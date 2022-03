Guerre en Ukraine : Blake Lively, Ryan Reynolds, Angelina Jolie, Sean Penn... Les célébrités se mobilisent

Touchées par les terribles répercussions de l’invasion russe sur la population ukrainienne, de nombreuses stars ont manifesté leur soutien en réalisant des dons ou en adressant des messages par voie de presse ou sur les réseaux sociaux.

Alors que des milliers d’Ukrainiens, près de 500.000 d’après l’ONU, ont d’ores et déjà rejoint certains pays limitrophes, Black Lively et son époux Ryan Reynolds ont promis de doubler jusqu’à un million de dollars les dons récoltés par l’association USA for United Nations High Commissioner for Refugees, qui vient en aide aux populations déplacées.

In 48 hours, countless Ukrainians were forced to flee their homes to neighboring countries. They need protection. When you donate, we’ll match it up to $1,000,000, creating double the support. https://t.co/xCFL1Lptuw https://t.co/CHp48E1KLQ — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 26, 2022

«Un nombre gigantesque d’Ukrainiens ont été contraints de quitter leur maison pour les pays frontaliers. Ils ont besoin de protection. Nous allons égaler vos dons en leur offrant un million de dollars, afin de doubler l’aide que l’on peut leur apporter», a déclaré l’interprète de «Deadpool» dans un message partagé sur Instagram ce week-end.

«USA for United Nations High Commissioner for Refugees sauve des vies et travaille avec les pays frontaliers pour protéger ces familles», a posté Blake Lively.

Ce million de dollars promis par le couple hollywoodien - qui avait par ailleurs il y a peu aussi fait don d’un million de dollars à des associations d’aide alimentaire américaines et canadiennes submergées de demandes suite à la pandémie de Covid - ne sera pas de trop… L’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, a estimé mercredi que la guerre enclenchée en Ukraine par la Russie pourrait se traduire par «une nouvelle crise de réfugiés, l’une des plus importantes auxquelles le monde soit confronté aujourd’hui», avec «jusqu’à 5 millions de personnes supplémentaires déplacées».

«Comme beaucoup d’entre vous, je prie pour le peuple ukrainien», a écrit Angelina Jolie au début d’une déclaration qu’elle a publiée sur Instagram jeudi. «Mon objectif, avec mes collègues de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est que tout soit fait pour assurer la protection et les droits humains fondamentaux des personnes déplacées et des réfugiés dans la région. Nous avons déjà vu des rapports faisant état de victimes et de personnes commençant à fuir leur foyer pour chercher la sécurité».

L’actrice et émissaire du HCR a également partagé un lien vers la déclaration du HCR sur l’invasion russe. «Nous sommes gravement préoccupés par la détérioration rapide de la situation et l’action militaire en cours en Ukraine», a écrit Filippo Grandi du HCR.



«Les conséquences humanitaires sur les populations civiles seront dévastatrices. Il n’y a pas de gagnants dans la guerre, mais d’innombrables vies seront déchirées».

Sean Penn est actuellement à Kiev, la capitale ukrainienne, en train de filmer les événements pour un documentaire. «Si [le président russe Vladimir Poutine] ne cède pas, je crois que M. Poutine aura commis une erreur des plus horribles pour toute l'humanité», a-t-il déclaré. «Le président [Volodymyr] Zelensky et le peuple ukrainien se sont érigés en symboles historiques de courage et de principes. L'Ukraine est le fer de lance de ce que représente la démocratie. Si nous lui permettons de se battre seule, notre âme en tant qu'Amérique est perdue», a estimé l'acteur.

