DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev durcit le couvre-feu, toute personne dans la rue après 17h sera traitée en ennemi, annonce le maire de la ville

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire» en Ukraine. Plusieurs bases militaires aériennes ukrainiennes ont été bombardées. Suivez en direct les dernières informations.

12h56

Le président Emmanuel Macron a affirmé samedi sa "détermination à soutenir nos partenaires du voisinage oriental" de l'UE "contre toute tentative de tensions et de déstabilisation", lors d'entretiens à propos de l'Ukraine avec les dirigeantes de la Géorgie et de la Moldavie, a rapporté l'Elysée.

"Nous nous tenons aux côtés de la Moldavie et de la Géorgie pour défendre leur souveraineté et leur sécurité", a dit M. Macron à la présidente moldave Maïa Sandu et à la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, précisant qu'il avait convié cette dernière à Paris "en début de semaine prochaine".

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait jugé possible vendredi que l'offensive russe en cours en Ukraine s'étende à la Moldavie et à la Géorgie.

12h47

Le maire de la capitale ukrainienne a annoncé samedi un durcissement du couvre-feu en place en raison de l'invasion russe, avertissant que toute personne se trouvant dans la rue entre 17H00 et 08H00 serait traitée en ennemi.

"Tous les civils qui seront dans la rue pendant le couvre-feu seront considérés comme des membres des groupes de sabotage et de reconnaissance de l'ennemi", a indiqué Vitali Klitschko sur Telegram.

11h57

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré samedi avoir "cassé le plan" de la Russie au troisième jour de l'invasion de son pays, appelant les Russes à dire à Vladimir Poutine d'arrêter la guerre.

Il a également appelé l'Allemagne et la Hongrie, encore réticentes, à avoir le "courage" de couper la Russie du système interbancaire SWIFT, rouage essentiel de la finance mondiale.

"Nous avons tenu bon et repoussons avec succès les attaques ennemies. Les combats continuent dans de nombreuses villes et régions du pays, mais (...) c'est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clés autour de la capitale", a dit M. Zelensky dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.

11h40

Cent mille Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise depuis l'attaque russe, a annoncé samedi le vice-ministre polonais de l'Intérieur Pawel Szefernaker.

"Depuis le lancement des opérations de guerre en Ukraine et jusqu'à aujourd'hui, sur toute la longueur de la frontière avec l'Ukraine, cent mille personnes ont franchi la frontière, venant d'Ukraine en Pologne", a dit M. Szefernaker aux journalistes, rencontrés au poste-frontière de Medyka.

11h11

Un bateau de commerce transportant des véhicules vers Saint-Petersbourg, soupçonné d'appartenir à une entreprise russe visée par les sanctions prises par l'UE contre Moscou, a été dérouté vers Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), a indiqué samedi à l'AFP la préfecture maritime.

10H35

Le ministre ukrainien de la Santé a fait état samedi de 198 civils tués, dont trois enfants, et plus d'un millier de blessés depuis le début de l'invasion russe du pays il y a trois jours.

"Malheureusement, selon les données opérationnelles, 198 personnes sont mortes aux mains des envahisseurs, dont trois enfants, et 1.115 sont blessées, dont 33 enfants", a indiqué le ministre Viktor Liachko sur Facebook.

10h10

La Pologne "n'envisage pas de jouer le match de barrage" au Mondial contre la Russie, prévu le 24 mars à Moscou, en raison de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, a annoncé samedi le président de la fédération polonaise sur Twitter.

"Trêve de paroles, il est temps d'agir. En raison de l'escalade de l'agression de la Fédération de Russie en Ukraine, l'équipe de la Pologne n'envisage pas de jouer le match de barrage contre l'équipe de la Russie", a écrit Cezary Kulesza, ajoutant que "c'est la seule décision corecte" et qu'il travaille avec les fédérations suédoise et tchèque pour présenter une position commune à la FIFA.

09h56

Le régulateur russe des médias a ordonné samedi aux médias nationaux de supprimer de leurs contenus toute référence à des civils tués par l'armée russe en Ukraine ainsi que les termes «d'invasion», «d'offensive» ou de «déclaration de guerre».

«Nous soulignons que seules les sources officielles russes disposent d'informations actuelles et fiables», a indiqué Roskomnadzor dans un communiqué, alors qu'officiellement Moscou appelle son intervention en Ukraine une «opération militaire spéciale» destinée au «maintien de la paix».

09h19

Le président Emmanuel Macron convoque un conseil de défense «sur la situation en Ukraine» à 17H00, a annoncé l'Elysée samedi matin, alors que les armées russe et ukrainienne s'affrontent dans Kiev.

Le chef de l'Etat a regagné l'Elysée aussitôt après avoir inauguré le Salon de l'Agriculture, où il a promis devant les organisations agricoles la mise en place d'un «plan de résilience» pour faire face aux conséquences durables, notamment économiques, de la guerre en Ukraine.

08h21

Un grand immeuble résidentiel à Kiev a été lourdement touché par un missile, a indiqué samedi le service d’Etat pour les situations d’urgence qui n’a pas pu donner d’informations quant à d’éventuelles victimes dans l’immédiat. Le missile a touché l’immeuble entre les 18e et 21e étages, a précisé le service ukrainien, ajoutant qu’une évacuation était « en cours ».

La Russie a peu auparavant annoncé avoir tiré des missiles de croisière, au troisième jour de son invasion de l’Ukraine.

07h55

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé samedi les Ukrainiens à ne pas déposer les armes et à défendre Kiev, la capitale, où l'armée ukrainienne affronte les forces de Moscou, deux jours après le lancement de l'invasion russe.

«Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays», a déclaré M. Zelensky, dans une adresse vidéo publiée dans la matinée sur Facebook. Il a appelé à ne pas croire les «fausses informations» circulant sur internet selon lesquelles il aurait appelé son armée à se rendre.

07h37

Dans un message Twitter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir eu une conversation ce samedi avec le président français Emmanuel Macron.



De même, il annonce que «les armes et équipements de nos partenaires sont en route vers l'Ukraine. La coalition anti-guerre fonctionne!»

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

07h16

Plusieurs banques publiques chinoises limitent le financement d'achats de matières premières en Russie par crainte de sanctions occidentales sur fond de guerre en Ukraine, affirme samedi l'agence Bloomberg.

La Chine et la Russie ont considérablement renforcé leurs liens depuis l'annexion en 2014 de la Crimée par Moscou et les sanctions occidentales qui avaient suivi. Pour les besoins de sa croissance, le géant asiatique a également accru ses achats de matières premières en Russie. Environ 30% du gaz et du pétrole russes sont désormais vendus en Chine.

07h12

Facebook a indiqué vendredi avoir empêché les médias d'Etat russes de gagner de l'argent sur sa plateforme alors que l'invasion par Moscou de l'Ukraine voisine a atteint les rues de la capitale Kiev.

«Nous interdisons désormais aux médias d'Etat russes de diffuser des publicités ou de monétiser sur notre plateforme partout dans le monde», a déclaré sur Twitter Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité de Facebook, ajoutant que cette mesure était sur le point d'être mise en oeuvre.