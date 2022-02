Guerre en Ukraine : les réfugiés «sûrement beaucoup plus nombreux» que dans les estimations selon l’ONG Care

Des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuient actuellement l'invasion de leur pays par la Russie. Ils pourraient être plus nombreux que les chiffres annoncés par l'ONU.

Les Nations unies ont indiqué dimanche qu’environ 368.000 réfugiés avaient fui les combats en Ukraine depuis l'invasion russe déclenchée jeudi. Ils ont rallié les pays voisins et leur nombre «continue à augmenter».

«Ils sont sûrement beaucoup plus nombreux puisque c’est la partie immergée de l’iceberg», a affirmé dimanche sur Franceinfo Philippe Lévêque, directeur général de l’ONG Care. «A l’intérieur des frontières européennes, roumaine, polonaise, la réponse s’organise», a-t-il ajouté.

«Les besoins seront importants»

Pour le DG de l’ONG, la population à accueillir est «plus âgée» et «fragile» que celle «que nous connaissons d’habitude en Afrique ou au Moyen-Orient» : «25% des personnes ont plus de 60 ans (…), ce sont essentiellement des femmes et des enfants», a-t-il précisé.

«Les besoins seront importants», a alerté Philippe Lévêque qui a souligné l’importance des «moyens financiers», en lançant un appel aux dons.

D’après une estimation de l'ONU, le conflit en Ukraine pourrait aboutir à «plus de 7 millions» de personnes déplacées à l'intérieur du pays si l'offensive russe se poursuit.