Already a brutal mistake of lives taken and hearts broken, and if he doesn’t relent, I believe Mr. Putin will have made a most horrible mistake for all of humankind. President Zelensky and the Ukrainian people have risen as historic symbols of courage and principle. (1/2) — Sean Penn (@SeanPenn) February 26, 2022

Ukraine is the tip of the spear for the democratic embrace of dreams. If we allow it to fight alone, our soul as America is lost. (2/2) — Sean Penn (@SeanPenn) February 26, 2022

For those who are paying attention to Ukraine, but know little about it’s recent history or people, please see the documentary “Winter On Fire”. pic.twitter.com/sYI1bYNZ6B — Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH — Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022

Des messages et des prières

Ariana Grande, Clara Luciani, Angèle… De nombreuses célébrités ont elles aussi tenu à manifester leur tristesse. «Ce matin, j’ai eu le cœur brisé lorsque je me suis réveillée en apprenant que l’Ukraine avait été envahie (…) Je soutiens tous ceux qui sont en Ukraine et qui ont été affectés par cette attaque et avec notre communauté globale qui appelle à un cessez-le-feu immédiat», a écrit Miley Cyrus.

Arnold Schwarzenegger a de son côté adressé ses prières aux Ukrainiens. «Je partage votre douleur et votre espoir de paix. Vous m’inspirez avec votre courage et votre humanité face à ce cauchemar. Que Dieu vous bénisse».

«En octobre 2020, nous avons eu le privilège de rencontrer le président Zelensky et la Première Dame pour connaître leur espoir et leur optimisme pour l'avenir de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés du président et de tout le peuple ukrainien alors qu'ils se battent courageusement pour cet avenir», ont de leur côté écrit la duchesse et le duc de Cambridge, Kate Middleton et le Prince William.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.





Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future W & C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022

La star de la série «Succession», Brian Cox, a prononcé un discours sur le conflit «vraiment, vraiment horrible» en Ukraine, lors des Screen Actors Guild Awards 2022 de dimanche. «Ce qui m'a vraiment affligé, c'est ce qui se passe en Russie, pour mes collègues acteurs et actrices, interprètes, écrivains et critiques», a-t-il confié. «On leur dit, sous peine de haute trahison, qu'ils ne peuvent pas dire un mot sur l'Ukraine. Et je pense que c'est assez horrible. Et je pense que nous devrions tous être solidaires - et aussi pour ces gens, les gens en Russie, qui n'aiment pas ce qui se passe, et en particulier les artistes. Et je pense que nous devrions vraiment nous joindre à eux pour les célébrer et espérer qu'ils pourront réellement changer les choses. Parce que je crois qu'ils le peuvent.»

Succession actor Brian Cox says his fellow actors in Russia are being told they can't speak about the invasion of Ukraine #SAGAwards pic.twitter.com/LdlHXrlwr7 — The Chat (@LiveOnTheChat) February 28, 2022

Des personnalités russes engagées au mépris des représailles

L’attaque russe contre l’Ukraine a été condamnée dans le monde entier, y compris en Russie. Des manifestants anti-guerre se sont rassemblés dans les rues, menant à de nombreuses arrestations par les autorités russes.

Artistes et sportifs au risque d’écourter leur carrière, voire au péril de leur vie, ont aussi osé marquer leur désapprobation à l’invasion amorcée par leur pays en Ukraine.

«Peur et douleur. Non à la guerre», a publié sur Instagram Ivan Urgant, animateur des programmes télévisés de fin de soirée en Russie.

Le rappeur le plus populaire de Russie, Oxxxymiron, a lui aussi montré sa colère dans un message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux .«Je suis contre cette guerre que la Russie déchaîne contre l’Ukraine, a-t-il lâché. Je pense que c’est une catastrophe et un crime.»

Le comédien russe Maxim Galkine a écrit sur Instagram : «Comment tout cela est-il possible ? Il ne peut y avoir de guerre juste. Non à la guerre !».

Le footballeur russe Fedov Smolov a également fait part de son indignation : «Non à la guerre.», tout comme le joueur d'échecs le mieux classé de Russie, Yan Nepomniachtchi, qui a tweeté le jour de l'intervention russe : «L'histoire a connu de nombreux jeudis noirs. Mais aujourd'hui est plus sombre que les autres».