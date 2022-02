DIRECT - Guerre en Ukraine : l'Union européenne s'attend à «plus de 7 millions» de personnes «déplacées» par le conflit

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire» en Ukraine. Plusieurs bases militaires aériennes ukrainiennes ont été bombardées. Suivez en direct les dernières informations.

18H58

Le président de la Banque mondiale David Malpass a indiqué dimanche qu'un G7 des ministres des finances se tiendrait mardi pour évaluer notamment l'aide à l'Ukraine, dénonçant, avec l'invasion russe, une «tragédie pour l'Ukraine mais aussi pour la Russie».

18h49

Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, a indiqué dimanche que «selon les estimations, 7 millions d'Ukrainiens vont être déplacés» dans ce pays à cause de l'offensive russe.

«Nous assistons à ce qui pourrait devenir la plus grande crise humanitaire sur notre continent européen depuis de très nombreuses années», a-t-il averti.

18H45

Le plus gros avion du monde, le cargo Antonov-225 ukrainien, a été détruit par des frappes russes sur un aéroport près de Kiev au coeur de durs combats, a annoncé dimanche le groupe d'Etat Ukroboronprom.

«Les envahisseurs russes ont détruit le fleuron de l'aviation ukrainienne, l'An-225», à l'aéroport Antonov à Gostomel, où l'appareil «subissait des réparations», a indiqué le groupe dans un communiqué. Cet appareil unique au monde, qui mesurait 84 mètres de long et pouvait transporter jusqu'à environ 250 tonnes de fret à une vitesse pouvant atteindre 850 km/h, avait été baptisé «Mriya», «Rêve» en ukrainien.

«La Russie a détruit notre +Mriya+. Mais elle n'arrivera jamais à détruire notre rêve d'un Etat européen fort, libre et démocratique. Nous vaincrons», a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba.

18H42

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence lundi à 15H00 (20H00 GMT) sur la crise humanitaire en Ukraine, envahie par la Russie, à la demande du président français Emmanuel Macron, a-t-on appris dimanche de sources diplomatiques.

Des responsables du département des Affaires humanitaires de l'ONU et du Haut commissariat aux Réfugiés participeront à cette session, a précisé à l'AFP un diplomate requérant l'anonymat. La France a aussi demandé à ce que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, intervienne à cette réunion, a ajouté cette source.

18H21

La major pétrolière britannique BP a annoncé qu'elle sortirait du capital du géant russe Rosneft dont elle détient une participation de 19,75%, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Dans un communiqué, le groupe a précisé que son directeur général Bernard Looney démissionnerait du conseil d'administration de Rosneft «avec effet immédiat».

18H13

L'UE a décidé dimanche de prendre de nouvelles sanctions contre le Bélarus en interdisant les exportations des «plus importants secteurs économiques» du régime de Minsk, «complice» de l'invasion russe en Ukraine, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Les secteurs des hydrocarbures, du tabac, du ciment, du fer et de l'acier sont concernés, a précisé la cheffe de l'exécutif européen. Les responsables bélarusses qui «ont aidé la Russie» dans son offensive en Ukraine sont également visés par des sanctions.

17H59

L'armée russe a reconnu pour la première fois dimanche enregistrer des pertes humaines au cours de son invasion de l'Ukraine, sans pour autant de chiffres. «Les militaires russes font preuve de courage en exécutant leurs missions de combat (...). Malheureusement, il y a des morts et des blessés. Mais nos pertes sont bien moindres» que dans le camp ukrainien, a déclaré le porte-parole du ministère de le Défense, Igor Konachenkov.

17H57

Les médias d'Etat russes Russia Today (RT) et Sputnik vont être bannis de l'Union européenne, afin de les empêcher de diffuser leurs «mensonges» sur la guerre menée par Moscou en Ukraine, a annoncé dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

«Nous allons interdire dans l'UE la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre Union. Nous développons donc des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe», a indiqué la responsable européenne.

