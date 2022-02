Guerre en Ukraine : les images saisissantes d'un immeuble touché par un missile à Kiev (Vidéos)

Un grand immeuble résidentiel de la capitale de Kiev a été lourdement touché par un missile, a indiqué ce samedi 26 février le service d'Etat pour les situations d'urgence. Aucun bilan humain n'a pu pour le moment être effectué.

Le missile a touché l'immeuble entre les 18e et 21e étages, a précisé cette même source, ajoutant qu'une évacuation était «en cours».

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un haut immeuble à la façade éventrée et avec des débris gisant dans la rue en dessous. «Kiev, notre ville splendide et paisible, a survécu une nouvelle nuit aux attaques des forces terrestres russes, et aux missiles. L'un d'eux a touché un immeuble résidentiel à Kiev», a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

WATCH: Another video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/jlfsyuKYdz — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

WATCH: Video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/adrd6LSfIL — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

Une nuit difficile pour Kiev

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué que le bâtiment avait été touché par un missile. Il a souligné dans une vidéo que la nuit avait été «difficile» dans la capitale où se trouvent des «unités de sabotage» russes. Selon lui, il n'y a pas de troupes régulières russes dans Kiev mais elles essaient de pénétrer dans la ville depuis plusieurs directions.

La Russie a peu auparavant annoncé avoir tiré des missiles de croisière navals et aériens, au troisième jour de son invasion de l'Ukraine, tout en assurant de nouveau ne viser que des infrastructures militaires. Elle n'a pas dit un mot de son offensive sur Kiev.

Dmytro Kouleba a appelé les Occidentaux à «isoler complètement la Russie», à expulser ses ambassadeurs, à introduire un embargo sur les hydrocarbures et à «détruire son économie».