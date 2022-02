Guerre en Ukraine : Un char écrase une voiture, son conducteur survit par miracle (Vidéos)

Deux jours seulement après l'invasion jeudi par la Russie de l'Ukraine, un blindé a foncé intentionnellement sur un véhicule civil ukrainien afin de l'anéantir. Par chance, le chauffeur a pu être extrait vivant de la carcasse de sa voiture.

Postée le 25 février sur les réseaux sociaux et devenue virale depuis, la vidéo filmée dans la banlieue de Kiev témoigne de l'attaque brutale d'un véhicule militaire blindé non identifié contre une voiture conduite par un Ukrainien.

Ces images, terrifiantes et choquantes, ont été filmées depuis la fenêtre d'un immeuble du quartier d'Obolon, situé dans la banlieue nord de la capitale ukrainienne.

Za sve one koji ne žele da vide šta Putin radi u Ukrajini.





Ruski narod ne stoji iza ovoga. Ovo je Putinov lični rat.





Na obraz medjunarodnoj zajednici koja ovo nemo posmatra.#Ukraine pic.twitter.com/aqfhpMuX9A — Balša Božović (@Balshone) February 25, 2022

Le quotidien britannique The Independent a indiqué le lendemain sur son site internet, qu'après avoir fait des vérifications d'usage, il était en mesure de confirmer l'authenticité de la vidéo de ce char attaquant et écrasant un véhicule civil à Kiev.

Quant au tabloïd anglais The Sun, celui-ci a interrogé Viktor Berbash un habitant d'Obolon, témoin de la scène depuis son balcon.

«Ce n'était pas un hasard»

«J'ai vu un véhicule blindé alors que retentissaient des tirs d'armes automatiques. Ce blindé muni d'armes anti-aériennes était déjà là. Le char a ciblé volontairement le véhicule civil», a-t-il déclaré à The Sun.

«Ce n'était pas un hasard, c'était pour le plaisir, ce n'était pas nécessaire de venir heurter la voiture et de l'écraser», a-t-il ajouté.

Les images de cette vidéo nous montrent un char qui accélère de manière délibérée pour couper la route à une voiture de tourisme qui roulait dans le sens opposé, afin de l'empêcher de passer. Après l'avoir écrasée, le blindé fait marche arrière pour reprendre sa route en toute impunité.

Au moment où le véhicule civil se retrouve totalement aplati sous les chenilles du blindé, on peut entendre des cris d'effroi et d'horreur poussés par les personnes qui assistent et filment la scène avec leur téléphone portable depuis leur fenêtre. Des tirs sporadiques d'armes automatiques se font également entendre au loin.

Une deuxième vidéo nous fait voir le sauvetage du conducteur par des habitants venus lui porter secours. A l'aide d'un pied de biche, d'une hache et d'une masse, ils l'ont pu l'extraire vivant de sa voiture broyée.

An old man rescued from the smashed car https://t.co/2kWOOGQgVd pic.twitter.com/DCGbNgYnlw — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) February 25, 2022

On découvre alors que le survivant de cet acte de guerre est un vieil homme, choqué mais conscient. Toutefois, on ne dispose pas d'informations sur son état de santé ni sur ses blessures éventuelles.

De plus, il existait toujours, ce dimanche, une zone d'ombre pour savoir qui était aux commandes de ce Strela-10, véhicule militaire muni d'armes anti-aériennes qui fait partie de l'arsenal des armées russes comme ukrainiennes.

Selon le tabloïd britannique The Sun, il semblerait qu'il ait été conduit par des «saboteurs» pro-russes qui auraient également dérobé un camion militaire avant d'être tués par des soldats.