Guerre en Ukraine : Elon Musk déploie le service internet Starlink au-dessus du pays

Craignant de voir son pays privé de réseaux de télécommunication à cause de l'invasion russe, le vice-Premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, a appelé Elon Musk à «fournir à l'Ukraine des stations Starlink». Samedi 26 février, le patron de SpaceX a assuré que le service était déployé.

L'Américain a été directement interpellé sur Twitter par Mykhailo Fedorov. «Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaye d’occuper l’Ukraine, écrivait ce dernier. Si vos fusées atterrissent avec succès depuis l’espace, des roquettes russes attaquent des civils ukrainiens ! Nous vous demandons de fournir à l’Ukraine des stations Starlink».

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022