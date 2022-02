DIRECT - Guerre en Ukraine : l'ambassade de France transférée de Kiev à Lviv

Le président russe Vladimir Poutine a lancé il y a cinq jours une invasion de l’Ukraine. Alors que les sanctions internationales pleuvent, il a annoncé dimanche mettre en alerte «la force de dissuasion». Emmanuel Macron a convoqué ce lundi un nouveau conseil de défense. Suivez en direct toutes les informations.

19H47

Après l'annoncé de l'exclusion de la Russie de la Coupe du monde, la fédération russe de football a réagi. Elle dénonce une mesure «discriminatoire», dans un communiqué.

19h41

L'ambassade de France est transférée de Kiev à Lviv, a annoncé Jean-Yves Le Drian.

19H21

Le géant britannique des hydrocarbures Shell a annoncé lundi se séparer de ses parts dans plusieurs projets communs avec le groupe russe Gazprom en Russie, en raison de l'invasion russe en Ukraine, suivant l'exemple de son compatriote BP.

18H35

La Russie a été exclue de la Coupe du monde de football par son organisatrice, la Fifa, qui a annoncé lundi la suspension des sélections nationales et des clubs russes «jusqu'à nouvel ordre» en réaction à l'invasion de l'Ukraine, dans un communiqué commun avec la Confédération européenne (UEFA).

Les Russes, hôtes du dernier Mondial en 2018, sont donc disqualifiés des barrages de la prochaine édition, qu'ils devaient disputer fin mars avec un billet en jeu pour le tournoi au Qatar (21 novembre-18 décembre), et leur sélection féminine ne pourra pas jouer l'Euro en Angleterre, en juillet.

Le Spartak Moscou, dernier club russe engagé en Coupe d'Europe cette saison, est lui aussi exclu.

La FIFA et l'UEFA suspendent les clubs et les équipes nationales russes.





Communiqué complet https://t.co/ZXPYqTaam0 — L'UEFA (@UEFAcom_fr) February 28, 2022

18H29

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé, ce lundi 28 février, la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

«C'est un moment historique», a tweeté le compte officiel du parlement ukrainien.

President @ZelenskyyUa has signed application for the membership of #Ukraine in the European Union.





This is a historic moment! pic.twitter.com/rmzdgIwArc — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 28, 2022

≈17H53

La Finlande, non alignée mais membre de l'Union européenne, a annoncé lundi avoir pris la décision «historique» de fournir des armes à l'Ukraine suite à l'invasion du pays par la Russie.

«La Finlande va fournir de l'assistance militaire à l'Ukraine. C'est une décision historique pour la Finlande», a dit la Première ministre Sanna Marin lors d'une conférence de presse.

Il s'agira de 2.500 fusils d'assaut, 150.000 munitions, 1.500 lance-roquettes et 70.000 rations de campagne, a précisé son ministre de la Défense, Antti Kaikkonen.

17H23

Les délégations russe et ukrainienne ont quitté la table des négociations et rentrent pour «consultations dans leurs capitales respectives», après être convenues vouloir un «deuxième round» de pourparlers, ont annoncé lundi les deux parties.

«Les parties ont établi une série de priorités et thèmes qui demandent certaines décisions» avant un deuxième tour de pourparlers, a déclaré Mikhaïlo Podoliak, l'un des négociateurs ukrainiens. Selon son homologue russe, Vladimir Medinski, la nouvelle rencontre aurait lieu «bientôt» à la frontière polono-bélarusse.

17H02

La Russie a interdit à ses résidents de transférer des devises à l'étranger, a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

16H41

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lundi à son homologue français Emmanuel Macron exiger la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la «dénazification» du gouvernement ukrainien et un «statut neutre» de Kiev, comme préalable à la fin de l'invasion de l'Ukraine.

Vladimir Poutine a également demandé «la reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée, l'aboutissement de la démilitarisation et de la dénazification de l'Etat ukrainien et la garantie de son statut neutre» en préalable à tout règlement, a déclaré le Kremlin dans un communiqué, après un entretien téléphonique entre les deux chefs d'Etat.

16H16

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a condamné les bombardements russes «barbares» sur des quartiers résidentiels de Kharkiv contre des civils, a indiqué le Downing Street.

16H12

Les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont observé lundi debout une minute de silence à l'initiative de leur président, Abdulla Shahid, à la mémoire des victimes de l'invasion russe en Ukraine, à l'ouverture d'une très rare «session extraordinaire d'urgence» de cette instance.

