe.

«Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays», a déclaré M. Zelensky, dans une adresse vidéo publiée dans la matinée sur Facebook. Il a appelé à ne pas croire les «fausses informations» circulant sur internet selon lesquelles il aurait appelé son armée à se rendre.

Dans un message Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir eu une conversation ce samedi avec le président français Emmanuel Macron.



De même, il annonce que «les armes et équipements de nos partenaires sont en route vers l'Ukraine. La coalition anti-guerre fonctionne!»

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022