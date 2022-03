Guerre en Ukraine : le guide suprême iranien Ali Khamenei juge Kiev «victime» de la politique américaine

Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé ce mardi 1 mars Washington d'être à l'origine de l'invasion russe en Ukraine, et a appelé à mettre fin à la guerre qui a éclaté le 24 février dernier.

«La crise ukrainienne trouve ses racines dans les politiques des Etats-Unis et de l'Occident», a déclaré le leader iranien dans un discours télévisé.

The US is a manifestation of modern ignorance, discrimination, oppression & creating crises in the world today. Basically, the US regime creates crises, lives off of crises & feeds on various crises in the world. #Ukraine is another victim of this policy.