17H44

L'UE va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à l'Ukraine face à l'invasion russe, a annoncé dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, précisant qu'il s'agissait d'une première pour l'Union.

Bruxelles va proposer aux Vingt-Sept d'utiliser une ligne de financement d'urgence de l'UE «pour fournir aux forces ukrainiennes des armes létales, ainsi que du carburant, des équipements de protection et des fournitures médicales», mettant fin au «tabou voulant que l'Union ne fournisse pas d'armes à des belligérants», a précisé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

La présidente de la Commission européenne a aussi annoncé la fermeture de l'espace aérien européen à tous les avions russes «y compris les jets privés des oligarques russes».

17H38

L'Ukraine veut «essayer» de négocier avec la Russie même si elle ne «croit pas trop» que des pourparlers prévus dimanche puissent mettre fin à l'invasion russe, a déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Je dis les choses comme toujours franchement : je ne crois pas trop à un résultat», mais «il faut qu'on essaie», a déclaré M. Zelensky dans une déclaration vidéo, alors que des pourparlers sont prévus dimanche entre Ukrainiens et Russes à la frontière entre l'Ukraine et le Bélarus.

17H33

La Turquie a officiellement reconnu dimanche «l'état de guerre» entre la Russie et l'Ukraine ce qui l'autorise, en vertu de la Convention de Montreux de 1936, à limiter l'accès des deux belligérants au détroit des Dardanelles, qui ouvre vers la Mer Noire.

«La situation en Ukraine a tourné à la guerre. La Turquie va mettre en oeuvre, dans la transparence, toutes les dispositions de la Convention de Montreux», a indiqué le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Casuvoglu, dans un entretien à la chaîne CNN-Turquie.

17H12

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé la tenue mercredi d'une réunion du Conseil des gouverneurs «pour examiner la situation actuelle en Ukraine».

La rencontre «débutera à 11H00» (10H00 GMT) au siège du gendarme onusien du nucléaire à Vienne, en Autriche, selon une déclaration transmise dimanche à l'AFP. Le directeur général Rafael Grossi «est en contact étroit avec toutes les parties impliquées pour garantir la sécurité et la sûreté des installations et équipements nucléaires en Ukraine», précise l'AIEA.

16H41

Les ministres européens de l'Intérieur sont réunis dimanche en urgence à Bruxelles pour organiser l'accueil des Ukrainiens fuyant l'offensive russe et discuter de leur accorder une protection temporaire automatique.

«Nous devons regarder quel statut on peut confier à ces personnes qui fuient le territoire ukrainien dans des conditions extrêmement difficiles», a déclaré Gérald Darmanin.

16H12

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a dénoncé dimanche la conduite «irresponsable» de Moscou après la mise en alerte par Vladimir Poutine de la «force de dissuasion» nucléaire de l'armée russe.

«C'est une rhétorique dangereuse. C'est une conduite qui est irresponsable», a déclaré Jens Stoltenberg sur la chaîne CNN.

15H54

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a assuré dimanche que son pays ne «capitulera pas» face à Moscou, dénonçant la mise en alerte des forces de dissuasion nucléaires russes comme une tentative de «pression».

«Nous ne nous rendrons pas, nous ne capitulerons pas, nous ne céderons pas un seul centimètre de notre territoire», a lancé M. Kouleba lors d'une conférence de presse vidéo.

15H47

Le président russe Vladimir Poutine «fabrique des menaces qui n'existent pas», a dénoncé dimanche la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, peu après que Moscou a annoncé mettre en alerte la «force de dissuasion» de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire.

«Il s'agit d'un schéma répété que nous avons observé de la part du président Poutine durant ce conflit, qui est de fabriquer des menaces qui n'existent pas afin de justifier la poursuite d'une agression», a dénoncé Jen Psaki. «A aucun moment la Russie n'a été menacée par l'Otan ou l'Ukraine (...) Nous allons résister à cela. Nous avons la capacité de nous défendre», a-t-elle ajouté.

