«Je suis là»: le président ukrainien Volodymyr Zelensky défie l'armée russe avec des vidéos tournées dans les rues de Kiev

Des combats ont eu lieu toute la nuit dans Kiev, au soir du deuxième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est sorti dans les rues de la capitale pour réaffirmer sa présence et défier l'armée russes sur le point de faire tomber la ville.

Seul, le président ukrainien déambule dans les rues de capitale afin de démentir les rumeurs. «Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays», a déclaré le président. Zelensky, dans une adresse vidéo publiée dans la matinée sur Facebook.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

