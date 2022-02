Guerre en Ukraine : les couacs de l'armée russe qui ralentissent l'invasion

A l’image de sa capitale Kiev, l’Ukraine résiste à l’invasion russe qui a débuté jeudi dernier. Plusieurs événements ont ralenti la progression des troupes du Kremlin.

En ce 4e jour après le début de l'offensive russe, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de Kharkiv, la 2e ville la plus peuplée du pays avec 1,4 million d'habitants et située proche de la frontière russe.

Le Kremlin possède des moyens plus importants, domine dans les airs et la mer mais peine, pour le moment, à atteindre ses objectifs terrestres.

Sur une route de Soumy, au nord-est de l’Ukraine, près de la frontière russe, un Ukrainien a filmé (nord-est, frontière russe) sa rencontre avec des militaires russes, postés à côté de leur char. «Véhicule en panne ?», demande l’auteur de la vidéo, rapportée par la Voix du Nord. «Non, en attente de diesel», ont alors répondu les soldats. «Je peux vous ramener en Russie», a alors plaisanté l’Ukrainien, provoquant les rires des Russes.

Conversation with the invaders in the #Sumy region. They ran out of fuel and don't even know where they were sent to die. pic.twitter.com/g3mMpKdXcE

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022