Ex-ministre des Affaires étrangères des Maldives, au rang de chef d'Etat avec sa position à l'ONU, Abdulla Shahid devait ensuite prononcer un discours appelant à «l'arrêt de la violence», comme devait le faire dans la foulée le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

15H54

Emmanuel Macron a échangé lundi pendant 1H30 avec Vladimir Poutine, en lui demandant l'arrêt des frappes contre les civils et la sécurisation des axes routiers en Ukraine, des points sur lesquels le président russe «a confirmé sa volonté de s’engager», a annoncé l'Elysée.

Le président français s'est également entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky «à plusieurs reprises ces dernières heures», a ajouté la présidence.

15h27

Au moins onze personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur des quartiers résidentiels de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine située à la frontière avec la Russie, a annoncé le gouverneur régional lundi, disant craindre des «dizaines de morts».

«L'ennemi russe bombarde des quartiers résidentiels», a écrit le gouverneur régional Oleg Sinegoubov sur les réseaux sociaux. «A cause de ces bombardements, toujours en cours, nous ne pouvons pas recourir aux services de secours (...) Actuellement, il y a 11 morts et des dizaines de blessés», a-t-il ajouté.

14h50

La Suisse reprend «intégralement» les sanctions de l'UE contre la Russie, annonce le président de la Confédération russe.

14h36

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a annulé sa visite prévue mardi à l'ONU à Genève, à cause de «sanctions anti-russes», a annoncé sur Twitter la Représentation permanente russe à Genève.

«La visite du ministre des Affaires étrangères Lavrov à Genève pour participer au Conseil des droits de l'homme et à la Conférence sur le désarmement a été annulée», indique le tweet, invoquant l'interdiction de survol imposée par l'Union européenne.

14h16

La Russie a annoncé lundi restreindre les vols de compagnies aériennes de 36 pays en réponse à la fermeture de l'espace aérien de nombreux Etats aux avions russes après l'invasion de l'Ukraine lancée par Moscou.

«En réponse à l'interdiction par les Etats européens des vols d'avions civils exploités par des transporteurs aériens russes et/ou enregistrés en Russie, une restriction des vols des transporteurs aériens de 36 États a été introduite», a annoncé l'agence russe de transport aérien Rosaviatsia dans un communiqué.

13h45

Le département d'Etat a «suspendu ses opérations» à l'ambassade des Etats-Unis à Minsk, la capitale bélarusse, et a «autorisé le départ volontaire» de son personnel non-essentiel et des familles de son ambassade à Moscou, a annoncé lundi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. «Nous avons pris ces mesures en raison de problèmes de sécurité émanant de l'attaque non provoquée et injustifiée par les forces militaires russes en Ukraine», a souligné le secrétaire d'Etat dans un communiqué.

13h34

Les Etats-Unis ont interdit lundi avec effet immédiat toute transaction avec la banque centrale russe, a annoncé le département du Trésor, une sanction d'une sévérité inédite prise en coordination avec nombre d'alliés de Washington, en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

«Cette décision a pour effet d'immobiliser tous les actifs que la banque centrale de Russie détient aux Etats-Unis, ou qui seraient détenus où que ce soit par des personnes américaines», est-il précisé dans un communiqué, ce qui va limiter très fortement la capacité de Moscou à défendre sa devise et à soutenir son économie.

13h10

Jean-Yves Le Drian, «les routes pour sortir ne sont pas assez surveillées». «Nos compatriotes peuvent décider de saisir cette opportunité de quitter le pays par la route». «Il y a une possibilité de départ pour Lviv depuis Kiev, en train», a expliqué le ministre des Affaires étrangères.

«Nous avons fait parvenir à la Moldavie un soutien pour recevoir les réfugiés». «Nous avons acté une coordination européenne pour un appui de l'Ukraine en armement».

Le ministre de l'Economie et des finances Bruno Le Maire est revenu sur les sanctions économiques infligées à la Russie. «Un G7 sur la finance aura lieu demain, les effets sont déjà immédiats sur le rouble».

«Nous poursuivons le recensement complet des avoir russes, nous cherchons aussi toutes les personnes russes qui possèdent des avoir financiers en France, dans le but de saisir les biens».