15H44

Deuxième plus vaste pays de la planète, le Canada rejoint ainsi la vaste majorité des Etats européens qui ont tour à tour fermé leur ciel aux compagnies russes. «Nous tiendrons la Russie responsable de ses attaques non provoquées contre l'Ukraine», a annoncé le ministre Alghabra.

15H38

L'Espagne a annoncé qu'elle allait fermer son espace aérien aux compagnies aériennes russes, à l'instar des pays européens ayant pris une mesure similaire en représailles à l'invasion russe en Ukraine.

15h01

Les Etats-Unis vont envoyer 54 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire à l'Ukraine, a annoncé dimanche le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, au quatrième jour de l'invasion russe.

"C'est avec le bien-être des Ukrainiens ordinaires à l'esprit que nous annonçons la provision de près de 54 millions de dollars d'aide humanitaire à ceux touchés par la nouvelle invasion russe", a déclaré le secrétaire d'Etat dans un communiqué.

14h50

La présidence de l'Ukraine a indiqué dimanche avoir accepté des pourparlers avec la Russie et qu'ils se dérouleront à la frontière avec le Bélarus, près de Tchernobyl, une décision après une médiation du président bélarusse Alexandre Loukachenko.

"La délégation ukrainienne rencontrera la (délégation) russe sans fixer de conditions préalables sur la frontière ukraino-bélarusse, dans la région de la rivière Pripiat", a déclaré la présidence sur les réseaux sociaux.

14h19

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche mettre en alerte la "force de dissuasion" de l'armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire, au quatrième jour de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat", a déclaré M. Poutine lors d'un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision.

14h03

La France ferme son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes à compter de ce soir, a annoncé le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, sur Twitter.

La France ferme son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes à compter de ce soir. Face à l’invasion russe de l’Ukraine, l’unité de l’Europe est totale. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) February 27, 2022

13h04

La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv (nord-est), est sous le contrôle des forces ukrainiennes, a indiqué dimanche le gouverneur régional Oleg Sinegoubov, quelques heures après avoir annoncé une percée de l'armée russe et des combats de rue.

"Kharkiv est sous notre contrôle total" a écrit M. Sinegoubov sur les réseaux sociaux, assurant qu'une "élimination des ennemis dans la ville" était en cours.

12h33

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé dimanche l'envoi de 100 tonnes d'aides aux civils en Ukraine. Jeudi, son chef de la diplomatie Yaïr Lapid a dénoncé comme une "grave violation de l'ordre mondial" l'invasion russe de l'Ukraine.

Mais il a souligné les "liens anciens et profonds" unissant son pays à la Russie et l'Ukraine, principaux viviers de l'aliyah, l'immigration juive en Israël.

12h32

L'Ukraine est en train de former une légion de combattants étrangers pour l'aider à repousser les forces russes qui ont envahi le pays, a annoncé la présidence dans un communiqué dimanche.

"Tous les étrangers désirant rejoindre la résistance aux occupants russes et de protéger la sécurité mondiale sont invités par les autorités ukrainiennes à rejoindre les forces de défense", y est-il indiqué, précisant qu'une unité spéciale sera formée sous le nom de "Légion internationale". Les volontaires sont appelés à se rendre dans les ambassades d'Ukraine dans leurs pays.

12h19

L'Ukraine a saisi la Cour internationale de justice à La Haye contre la Russie, afin que la juridiction ordonne à Moscou de cesser les hostilités, a annoncé dimanche le président ukrainien.

"Nous demandons une décision urgente ordonnant à la Russie de cesser son activité militaire, et nous attendons que les audiences débutent la semaine prochaine", a écrit Volodymyr Zelensky sur Twitter.

12h01

Quelque 368.000 réfugiés ont fui les combats en Ukraine depuis le déclenchement de l'invasion russe jeudi pour les pays voisins et leur nombre "continue à augmenter", ont indiqué dimanche les Nations unies.

