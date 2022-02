Anastasiia Lenna, ex-Miss Ukraine, prend les armes pour défendre son pays

Alors que depuis la nuit du 23 au 24 février l’Ukraine subit les violentes attaques de la Russie, Anastasiia Lenna, une ancienne Miss Ukraine, jure dans une story Instagram que «tous ceux qui franchiront la frontière ukrainienne avec l’intention d’envahir le pays seront tués».

Anastasiia Lenna, qui appelle aussi les siens à «démonter les panneaux routiers sur toutes les routes du pays» pour déstabiliser les troupes de Vladimir Poutine, a troqué les robes pour un uniforme camouflage.

Sur ses derniers posts Instagram estampillés avec le hashtag #StandWithUkraine, la jeune femme, qui a notamment été responsable des relations publiques en Turquie et traductrice (elle parle cinq langues), a publié une série de photos sur lesquelles elle apparaît avec une mitrailleuse en bandoulière.

La reine de beauté, qui décrit son président Volodymyr Zelensky comme un leader «fort et vrai», profite des réseaux sociaux pour appeler au soutien international et aux dons en faveur des forces armées ukrainiennes, mais fait également passer des messages anti-guerre.

« En raison de la situation actuelle, je veux parler ! Je ne suis pas un militaire, juste une femme, juste un humain normal, écrit-elle ce lundi 28 janvier toujours sur Instagram. Juste une personne, comme tous les gens de mon pays. Je suis aussi une joueuse d'airsoft depuis des années. Vous pouvez aller sur Google voir ce que signifie #airsoft. Toutes les photos de mon profil sont là pour inspirer les gens. J'ai eu une vie normale jusqu'à mercredi, comme des millions de personnes. Je ne fais aucune propagande sauf montrer que notre femme ukrainienne est forte, confiante et puissante. J'apprécie toute l'attention et le soutien à mon pays, à tous les Ukrainiens, nous luttons chaque jour contre l'agression russe. Nous voulons gagner ! Je suis née et j'habite à Kiev. C'est ma ville. L'Ukraine est mon pays. Le 24 février, la Fédération de Russie a débarqué sur nos terres et commencé à tuer des civils, des femmes, des enfants. Les Ukrainiens ne sont pas coupables. Aucun de nous n'a de culpabilité. Nous sommes sur nos terres ! Je parle à tous les peuples du monde ! Personne ne devrait mourir ! Nous pouvons arrêter tout cela ensemble. Partagez des informations sur la situation. Demandez à @nato de fermer le ciel ! Aidez-nous, peuple ukrainien, à arrêter l'agression russe ».

La jeune femme a ainsi rejoint les centaines de civils ukrainiens ayant décidé de se mobiliser pour repousser l’ennemi russe, à l’instar de Vitali Klitschko (ex-champion du monde de boxe poids lourd devenu maire de Kiev en 2014) et son frère Wladimir Klitschko (lui aussi ancien champion du monde poids lourd).