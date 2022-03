Guerre en Ukraine : Gérard Depardieu appelle à «arrêter les armes»

L’acteur français, proche de Poutine, a appelé ce 1er mars à «arrêter les armes et négocier», rapporte l’AFP.

Jusqu’à présent, Gérard Depardieu – proche de Vladimir Poutine – ne s’était pas exprimé sur le sujet. Il a désormais envoyé un message de paix. Deux semaines avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Gérard Depardieu avait donné une interview à l’Obs, et révélé être désormais citoyen russe - depuis 2013 - mais aussi dubaïote.

Mi-février, il avait d’ailleurs publié sur Instagram un cliché de lui embrassant le président russe avec en légende : «l’amitié». «Laissez Vladimir tranquille. De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis l’Ukraine a toujours été un problème avec la Russie», avait-il déclaré lors de son récent passage dans l’émission Quotidien.

Un désamour de la France

Dans l’interview donnée à l’Obs, le comédien a également affirmé qu’il voulait s’éloigner de la France.

«La France, j'y serai toujours pour tourner, mais de moins en moins pour y vivre. Je vais d'ailleurs mettre en vente mon hôtel parisien et mes vignes. (...) Je ne dirais pas que la célébrité, dont je n'ai rien à foutre, me flingue, disons qu'elle me dessert. En France. Car à l'étranger, elle m'aide au contraire à avoir des relations profondes et vraies. Là-bas, ce sont les autres qui m'intéressent, ce n'est pas moi», a-t-il détaillé.