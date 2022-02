Guerre en Ukraine : les talibans appellent à une résolution «pacifique» du conflit

En Afghanistan, les talibans, au pouvoir depuis la chute de Kaboul, ont rédigé un communiqué de quekques lignes datant du 25 février, pour témoigner de leurs préoccupations quant à la crise ukrainienne. Ils espèrent «une résolution pacifique » du conflit.

«L'Émirat islamique d'Afghanistan surveille de près la situation en Ukraine et s'inquiète de la possibilité réelle de pertes civiles, assure les Talibans dans un communiqué de presse. L’Emirat islamique appelle les deux parties à faire preuve de retenue et à résoudre la crise par le dialogue et des moyens pacifiques. Toutes les parties doivent s’abstenir de prendre des positions qui pourraient intensifier la violence.» Une prise de position qui surprend, d’autant que depuis la prise de Kaboul le 15 août dernier, l’ONG Human Right Watch assure qu’une centaine de soldats, agents, miliciens, ex-policiers, journalistes ont disparu ou ont été exécutés.

Préserver les vies des migrants afghans

Les Talibans ont également appelé «les parties au conflit à prêter attention à la préservation de la vie des étudiants et des migrants afghans en Ukraine.» Malgré cet appel, la guerre en Ukraine est entrée dans son troisième jour. Ainsi, dans la nuit de jeudi à vendredi, un immeuble de Kiev a été touché par des missiles, ne faisant a priori aucune victime, mais des dégâts considérables.

Des combats opposant les forces russes et ukrainiennes ont toujours lieu sur l'avenue de la Victoire, une des artères principales de Kiev, quelques heures après un dramatique appel à la mobilisation lancé par Volodymyr Zelensky.