12h16

Plus de 500.000 personnes sont venues d'Ukraine se réfugier dans plusieurs pays limitrophes depuis le déclenchement d'une vaste offensive militaire russe jeudi, a tweeté lundi le Haut Commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi.

12h04

Plus de 5.000 personnes en Ukraine ont contacté l'Agence juive en vue d'immigrer en Israël, a indiqué lundi à l'AFP cette organisation, qui a créé un centre d'appel spécifique après l'invasion russe.

11h58

Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont commencé au Bélarus.

Le conseiller du Kremlin Vladimir Medinski préside la délégation russe, tandis que celle de Kiev est conduite par le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov, venu en tenue militaire kaki. "Vous pouvez vous sentir entièrement en sécurité", a déclaré en les accueillant le chef de la diplomatie bélarusse, Vladimir Makeï.

11h21

Le président russe Vladimir Poutine travaille sur la réponse économique à apporter aux lourdes sanctions occidentales imposées à la Russie après l'invasion de l'Ukraine, a dit le Kremlin.

11h16

Le club allemand de Schalke O4 (D2) a annoncé rompre son contrat avec son sponsor principal, le géant russe du gaz Gazprom, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes.

11h08

Le Kremlin ne compte pas révéler sa position avant les négociations qui doivent commencer sous peu avec l'Ukraine, a indiqué le porte-parole du Kremlin. "Je ne vais pas annoncer les positions que nous avons, etc. Les négociations doivent se faire dans le silence", a dit, lors de son briefing à la presse quotidien, Dmitri Peskov. "Laissons les négociateurs s'installer", a-t-il ajouté.

10h25

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté l'Union européenne à intégrer "sans délai" son pays qui combat depuis cinq jours une invasion russe.

"Nous nous adressons à l'UE en ce qui concerne une intégration sans délai de l'Ukraine via une nouvelle procédure spéciale", a déclaré M. Zelensky dans une adresse vidéo. "Je suis sûr que c'est juste. Je suis sûr que c'est possible".

10h18

Le président français Emmanuel Macron va participer ce lundi après-midi à une visioconférence avec les dirigeants américain, canadien, allemand, italien, japonais, polonais et roumain, ainsi qu'avec des représentants de l'UE et de l'Otan, "afin de poursuivre l’étroite coordination entre alliés et partenaires européens" sur le conflit en Ukraine, a annoncé l'Elysée.

M. Macron accueillera ensuite à l'Elysée le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen pour un dîner de travail avec les représentants des industriels européens pour discuter "des enjeux de souveraineté économique européenne, y compris au vu des événements en Ukraine", a ajouté la présidence française.

10h11

Le président ukrainien a appelé les soldats russes ayant envahi l'Ukraine à "déposer les armes", dans une vidéo diffusée juste avant des négociations avec Moscou lors desquelles Kiev réclame le retrait des forces russes. "Déposez vos armes, partez d'ici, ne croyez pas vos commandants, ne croyez pas vos propagandistes. Sauvez vos vies, tout simplement", a-t-il dit en russe.

10h07

Selon l'ONU, plus de 100 civils ont été tués, dont 7 enfants, depuis le début de l'invasion.

"La plupart de ces civils ont été tués par des armes explosives à large rayon d'action, notamment des tirs d'artillerie lourde, des lance-roquettes multiples et des frappes aériennes. Les chiffres réels sont, je le crains, considérablement plus élevés", a déclaré la Haute Commissaire de l'ONU aux droits humains, Michelle Bachelet, à l'ouverture du Conseil des droits de l'homme.

09h55

La Russie est en passe d'être "débranchée" du système économique mondial, a estimé le secrétaire d'Etat français aux affaires européennes Clément Beaune, appelant l'Union européenne à être "consciente" de ses forces dans la gestion du conflit ukrainien.

09h39

L'invasion de l'Ukraine par la Russie fera l'objet d'un débat urgent devant le Conseil des droits de l'homme jeudi, où Kiev, soutenu par une large coalition de pays, veut demander une enquête sur les violations des droits humains par Moscou.

La proposition de tenir le débat a été mise au vote à la demande de la Russie, qui s'y oppose, et a été adoptée par 29 voix pour, 5 contre dont la Russie, la Chine et Cuba et 13 abstentions.

