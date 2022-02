Africains bloqués à la frontière ukrainienne : le Nigéria appelle à un traitement «digne» de ses citoyens

De nombreux ressortissants africains souhaitant fuir l'Ukraine après l'invasion de la Russie se plaignent d'être empêchés de quitter le pays. Alors que les accusations de racisme se multiplient, le gouvernement nigérian a appelé ce lundi les autorités douanières en Ukraine et dans les pays voisins à traiter «avec dignité» ses citoyens.

«Il y a eu des informations regrettables (selon lesquelles) la police ukrainienne et le personnel de sécurité refusent de laisser les Nigérians monter dans les bus et les trains» pour la Pologne, a déclaré dans un communiqué le porte-parole de la présidence nigériane Garba Shehu.

«Dans une vidéo qui circule largement sur les réseaux sociaux, une mère nigériane avec son bébé a été filmée en train d'être forcée physiquement de céder son siège à une autre personne», poursuit le communiqué.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos partagées avec le hashtag #AfricansInUkraine montrent des scènes de forte tension entre des gardes-frontières et des personnes d'origine africaine, à la frontière entre l'Ukraine et des pays frontaliers comme la Pologne.

«Les ressortissants de l'Union européenne ont le droit de traverser mais nous les Africains, on n'a pas le droit», témoigne un homme dans une vidéo.

«Une étudiante en médecine nigériane m'a dit à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine (Medyka-Shehyni) qu'elle avait attendu 7 heures pour traverser, elle dit que les gardes-frontières arrêtent les Noirs et les envoient au fond de la file d'attente, disant qu'ils doivent laisser passer les Ukrainiens d'abord», a relayé sur Twitter une journaliste de la BBC, qui a recueilli plusieurs témoignages.

A Nigerian medical student at Poland/Ukraine border (Medyka-Shehyni) told me she has been waiting 7hrs to cross, she says border guards are stopping black people and sending them to the back of the queue, saying they have to let 'Ukrainians' through first.

— Stephanie Hegarty (@stephhegarty) February 26, 2022