Guerre en Ukraine : Qui est Vitali Klitschko, maire de Kiev et ancien boxeur ?

Vitali Klitschko, le célèbre ancien boxeur devenu maire de Kiev en 2014 prend aujourd'hui les armes pour lutter contre les forces russes.

Face à la guerre de son pays, Vitali Klitschko l’assure au micro de la BBC : «Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Je vais me battre !» Se battre, Vitali Klitschko sait le faire. Cet ancien champion de boxe, âgé aujourd’hui de 50 ans, a commencé sa carrière de boxeur en 1996 en gagnant en deux rounds contre Tony Bradham, en Allemagne. En 1999, il remporte son premier titre mondial contre le Britannique Herbie Hide et décroche la ceinture de la World Boxing Organisation (WBO). Cette victoire fait rentrer Vitali Klitschko comme un des poids lourds les plus redoutables de sa génération.

Du ring à la mairie

C’est en 2013 que le champion de boxe raccroche les gants et met fin à sa carrière pourtant prometteuse. Bilan : 45-2 et 41 knockouts. Son dernier combat remonte à septembre 2012, lorsqu'il a éliminé l'Allemand Manuel Charr au quatrième round. A présent, place à un nouveau ring, la politique. En 2013, le pays connaît une vague de protestation pro-européennes. Un contexte qui conforte Vitali Klitschko à vouloir se concentrer sur la politique de son pays afin d'aider la population.

« Soutenez l’Ukraine »

Aux côtés de son frère, Wladimir, aussi boxeur et champion du monde poids lourds entre 2006 et 2015, Vitali Klitschko a pris la parole sur Instagram : « J’appelle tous les partenaires internationaux à observer cette tragédie qui se déroule aujourd’hui en Ukraine et cette guerre insensée, qui ne fera pas de gagnants, seulement des perdants. Nous devons rester unis contre cette agression, contre l’agression russe. Ne laissez pas cela se produire et continuer en Ukraine. Ne laissez pas cela se produire en Europe, à la fin, dans le monde entier. Unis, nous sommes forts. Soutenez l’Ukraine.»

Début février, il s’était inscrit sur la liste des volontaires prêts à se battre pour défendre Kiev.