Ce nombre "est basé sur les données mises à disposition par les autorités nationales", a souligné le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) dans un tweet. Un très grand nombre d'entre eux arrivent en Pologne, où les autorités en comptaient quelque 156.000 depuis jeudi, début de l'invasion du voisin ukrainien par les troupes russes.

11h30

La Belgique va fermer son espace aérien à "toutes les compagnies russes", emboîtant le pas à de nombreux autres pays européens en représailles à l'invasion de l'Ukraine, a annoncé dimanche le Premier ministre Alexander De Croo.

"En Europe, le ciel est ouvert, mais ouvert à ceux qui connectent les peuples, pas à ceux qui commettent des agressions brutales", a-t-il indiqué sur Twitter. La Finlande, le Danemark, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque ou encore le Royaume-Uni ont déjà annoncé faire de même.

11h27

Le monde est entré "dans une nouvelle ère" avec l'invasion russe de l'Ukraine, a assuré dimanche le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une séance extraordinaire du Bundestag.

"Avec l'invasion de l'Ukraine, nous sommes entrés dans une nouvelle ère", a-t-il affirmé. En Ukraine, "les gens ne défendent pas seulement leur patrie. Ils se battent pour la liberté et leur démocratie. Pour des valeurs que nous partageons avec eux", a-t-il ajouté.

11h26

La Grèce va envoyer "des équipements défensifs" et une aide humanitaire à l'Ukraine, a annoncé dimanche son Premier ministre alors qu'Athènes accuse la Russie d'avoir tué des Ukrainiens d'origine grecque dans des villages ukrainiens.

Deux avions de transport militaire C-130 partiront dimanche pour la Pologne, a indiqué le bureau du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis dans un communiqué. Aucune précision n'a été communiquée sur le type de matériel qui sera expédié.

10h53

Le Français Laurent Hilaire, directeur de la troupe de ballet du Théâtre Stanislavski à Moscou et ex-étoile de l'Opéra de Paris, a annoncé dimanche à l'AFP sa démission de l'institution moscovite "au vu de la situation" géopolitique et s'apprête à quitter Moscou.

"J'ai donné ma démission hier, elle va être annoncée aujourd'hui sur le site (du théâtre), je quitte Moscou demain au vu de la situation", a-t-il affirmé à l'AFP, sans plus s'apesantir.

10h13

La Fédération internationale de judo (FIJ) a annoncé dimanche la "suspension" du statut de président honoraire et d'ambassadeur de Vladimir Poutine, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Etant donné le conflit actuellement en cours en Ukraine, la Fédération internationale de judo annonce la suspension du statut de M. Vladimir Poutine comme président honoraire et ambassadeur de la Fédération", écrit la FIJ dans un communiqué.

09h54

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué dimanche la formation d'une "coalition" internationale de pays fournissant une aide à l'Ukraine, au quatrième jour de l'invasion de son pays par la Russie.

"Nous recevons des armes, des médicaments, de la nourriture, du carburant, de l'argent. Une coalition internationale forte s'est formée pour soutenir l'Ukraine, une coalition anti-guerre", a dit M. Zelensky dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

09h22

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche que la nuit avait été "dure" en Ukraine, avec des bombardements russes ayant visé selon lui des zones habitées.

"La nuit passée fut dure, de nouveau des tirs, de nouveau des bombardements de quartiers habités, d’infrastructures civiles. Il n'y aujourd'hui rien que l'occupant ne considère pas comme une cible légitime", a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

09h04

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté dimanche la proposition russe de pourparlers à Gomel au Bélarus, car ce pays sert de base arrière à l'invasion de l'Ukraine, affirmant que "n'importe quelle autre ville" conviendrait.

"Varsovie, Bratislava, Budapest, Istanbul, Bakou. Nous les avons toutes proposées. Et n'importe quelle autre ville nous conviendrait", a-t-il dit dans une vidéo en ligne.

