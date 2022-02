Guerre en Ukraine : l’intransigeance et la fermeté de Volodymyr Zelensky face à Vladimir Poutine

Quelques heures avant le début des pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes, ce lundi à la frontière entre l'Ukraine et le Bélarus, le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky s’est montré ferme et a demandé aux troupes russes de «déposer les armes».

Le chef de l'Etat ukrainien a également demandé à l'Union européenne une intégration «sans délai» de son pays. «Je suis sûr que c'est possible», a-t-il ajouté.

Lors de ces premières discussions depuis l’invasion russe, qui a débuté jeudi dernier, l’Ukraine compte proposer «un cessez le feu immédiat et le retrait des troupes (russes) du territoire ukrainien», a affirmé la présidence ukrainienne.

La veille, le président ukrainien avait déclaré qu’il ne croyait «pas trop à un résultat» à l'issue de cette rencontre. Mais «il faut qu’on essaie», avait-il indiqué.

le spectre d'un assaut de grande envergure

Les pourparlers interviennent alors que l'offensive russe se heurte à la résistance de l'armée ukrainienne et que des sanctions de grande ampleur, adoptées par les Occidentaux, commencent à ébranler l'économie russe.

Le négociateur en chef russe, Vladimir Medinski, a lui déclaré vouloir «trouver un accord» avec Kiev qui soit «dans l'intérêt des deux parties».

Ce lundi, l'armée russe a assuré que les civils pouvaient quitter «librement» Kiev et a accusé le pouvoir ukrainien de les utiliser comme «bouclier humain», laissant planer le spectre d'un assaut de grande envergure.

Les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies devaient également se réunir ce lundi en session extraordinaire d'urgence pour se prononcer sur le conflit.