09h35

La délégation ukrainienne est arrivée le site de négociations avec la Russie pour exiger un cessez-le-feu "immédiat" et le retrait des troupes russes, a annoncé la présidence ukrainienne. "La délégation ukrainienne est arrivée dans la zone de la frontière ukraino-bélarusse pour participer aux négociations", a indiqué la présidence dans un communiqué. "La question clé est un cessez-le-feu immédiat et le retrait des troupes du territoire ukrainien", a-t-elle précisé.

09h24

Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, a assuré qu'il n'y avait pas de "changement significatif" dans la stratégie russe en matière de dissuasion nucléaire, malgré la menace brandie par Vladimir Poutine.

09h07

Moscou veut trouver «un accord» avec l'Ukraine, affirme le négociateur russe et conseiller du Kremlin, Vladimir Medinski ."Chaque heure que le conflit se prolonge, ce sont des citoyens et soldats ukrainiens qui meurent. Nous nous sommes entendus pour arriver à un accord, mais il doit être dans l'intérêt des deux parties", a-t-il dit à la télévision russe, alors que des pourparlers sont censés avoir lieu au Bélarus, près de la frontière ukrainienne.

08h51

Le géant norvégien de l'énergie Equinor va cesser ses investissements en Russie et se désengager de ses joint-ventures dans ce pays en réaction à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

08h39

L'Etat français a envoyé 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne pour venir en aide aux Ukrainiens, indique le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et plus de 30 tonnes de matériel partiront également pour la Moldavie en début de semaine.

08h17

La Russie revendique "la suprématie aérienne" dans toute l'Ukraine.

08h15

L'armée russe affirme que les civils pouvaient quitter "librement" Kiev, la capitale de l'Ukraine, tout accusant le pouvoir ukrainien de l'utiliser comme bouclier humain. "Tous les civils de la ville peuvent quitter la capitale ukrainienne librement par l'autoroute Kiev-Vassylkiv", au sud-ouest de la capitale, a déclaré à la télévision le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov, qui en outre revendiqué la "suprématie aérienne" dans toute l'Ukraine, au cinquième jour de l'invasion du pays par Moscou.

08h00

La banque centrale russe a annoncé lundi relever très fortement son taux directeur, de 10,5 points, à 20%, pour faire face aux sévères sanctions économiques décrétées par les Occidentaux pour punir Moscou de son invasion de l'Ukraine.

07h46

L'armée ukrainienne affirme que Moscou a "ralenti le rythme de l'offensive" au cinquième jour de son invasion du pays, alors que des pourparlers sont attendus au Bélarus. "Les occupants russes ont ralenti le rythme de l'offensive, mais tentent toujours d’engranger des succès dans certaines zones", a indiqué l'état-major ukrainien dans un communiqué.

07h20

Les autorités bélarusses ont annoncé être prêtes à accueillir les pourparlers prévus entre la Russie et l'Ukraine, bien que les délégations ne soient pas encore arrivées, au cinquième jour de l'invasion lancée par Moscou.

07h13

Régine Delfour, en direct de Lviv : «Les Ukrainiens n'ont pas peur des menaces de Poutine» dans #LaMatinale pic.twitter.com/v4Lu9AHU5g — CNEWS (@CNEWS) February 28, 2022

06h53

Des groupes prorusses orchestrent diverses campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux en utilisant de faux profils ou des comptes piratés pour dépeindre l'Ukraine comme un simple pion aux mains des Occidentaux, a affirmé Meta dimanche.

06h30

Elisabeth Guedel, correspondante CNEWS aux Etats-Unis: «Washington se pose des questions sur l'état de santé mentale de Vladimir Poutine» dans #LaMatinale pic.twitter.com/xyEQ0fHGz7 — CNEWS (@CNEWS) February 28, 2022

06h05

Emmanuel Macron a convoqué un nouveau Conseil de défense à 11h.

06h01

Le prix du baril de pétrole brut WTI a bondi de plus de 6% lundi et le Brent de plus de 5%, les opérateurs s'inquiétant de plus en plus d'une crise énergétique après les nouvelles sanctions occidentales à l'encontre de Moscou en raison de son invasion de l'Ukraine.

05h05

Le président américain Joe Biden s'entretiendra en conférence téléphonique avec ses alliés et partenaires lundi pour discuter des "développements" de l'attaque russe en Ukraine et "coordonner" une "réponse unie", a déclaré la Maison Blanche. Le communiqué ne précise pas l'identité des participants à ces discussions, qui se tiendront à 16h15 GMT.