08h41

Le Kremlin a assuré dimanche être prêt à négocier avec l'Ukraine, proposant comme lieu de rencontre Gomel au Bélarus, pays d'où la Russie à envahi son voisin, tandis que le président russe saluait "l'héroïsme" de ses forces.

Une délégation de représentants des "ministères des Affaires étrangères, de la Défense et d'autres services, notamment de l'administration présidentielle est arrivée au Bélarus pour des négociations avec les Ukrainiens", selon le porte-parole de la présidence russe, cité par les agences nationales.

08h22

Des combats de rue entre forces ukrainiennes et armée russe sont en cours dimanche à Kharkiv (nord-est), deuxième ville d'Ukraine où les autorités ont rapporté une "percée" des troupes de Moscou, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les combats ont lieu depuis la matinée avec des blindés légers abandonnés ou en feu visibles dans les rues, tandis que les coups de feu et les explosions sporadiques résonnent dans la ville, en grande partie déserte, les habitants se terrant chez eux.

08h10

La Finlande va fermer son espace aérien aux avions russes en représailles à l'invasion de l'Ukraine, a annoncé le gouvernement, rejoignant de nombreux pays européens.

Le pays nordique, avec sa frontière de plus de 1300 kilomètres avec son voisin russe, "se prépare à fermer l’espace aérien au trafic aérien russe", a déclaré le ministre des Transports Timo Harraka dans un tweet publié dans la nuit de samedi à dimanche.

07h57

Les autorités de Kharkiv (nord-est), la deuxième plus grande ville d'Ukraine, ont annoncé dimanche une "percée" de l'armée russe jusque dans son centre, au quatrième jour de l'invasion du pays par Moscou.

"Il y a eu une percée des véhicules légers de l'ennemi russe dans la ville de Kharkiv, y compris dans la partie centrale", a indiqué sur Facebook le gouverneur de la région éponyme, Oleg Sinegoubov, indiquant que les combats se poursuivaient et appelant les quelque 1,4 million d'habitants à ne pas sortir de chez eux. "Les forces armées ukrainiennes éliminent l'ennemi", a-t-il ajouté.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ukrainiens affirme notamment montrer un véhicule blindé russe en feu dans le centre de la ville.

L'armée russe a de son côté affirmé avoir encerclé deux grandes villes du sud de l'Ukraine, Kherson et Berdiansk, qui comptent respectivement 290.000 et 110.000 habitants.

07h21

L'armée russe a affirmé dimanche avoir encerclé deux grandes villes du sud de l'Ukraine, Kherson et Berdiansk, au quatrième jour de son invasion du pays.

"Au cours des dernières 24 heures, les forces armées russes ont complètement bloqué les villes de Kherson et de Berdiansk", qui comptent respectivement 290.000 et 110.000 habitants, a indiqué le ministère russe de la Défense, cité par l'agence TASS.

07h03

Les alliés occidentaux ont adopté une nouvelle volée de sanctions financières contre Moscou après l'invasion de l'Ukraine, en planifiant samedi d'exclure de nombreuses banques russes de la plate-forme interbancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale.

Dans une déclaration commune, la Maison Blanche a déclaré que les leaders de la Commission européenne, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, du Canada et des Etats-Unis étaient résolus "à continuer d'imposer des coûts à la Russie qui l'isoleront davantage du système financier international et de nos économies".

06h40

Le gouvernement canadien a fait part samedi de ses "préoccupations" quant à la diffusion sur son territoire de la chaîne russe RT (ex-Russia Today), accusée par ses détracteurs d'être un porte-voix du Kremlin.

Régulièrement accusée en Occident de contribuer à la désinformation, RT est dans le collimateur de plusieurs pays européens, d'autant plus depuis l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine.

"Je partage les préoccupations de nombreux Canadiens quant à la présence de Russia Today dans notre système de radiodiffusion", a déclaré sur Twitter le ministre canadien du Patrimoine, Pablo Rodriguez.